Правительство Латвии одобрило запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии

Правительство Латвии 14 июля одобрило поправки в законодательство, которые вводят запрет на импорт ряда товаров из Белоруссии и России. Ограничения затронут производителей книг, игрушек, одежды и обуви.

Фото: www.pexels.com by Mariya Todorova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаг Латвии

Документ подготовили в министерстве иностранных дел Латвии. Согласно проекту, ввоз указанной продукции будет запрещен не только напрямую из Белоруссии и России, но и через третьи страны. При этом транзит этих товаров по территории Латвии планируют оставить без изменений.

В некоторых случаях торговля запрещенными позициями останется возможной в порядке исключения. Окончательное решение по всем пунктам должен принять парламент страны.

Для белорусских предприятий это означает потерю части экспортного рынка. По имеющимся данным, поставки книг, одежды, обуви, игрушек, видеоигр и спорттоваров составляют около 6,5% всего импорта из Белоруссии и России в Латвию. Общая стоимость этих товаров оценивается в 12,5 млн евро.

Категория Детали ограничений Запрещенные товары Книги, игрушки, одежда, обувь, видеоигры, спорттовары Зоны действия Прямой импорт и ввоз через третьи страны Что остается доступным Транзит товаров по территории Латвии