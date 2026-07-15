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Деньги отправили в стирку: Нацбанк Казахстана проверил, что станет с купюрами после бытового износа

Мир » Бывший СССР » Казахстан

Национальный банк Казахстана раскрыл детали процесса испытаний банкнотной бумаги и защитных элементов. Регулятор проверяет, как купюры выдерживают повседневную эксплуатацию, включая воздействие влаги, загрязнений и механический износ.

Казахский тенге
Фото: commons.wikimedia.org by нацбанк кз, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Казахский тенге

Механизм проверки включает имитацию реального обращения денег. Для этого создается специальная смесь, которая наносится на образцы бумаги. Затем банкноты помещают в установку, воспроизводящую трение и воздействие, с которыми купюра сталкивается, переходя из рук в руки. После цикла тестов специалисты сравнивают итоговые характеристики бумаги с первоначальными показателями.

Финансовый аналитик Никита Волков отмечает, что подобные тесты позволяют определить фактический срок службы банкноты до момента ее вывода из обращения по причине ветхости, что влияет на общие расходы регулятора на печать новых денег.

Стирка и температурный режим

Отдельным этапом является проверка устойчивости к воде и перепадам температур. В частности, Нацбанк моделирует ситуацию случайной стирки купюры в стиральной машине. В этом случае образцы подвергают воздействию моющих средств, воды и трения при температурах, характерных для бытовых условий.

По итогам таких экспериментов оценивается сохранность защитных элементов и общая целостность бумаги. Также проводятся замеры прочности и гибкости материала.

"Сохранность защитных признаков после стирки или сильного загрязнения критически важна для работы банкоматов и систем распознавания валюты, так как любые повреждения элементов могут привести к ошибочному определению купюры как фальшивой", — отметил риск-менеджер Илья Гусев.

По данным Нацбанка, результаты исследований используются для подбора материалов и технологий, которые обеспечивают надежность банкнот на протяжении всего срока их использования.

Экспертная проверка:
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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