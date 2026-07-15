Правительство Латвии одобрило запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии

Правительство Латвии 14 июля одобрило поправки в законодательство, которые вводят запрет на импорт ряда товаров из Белоруссии и России. Ограничения затронут производителей книг, игрушек, одежды и обуви.
Документ подготовили в министерстве иностранных дел Латвии. Согласно проекту, ввоз указанной продукции будет запрещен не только напрямую из Белоруссии и России, но и через третьи страны. При этом транзит этих товаров по территории Латвии планируют оставить без изменений.
В некоторых случаях торговля запрещенными позициями останется возможной в порядке исключения. Окончательное решение по всем пунктам должен принять парламент страны.
Для белорусских предприятий это означает потерю части экспортного рынка. По имеющимся данным, поставки книг, одежды, обуви, игрушек, видеоигр и спорттоваров составляют около 6,5% всего импорта из Белоруссии и России в Латвию. Общая стоимость этих товаров оценивается в 12,5 млн евро.
|Категория
|Детали ограничений
|Запрещенные товары
|Книги, игрушки, одежда, обувь, видеоигры, спорттовары
|Зоны действия
|Прямой импорт и ввоз через третьи страны
|Что остается доступным
|Транзит товаров по территории Латвии
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