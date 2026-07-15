Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пассажиропоток превысил норму в сорок раз: Керчь-Южная изменит привычный порядок работы
Земельный передел в Новороссийске набирает обороты: судьба простаивавших территорий решила конфликт
Обещали полный комфорт: интеграция сервисов в LADA Iskra привела к неожиданным сбоям
Леса Югры превращают в руины: варварство привело к радикальному запрету для мигрантов
Стожары, а не праздник: почему 16 июля нельзя начинать новых дел? И чем обернутся финансовые ошибки
Администрация Югры предложила запретить иностранным гражданам заниматься традиционными промыслами
Стихия устроила погром в музее "Павловск": вековые деревья отдают даром на дрова
Рынок вторичного жилья сдувается на глазах: почему квартиры всё чаще снимают с продаж
Больше тысячи операций в год: модернизация в Ярославле изменила условия для пациентов

Столица просто плавится от жары: температурный максимум в Астане обновил данные за 34 года

Мир » Бывший СССР » Казахстан

В Астане 14 июля зафиксирован температурный рекорд за последние 34 года. По данным "Казгидромета", столбик термометра поднялся до +38,6 градуса. Этот показатель превысил предыдущий максимум для данной даты на 3,3 градуса.

Кошка в жару
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Кошка в жару

До этого рекордное значение для 14 июля было отмечено в 1992 году, когда температура воздуха составила +35,3 градуса. Текущая температурная аномалия в столице стала повторной за месяц: ранее был обновлен 85-летний рекорд для 23 июня, когда воздух прогрелся до +36,8 градуса.

Климатолог Павел Лебедев поясняет, что подобные скачки температуры для одной даты могут быть следствием краткосрочного воздействия блокирующих антициклонов, которые удерживают горячие воздушные массы над территорией.

Прогноз по регионам и последствия для жителей

Синоптики предупреждают о дальнейшем росте температуры в южных регионах Казахстана. С 16 по 18 июля ожидается прогрев воздуха до +41…+46 градусов.

Экстремальная жара уже отразилась на нагрузке на систему здравоохранения. В Алматы за первую половину июля зафиксировано более 33 тысяч вызовов скорой медицинской помощи.

"Резкий рост обращений в экстренные службы при аномальной жаре обычно связан с гипертоническими кризами и тепловыми ударами, что требует от городских служб повышенной готовности в периоды пиковых температур", — отметил эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Экспертная проверка:
  • климатолог, синоптик с фокусом на региональные аномалии Павел Лебедев
  • эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нефть
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Аграрный сектор
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Забытая яма в Якутске: как русские доказали то, во что не верила вся Европа
Последние материалы
Закон Сахалинской области стал жестче: теперь владельцам собак и кошек придется пройти процедуру
Работодатель грозит статьей и требует увольнение: чем заканчивается попытка выжить человека с работы
Главная тайна калужского завода: как Tenet T4L планирует переиграть Chery Tiggo
Город остался без отдыха: в Атырау запуск почти всех муниципальных пляжей сорвался
Смертельная привычка: одна ошибка на светофоре, которая медленно «убивает» вашу коробку
Свои платят больше чужих: конфликт с ФАС может обернуться для Русала миллиардными убытками
Смертельная угроза в родном доме: газовая ловушка в погребе срабатывает за секунды
Тишина в эфире Перми: технические работы на башне лишат город привычного вещания
Паника на АЗС окончательно утихла: в Брянской области пересмотрели лимиты на заправку тары
Машина превратилась в бомбу: опасный дефект привел к массовому отзыву моделей BMW
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.