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Невозможно дышать от зноя: погода в Казахстане приготовила серию опасных ударов

Мир » Бывший СССР » Казахстан

На четверг, 16 июля, во всех регионах Казахстана объявлены штормовые предупреждения. По данным РГП "Казгидромет", в стране ожидается сочетание экстремальной жары до 44 градусов, шквальных ветров, града и пыльных бурь.

Вид на 3D палящее солнце
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вид на 3D палящее солнце

Температурные пики и пожарная опасность

Наиболее высокая температура зафиксирована в южных и западных регионах. В Кызылорде воздух прогреется до 42-44 градусов, в Туркестане и Шымкенте — до 40-42 градусов, а в Таразе — до 39-41 градуса. В Алматы и Конаеве ожидается жара до 36-38 градусов.

На фоне температурных аномалий в большинстве областей сохраняется высокая или чрезвычайная пожарная опасность. В частности, статус чрезвычайной установлен для Кызылординской, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областей, а также для отдельных районов Карагандинской и Павлодарской областей.

Экспертный комментарий: "Сочетание экстремально высоких температур и низкой влажности почвы создает условия для мгновенного распространения огня, что делает статус чрезвычайной пожарной опасности критическим фактором для сельского хозяйства и лесного фонда", — отметил эколог, специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Штормовые явления и осадки

Сильные ветры и осадки затронут северные, восточные и центральные территории. В Семее, Усть-Каменогорске, Петропавловске и Костанае прогнозируют грозы, град и шквал. Порывы ветра в разных регионах распределятся следующим образом:

  • В Восточно-Казахстанской области — до 25 м/с;
  • В областях Абай, Улытау и Северо-Казахстанской — до 23-28 м/с;
  • В Астане, Акмолинской и Павлодарской областях — до 15-25 м/с.

Пыльные бури и поземок ожидаются в Мангистауской, Атырауской, Акмолинской и Кызылординской областях. Ветер здесь усилится до 15-20 м/с.

Эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова обращает внимание, что резкие перепады температуры и шквальные ветры в сочетании с градом могут привести к повреждению элементов городской инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий.

Риски для здоровья населения

Длительный период жары уже оказывает давление на социальную инфраструктуру. В Алматы за первые две недели июля количество вызовов скорой помощи из-за тепловых ударов увеличилось в два раза. Всего медики города приняли 33,6 тыс. вызовов, из которых 1,5 тыс. были связаны с повышенным давлением и около 300 — с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Экспертный комментарий: "Аномальная жара провоцирует рост нагрузки на сердечно-сосудистую систему, что особенно опасно для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями в условиях плотной городской застройки", — отметил эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Экспертная проверка:
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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