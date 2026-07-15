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Цифры в расчетках обманули: инфляция в Казахстане обнулила прибавку к зарплатам

Мир » Бывший СССР » Казахстан

Среднемесячная номинальная заработная плата в Казахстане по итогам первого квартала 2026 года составила 445 068 тенге. Согласно данным Бюро национальной статистики, рост показателя относительно аналогичного периода прошлого года составил 11,5%.

зарплата
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зарплата

Однако фактическая покупательная способность работников не выросла. Индекс реальной заработной платы зафиксирован на уровне 99,8%, что указывает на незначительное снижение доходов с учетом инфляционных процессов.

Макроэкономист Артём Логинов поясняет, что разрыв между номинальным ростом в 11,5% и индексом реальных зарплат ниже 100% означает, что темпы роста цен опередили темпы роста выплат, фактически обнулив прибавку к доходам населения.

Отраслевой разрыв в оплате труда

Наибольший отрыв от среднего показателя сохраняет добывающий сектор. В январе-марте 2026 года сотрудники горнодобывающей промышленности получали в среднем 1 020 632 тенге в месяц.

В структуре высоких зарплат также выделяются следующие отрасли:

  • финансовая и страховая деятельность — 941 411 тенге;
  • информация и связь — 779 288 тенге;
  • промышленность (общий показатель) — 620 775 тенге;
  • транспорт и складирование — 599 489 тенге;
  • обрабатывающая промышленность — 508 854 тенге;
  • электроэнергетика — 469 109 тенге.

Минимальные выплаты зафиксированы в сельском хозяйстве (268 096 тенге), сфере гостиничного и общественного питания (284 186 тенге), а также в секторе водоснабжения и обращения с отходами (307 956 тенге).

"Столь резкий контраст между доходами в добывающем секторе и сельском хозяйстве подтверждает высокую зависимость структуры зарплат от рентных доходов ресурсов, при этом в низкомаржинальных отраслях рост оплаты труда почти не успевает за инфляцией", — отметил экономист по рынку труда Ирина Костина.

Региональная статистика

Лидерами по уровню оплаты труда стали области Улытау (637 324 тенге) и Атырау (610 111 тенге). В список регионов с выплатами выше средних по стране также вошли Астана (559 894 тенге), Алматы (551 597 тенге), Павлодарская (419 243 тенге), Карагандинская (414 511 тенге) и Восточно-Казахстанская (409 918 тенге) области.

Наименьшие средние зарплаты отмечены в Северо-Казахстанской (308 334 тенге), Жамбылской (319 820 тенге) и Туркестанской (324 972 тенге) областях.

Ситуация с реальными доходами остается напряженной. Ранее вице-министр национальной экономики Арман Касенов оценивал рост реальных денежных доходов на 0,1% как положительный результат. Для системного решения проблемы правительство утвердило комплексный план по повышению доходов населения на 2026-2029 годы, который предусматривает новые обязательства для бизнеса, получающего господдержку.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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