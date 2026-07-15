Прыжок над бездной: Токио пошел на отчаянный риск ради спасения национального престижа

Япония намерена совершить прыжок выше головы и выйти на уровень 30 пусков ракет в год к началу 2030-х. На конференции Spacetide в Токио чиновники признали, что текущие показатели выглядят скромно на фоне амбициозного KPI. Основной удар планируют нанести по зависимости от иностранных площадок, вернув до 70% национальных спутников на родную землю. В материале разберем, как японские инженеры планируют чинить ракеты на ходу и за счет чего собираются потеснить США на рынке космического извоза.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Запуск ракеты

Гонка за показателями KPI

Токио устанавливает жесткие рамки для своей космической отрасли. Директор Секретариата национальной космической политики Дзюн Кадзэки заявил, что страна должна обеспечить себе пусковой суверенитет. Сейчас лишь половина японских аппаратов улетает на орбиту с местных космодромов. План правительства — довести эту цифру до 60—70%.

"Такие показатели выглядят как попытка разогнать локомотив, который едва тронулся с места. В этом году у Японии всего две попытки выхода на орбиту, и это цифры, которые сложно сопоставить с планом в 30 пусков", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Достичь цели мешает техническая нестабильность. Лишь 11 июня новая версия ракеты H3 смогла успешно отработать тестовый полет. Этот успех стал критически важным после декабрьского провала, когда навигационный спутник сгорел из-за отказа носителя.

Череда падений и надежд

Малая космонавтика Японии тоже переживает зону турбулентности. Малогабаритная ракета Kairos от компании Space One трижды подряд не смогла выполнить задачу. Последний инцидент 4 марта поставил под вопрос жизнеспособность частного проекта. Однако бизнес отказывается выбрасывать белый флаг. Исполнительный директор Space One Козо Абэ подтвердил, что компания готовит новый старт. Прицел на серию пусков остается в силе. Инженеры пересматривают устройство систем, чтобы вписать Kairos в общую структуру государственного KPI.

Тип носителя Статус программы 2024—2025 Тяжелая ракета H3 Успешный возврат к полетам после аварии Легкая ракета Kairos Серия из трех неудачных запусков

Бизнес требует гарантий спроса

Одни лишь инвестиции корпораций не заставят ракеты летать чаще. Козо Абэ подчеркнул, что всей цепочке поставок требуется усиление. Поставщики компонентов не будут расширять цеха ради призрачных обещаний.

"Частному сектору нужен горизонт планирования минимум на восемь лет. Без твердых государственных заказов промышленность не рискнет вкладывать миллиарды в расширение производства", — отметил эксперт Pravda.Ru инженер Виталий Корнеев.

Правительство рассматривает роль основного заказчика. Синдзи Идэ из Секретариата космической политики кивает на опыт NASA. Американцы вырастили частников через закупку услуг по доставке грузов и экипажей, и Япония хочет повторить этот трюк.

Прицел на международный рынок

Собственных спутников для 30 пусков может не хватить. Токио планирует открыть свои площадки для иностранных игроков. Глава компании Space Cotan Есинори Одагири строит коммерческий космодром на Хоккайдо. Его расчет прост: американские площадки вроде Кеннеди скоро захлебнутся от трафика. Японский космодром должен стать запасным аэродромом для глобальных корпораций. В августе 2025 года Firefly Aerospace уже подписала соглашение об изучении возможности пусков своей ракеты Alpha с Хоккайдо. Это превращает локальную стройку в проект мирового масштаба.

"Развитие космодромов — это не только стартовые столы, но и жесткие требования к безопасности окружающих территорий. Важно, чтобы промышленный рост не превратил экологию региона в выжженную землю", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Никитин Олег.

Реформы и устранение барьеров

Бюрократия часто тормозит прогресс сильнее, чем гравитация. Ватару Такахама из Министерства экономики пообещал перетряхнуть правила игры. Лицензирование должно стать быстрым, а требования — прозрачными. Правительство готово идти на дерегуляцию, лишь бы увеличить число стартов. Прошлый год принес Японии всего три пуска. Десятикратный рост требует смены парадигмы. Токио ставит на сочетание государственной поддержки и агрессивного привлечения зарубежных стартапов. Космос перестает быть закрытым клубом для избранных ведомств.