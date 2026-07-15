Столица просто плавится от жары: температурный максимум в Астане обновил данные за 34 года

В Астане 14 июля зафиксирован температурный рекорд за последние 34 года. По данным "Казгидромета", столбик термометра поднялся до +38,6 градуса. Этот показатель превысил предыдущий максимум для данной даты на 3,3 градуса.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошка в жару

До этого рекордное значение для 14 июля было отмечено в 1992 году, когда температура воздуха составила +35,3 градуса. Текущая температурная аномалия в столице стала повторной за месяц: ранее был обновлен 85-летний рекорд для 23 июня, когда воздух прогрелся до +36,8 градуса.

Климатолог Павел Лебедев поясняет, что подобные скачки температуры для одной даты могут быть следствием краткосрочного воздействия блокирующих антициклонов, которые удерживают горячие воздушные массы над территорией.

Прогноз по регионам и последствия для жителей

Синоптики предупреждают о дальнейшем росте температуры в южных регионах Казахстана. С 16 по 18 июля ожидается прогрев воздуха до +41…+46 градусов.

Экстремальная жара уже отразилась на нагрузке на систему здравоохранения. В Алматы за первую половину июля зафиксировано более 33 тысяч вызовов скорой медицинской помощи.

"Резкий рост обращений в экстренные службы при аномальной жаре обычно связан с гипертоническими кризами и тепловыми ударами, что требует от городских служб повышенной готовности в периоды пиковых температур", — отметил эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.