Американская улыбка больше не работает: мировое доверие к Вашингтону рухнуло в большинстве стран

Мир посмотрел в зеркало и решил, что американская улыбка Трампа больше не внушает доверия. Пока Вашингтон пытается играть роль глобального шерифа, планета всё чаще выбирает Пекин. По свежим данным Pew Research Center, Китай обходит США в народном рейтинге в 27 из 36 исследованных государств. Это не просто цифры в таблице, это приговор старой системе доминирования. Люди в Европе, Азии и Латинской Америке всё меньше верят в "американскую мечту" и всё больше присматриваются к китайской стабильности.

Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

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Вашингтонский политес дал трещину. Опрос сорока двух тысяч человек показал: имидж США тает быстрее, чем ледники. Акции Китая растут даже там, где их традиционно пытались сдерживать. Особенно больно для Вашингтона выглядит статистика по развивающимся рынкам. США теряют хватку, пока экономическая экспансия Пекина воспринимается как более надежный фундамент. На фоне рисков вмешательства США в дела суверенных государств Южной Америки, китайский прагматизм выглядит для местных элит и населения гораздо привлекательнее агрессивного диктата Госдепа.

"Рейтинги — это опережающий индикатор реальных политических сдвигов. Когда население начинает массово симпатизировать альтернативному лидеру, значит, старый механизм управления перегрет и близок к поломке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Падение доверия к США сопровождается резким скепсисом в отношении их способности обеспечивать безопасность. Даже те, кто раньше считал штаты "зонтиком" от всех бед, теперь видят в них источник хаоса. В то время как американские корпорации ставят под сомнение сомнительные проекты вроде производства сложного вооружения в нестабильных зонах, Китай спокойно наращивает присутствие через инфраструктурные проекты.

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Самый громкий сигнал тревоги для Госдепа звенит в Европе. Великобритания, Германия, Франция, Италия — страны, которые десятилетиями считались "верными вассалами", теперь смотрят на Восток с большей симпатией. Это не значит, что Париж или Берлин завтра вступят в КПК, но это значит, что Вашингтон больше не может продавать им свою повестку без сопротивления. Система дала сбой. Пока старая архитектура НАТО доживает свои дни в кадровых кризисах, европейцы выбирают торговые пути Пекина вместо санкционных войн Белого дома.

Лидер симпатий: США Лидер симпатий: Китай Израиль, Индия, Япония (9 стран) Индонезия, Пакистан, Франция, Канада (27 стран) Ставка на военные союзы Ставка на экономическую экспансию

Европейский избиратель устал от давления. Постоянные требования Вашингтона наращивать военные расходы и разрывать выгодные контракты с Востоком вызывают отторжение. Китай на этом фоне ведет себя как расчетливый банкир, а не как надзиратель, что и обеспечивает ему симпатии даже в самом "сердце" западного мира.

"Мы видим усталость мирового сообщества от однополярности. Вашингтон слишком долго использовал доллар и оружие как аргументы, забыв, что мягкая сила тоже требует уважения к интересам партнеров", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Личные рейтинги: Си Цзиньпин обставил Трампа

Дуэль харизмы между Белым домом и Пекином закончилась поражением первого. В 24 из 36 стран Си Цзиньпину доверяют больше, чем Дональду Трампу. В первые два года своего срока Трамп умудрился обрушить рейтинг доверия к США до исторических минимумов. Хаотичная риторика и непредсказуемость отпугнули даже самых лояльных сторонников. Си Цзиньпин, напротив, транслирует образ спокойной силы и предсказуемости, что в наше время ценится выше всего.

"Трамп играет в политическое казино, где ставки меняются каждый час. Глобальный бизнес и рядовые граждане предпочитают играть по правилам, которые предлагает Пекин, какими бы жесткими они ни казались", — констатировал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о симпатиях к КНР

Почему Китай стал популярнее США в Европе?

Европейские страны видят в Китае стабильного торгового партнера, в то время как США под руководством Трампа усилили давление на экономики союзников и провоцируют политические расколы.

Где Соединенные Штаты все еще сохраняют лидерство?

США по-прежнему воспринимаются более позитивно лишь в девяти странах из списка, включая Израиль, Индию и Японию. Здесь симпатии основаны на жестких оборонных интересах и региональном противостоянии с соседями.

Как Трамп повлиял на позиции США в мире?

Его внешняя политика привела к резкому снижению доверия. Специалисты отмечают, что за первые два года его президентства рейтинг США значительно просел, открыв "окно возможностей" для имиджа Китая.

Означает ли это полную победу Китая?

Это фиксирует смену тренда. Мир перестал быть американоцентричным в сознании людей. Даже союзники выбирают экономическую выгоду от сотрудничества с Пекином вместо лояльности Вашингтону.

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