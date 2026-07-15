Бизнес в Казахстане окажется на грани: новые правила налогов приведут к массовым закрытиям

Около 200 тысяч казахстанских предпринимателей могут закрыть бизнес в 2027 году из-за нехватки средств для уплаты налогов. Под угрозой оказались компании, перешедшие на общеустановленный режим налогообложения (ОУР). По прогнозу эксперта по налоговой безопасности Дмитрия Казанцева, наиболее острая фаза кризиса наступит к 31 марта 2027 года, когда 300 тысяч компаний на ОУР должны будут произвести окончательные расчеты по итогам 2026 года.
Основным фактором риска стал запрет на вычеты по корпоративному подоходному налогу (КПН) для сделок с контрагентами, работающими на упрощенном режиме. В результате компания на ОУР не может учесть затраты на покупку товаров или услуг у "упрощенцев" в качестве расходов, что ведет к резкому росту налоговой базы и возникновению кассовых разрывов.
Юрист по налоговому праву Денис Прохоров поясняет, что отсутствие возможности вычета расходов напрямую увеличивает сумму налога к уплате, так как база для расчета КПН становится искусственно завышенной, несмотря на фактические затраты бизнеса на операционную деятельность.
Параллельно с налоговым давлением фиксируется рост числа самозанятых, который эксперты называют формой "серой занятости". Разница в нагрузке между штатным сотрудником и самозанятым достигает десятикратного размера: содержание работника в штате обходится бизнесу более чем в 41% от фонда оплаты труда, тогда как самозанятый платит всего 4% с оборота. Это стимулирует работодателей переводить персонал на режим самозанятости для оптимизации расходов.
По оценкам Дмитрия Казанцева, реальный прирост новых самозанятых составляет лишь 100-150 тысяч человек (преимущественно арендодатели), так как большая часть из заявленных государством 500 тысяч человек — это таксисты и курьеры, легализованные ранее в рамках платформенной занятости.
Экспертный комментарий: "Перевод сотрудников в статус самозанятых создает долгосрочные социальные риски: минимальные отчисления в пенсионную систему не позволят этим гражданам в будущем рассчитывать на полноценную пенсию или получение ипотечного кредита", — отметил экономист по рынку труда Ирина Костина.
Предприниматели сообщают об усилении контроля: сейчас почти все проверки носят внеплановый характер и базируются на системе управления налоговыми рисками, которая отслеживает цепочки сделок. В связи с этим бизнесу рекомендуется заранее проверять соответствие контрагентов кодам ОКЭД и иметь актуальные акты сверки.
Дополнительное давление создает высокая базовая ставка Национального банка. По мнению Дмитрия Казанцева, это создает противоречие: высокая ставка стимулирует хранение средств на депозитах, а не инвестиции в производство, в то время как снижение ставки может привести к росту инфляции.
Также отмечается риск оттока бизнеса в соседние страны — Кыргызстан и Узбекистан, которые предлагают более мягкие условия для IT- и креативных индустрий. Примером попытки Казахстана удержать бизнес стало продление льготного режима Astana Hub до 2049 года. В легкой промышленности уже наблюдается перенос заказов за рубеж: в некоторых цехах штат сократился с 30 до 6-7 человек.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.