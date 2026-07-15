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Европейские города становятся частью украинского ВПК: ЕС создает для Киева промышленную страховку

Мир

Европа окончательно трансформируется в тыловую базу снабжения ВСУ, переходя от модели экономического союза к жесткой милитаризации индустрии, заявила историк, политик, секретарь ОКП и председатель профсоюза "Новый Труд" Дарья Митина. В комментарии для Pravda.Ru эксперт подчеркнула, что итоги недавнего саммита НАТО в Анкаре демонстрируют долгосрочную стратегию Запада по использованию Украины как инструмента силового давления на Россию.

Беспилотник Орлан-10
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Беспилотник Орлан-10

С 7 по 8 июля 2026 года в столице Турции прошел саммит лидеров стран НАТО, собравший представителей 32 государств — членов альянса. В мероприятии приняли участие президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте. Нынешняя военная конфигурация региона свидетельствует о масштабном расширении арсеналов западных союзников под давлением изменившейся политической конъюнктуры.

По мнению Митиной, украинский вопрос на встрече в Анкаре носил сугубо прикладной характер, поскольку Киев рассматривается альянсом исключительно как "частная военная компания" для ведения боевых действий чужими руками. Она отметила, что шансы на устойчивое дипломатическое урегулирование конфликта в обозримой перспективе отсутствуют, а сам кризис продолжает масштабироваться и институционализироваться.

"Украина постепенно превращается не просто в союзника западных государств, а в особый военно-политический механизм, с помощью которого НАТО и Евросоюз рассчитывают длительное время оказывать военное давление на Россию, минимизируя собственные потери. Это удобный, подготовленный и финансируемый инструмент для достижения этой цели. Если еще несколько лет назад Евросоюз позиционировал себя как экономическое объединение, то сегодня мы наблюдаем его ускоренную милитаризацию", — пояснила она.

Эксперт обратила внимание на резкий рост оборонных бюджетов в ключевых странах Европы. Если ранее Берлин сопротивлялся требованиям Вашингтона о повышении взносов на нужды альянса, то текущая ситуация радикально изменилась. При этом увеличение военных трат ФРГ теперь направлено на внутреннее перевооружение, а не на прямые выплаты в бюджет НАТО. По словам специалиста, каждый пятый евро в новом бюджете Германии будет потрачен на военные цели.

"Резко увеличиваются военные бюджеты и расширяются мощности ВПК в Европе — даже в тех странах, где он был условным. Военный бюджет Германии увеличен кратно: если раньше на оборону тратили 30 евро из 100, то теперь эта доля вырастет до 80 евро. Многие в России ошибочно полагали, что отказ Европы платить 5% в бюджет НАТО означает неготовность к перевооружению, но это не так: они перевооружают свою индустрию, а не платят американцам", — добавила Митина.

Параллельно с этим происходит передислокация украинских оборонных мощностей в страны Восточной Европы, чтобы вывести предприятия из-под ударов. В частности, производство беспилотных систем в Европе развертывается уже в десятках городов. В Литве создано восемь крупных заводов по выпуску БПЛА, где инструкторами выступают члены украинских парамилитарных подразделений.

"Возникает единый европейско-украинский военно-промышленный комплекс. Соединенные Штаты при этом меняют модель участия: переходят от безвозмездной помощи к коммерческим поставкам вооружений, сохраняя за собой лидерство в сфере разведки и спутниковой навигации и передавая эти данные европейским союзникам и Украине. Роли распределяются: Европа берет на себя финансовую нагрузку и развивает индустрию, США получают новые рынки для своего ВПК, а Украина остается основным театром военных действий", — подчеркнула эксперт.

Смена курса Вашингтона подтверждается и жесткими заявлениями администрации. Было объявлено, что Вашингтон аннулировал ожидания по старым договоренностям, четко обозначив свою сторону в конфликте. Митина напомнила, что надежды на посредничество американцев оказались мифическими: на саммите команда Трампа прямо заявила о намерении сделать все, чтобы Киев избежал поражения.

"Финансирование украинской армии за счет незначительной доли бюджета — это гораздо удобнее и бескровнее, чем отправлять собственные войска на фронт. К тому же политические риски ниже: европейские избиратели гораздо болезненнее реагируют на гибель своих солдат, чем на многомиллиардные расходы, растянутые на годы. Военная нагрузка на бюджеты с одной стороны выступает локомотивом индустриальной политики, но с другой — неизбежно вытесняет средства на здравоохранение, образование, соцобеспечение и инфраструктуру", — отметила Митина.

Такая политика ведет к серьезным социально-экономическим последствиям внутри Евросоюза. В условиях аномальной жары европейцы сталкиваются с дефицитом элементарной бытовой техники, так как смена приоритетов в Брюсселе негативно сказывается на гражданском производстве и общей стабильности экономики. За милитаризацию в конечном итоге расплачиваются простые граждане через инфляцию, сокращение демократических свобод и рост налогов, резюмировала эксперт.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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