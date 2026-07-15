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Бизнес в Казахстане окажется на грани: новые правила налогов приведут к массовым закрытиям

Мир » Бывший СССР » Казахстан

Около 200 тысяч казахстанских предпринимателей могут закрыть бизнес в 2027 году из-за нехватки средств для уплаты налогов. Под угрозой оказались компании, перешедшие на общеустановленный режим налогообложения (ОУР). По прогнозу эксперта по налоговой безопасности Дмитрия Казанцева, наиболее острая фаза кризиса наступит к 31 марта 2027 года, когда 300 тысяч компаний на ОУР должны будут произвести окончательные расчеты по итогам 2026 года.

Деловая встреча в офисе
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Деловая встреча в офисе

Основным фактором риска стал запрет на вычеты по корпоративному подоходному налогу (КПН) для сделок с контрагентами, работающими на упрощенном режиме. В результате компания на ОУР не может учесть затраты на покупку товаров или услуг у "упрощенцев" в качестве расходов, что ведет к резкому росту налоговой базы и возникновению кассовых разрывов.

Юрист по налоговому праву Денис Прохоров поясняет, что отсутствие возможности вычета расходов напрямую увеличивает сумму налога к уплате, так как база для расчета КПН становится искусственно завышенной, несмотря на фактические затраты бизнеса на операционную деятельность.

Искусственная самозанятость и серые схемы

Параллельно с налоговым давлением фиксируется рост числа самозанятых, который эксперты называют формой "серой занятости". Разница в нагрузке между штатным сотрудником и самозанятым достигает десятикратного размера: содержание работника в штате обходится бизнесу более чем в 41% от фонда оплаты труда, тогда как самозанятый платит всего 4% с оборота. Это стимулирует работодателей переводить персонал на режим самозанятости для оптимизации расходов.

По оценкам Дмитрия Казанцева, реальный прирост новых самозанятых составляет лишь 100-150 тысяч человек (преимущественно арендодатели), так как большая часть из заявленных государством 500 тысяч человек — это таксисты и курьеры, легализованные ранее в рамках платформенной занятости.

Экспертный комментарий: "Перевод сотрудников в статус самозанятых создает долгосрочные социальные риски: минимальные отчисления в пенсионную систему не позволят этим гражданам в будущем рассчитывать на полноценную пенсию или получение ипотечного кредита", — отметил экономист по рынку труда Ирина Костина.

Налоговый контроль и внешние риски

Предприниматели сообщают об усилении контроля: сейчас почти все проверки носят внеплановый характер и базируются на системе управления налоговыми рисками, которая отслеживает цепочки сделок. В связи с этим бизнесу рекомендуется заранее проверять соответствие контрагентов кодам ОКЭД и иметь актуальные акты сверки.

Дополнительное давление создает высокая базовая ставка Национального банка. По мнению Дмитрия Казанцева, это создает противоречие: высокая ставка стимулирует хранение средств на депозитах, а не инвестиции в производство, в то время как снижение ставки может привести к росту инфляции.

Также отмечается риск оттока бизнеса в соседние страны — Кыргызстан и Узбекистан, которые предлагают более мягкие условия для IT- и креативных индустрий. Примером попытки Казахстана удержать бизнес стало продление льготного режима Astana Hub до 2049 года. В легкой промышленности уже наблюдается перенос заказов за рубеж: в некоторых цехах штат сократился с 30 до 6-7 человек.

Экспертная проверка:
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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