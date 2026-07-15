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Курить в Казахстане стали заметно реже: за год показатель просел почти на четверть

Мир » Бывший СССР » Казахстан

Доля курящих среди взрослого населения Казахстана снизилась. По данным ежегодного обследования Бюро национальной статистики, в 2026 году табак употребляют 15,1% жителей страны. Годом ранее этот показатель был выше на 2,4 процентных пункта и составлял 17,5%.

Сигарета
Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сигарета

Статистика по регионам и демографии

Распределение потребителей табака демонстрирует разрыв между городом и селом. В сельской местности доля курящих достигает 17,8%, в то время как в городах этот показатель ниже — 14,0%.

Гендерный разрыв остается значительным: табак употребляют 30,5% мужчин и 4,9% женщин.

Эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова указывает, что более высокая доля курящих в сельской местности может быть связана с разницей в доступе к информационным кампаниям по здоровому образу жизни и спецификой социального досуга в регионах.

Структура потребления табачных изделий

Подавляющее большинство потребителей выбирают традиционные продукты. Промышленные сигареты используют 98,6% всех курящих.

Доля альтернативных систем остается низкой: системы нагревания табака (включая IQOS и GLO) используют 0,9% населения, электронные сигареты — 0,4%, прочие изделия — 0,1%.

"Минимальный процент использования электронных систем на фоне доминирования обычных сигарет говорит о том, что переход на альтернативы не стал массовым трендом, а общее снижение показателей свидетельствует скорее об отказе от курения в целом", — отметила Романова.

Методология сбора данных

Исследование проходило в январе 2026 года во всех областях Казахстана, а также в Астане, Алматы и Шымкенте. Опрос охватил одного представителя из 12 тысяч домохозяйств в возрасте от 15 лет.

В Бюро нацстатистики пояснили, что мониторинг проводится с 2020 года по инициативе Министерства здравоохранения. Сбор данных опирается на международную методологию Всемирной организации здравоохранения GATS (Глобальное обследование по табаку среди взрослых).

Экспертная проверка:
Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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