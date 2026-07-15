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Апелляционный суд США возобновил иски к производителям парацетамола о рисках развития аутизма и СДВГ

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Апелляционный суд США возобновил масштабное разбирательство против производителей парацетамола (ацетаминофена), которое может изменить правила информирования беременных женщин о рисках приема популярных обезболивающих. Суд отменил решение нижестоящей инстанции, ранее заблокировавшей иски из-за "недостаточной научности" экспертных данных. Теперь производителям, включая гиганта Kenvue (бывшее подразделение Johnson & Johnson), придется заново доказывать в суде безопасность самого востребованного анальгетика в мире.

Аутизм у ребенка
Фото: https://commons.wikimedia.org by Lance Nellson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Аутизм у ребенка

Спор разгорелся вокруг утверждений истцов о том, что прием парацетамола во время беременности повышает риск развития у детей аутизма и синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Ранее окружной судья Дениз Кот отклонила показания трех медицинских экспертов со стороны истцов, посчитав их методы ненадежными. Однако апелляционный суд под председательством Гвидо Калабрези решил иначе.

Коллегия указала, что методология этих врачей соответствует научным стандартам и признается в академической среде как допустимая интерпретация данных, даже если среди ученых нет консенсуса. Важно понимать: суд не подтвердил связь парацетамола с аутизмом. Решение лишь дает право защите истцов представить свои аргументы в полноценном процессе, возвращая дела на стадию первичного разбирательства.

Что говорит наука: статистика против причинности

Вопрос безопасности ацетаминофена остается одной из самых дискуссионных тем в педиатрии. Несмотря на юридические коллизии, крупные научные данные пока не подтверждают прямую вину препарата в нарушениях развития нервной системы.

В 2024 году в журнале JAMA были представлены результаты масштабного шведского исследования, охватившего 2 миллиона детей. Ученые не нашли зависимости между приемом лекарства матерью и последующими диагнозами у ребенка. Другой анализ, опубликованный в BMC Environmental Health в 2025 году, выявил лишь слабые статистические корреляции. Авторы прямо подчеркнули: обнаруженная связь не означает, что именно парацетамол стал причиной расстройств. На рост статистики аутизма (1 случай на 31 ребенка в США) гораздо сильнее влияют современные методы диагностики и расширение медицинских критериев.

"Парацетамол остается основным препаратом выбора для беременных при боли и высокой температуре, так как другие анальгетики, например нестероидные противовоспалительные средства, имеют гораздо более серьезные и доказанные риски для плода. Однако бесконтрольный прием любого лекарства опасен. Задача врача — подобрать минимальную эффективную дозу на кратчайший срок, а задача пациента — не заниматься самолечением при первых признаках недомогания", — объяснила врач общей практики Елена Морозова.

Реакция рынка и риски для потребителя

Компания Kenvue, выпускающая самый известный бренд парацетамола — Тайленол, назвала претензии необоснованными. Тем не менее инвесторы отреагировали нервно: акции Kenvue упали на 1,8%, а ценные бумаги Kimberly-Clark на 2,7%. Для фармацевтического бизнеса такие иски опасны не только штрафами, но и возможным требованием регуляторов изменить маркировку товара, добавив предупреждения о рисках для развития плода.

Пока медицинские ассоциации не меняют протоколы: парацетамол считается наиболее изученным и безопасным средством в своем классе. Главная проблема заключается в том, что потенциальные изменения в инструкциях под давлением судов могут напугать беременных женщин, заставив их либо терпеть сильную боль и жар (что само по себе вредно для плода), либо переходить на менее изученные альтернативы.

Исследование Ключевой вывод
Шведское когортное исследование (2024) Связь между препаратом и аутизмом/СДВГ не обнаружена на выборке в 2 млн детей.
Метаанализ BMC (2025) Зафиксированы корреляции, но доказательств причинно-следственной связи недостаточно.
Данные CDC (2022) Рост выявляемости аутизма связан с улучшением диагностики, а не с лекарствами.

Важно: Информация носит ознакомительный характер и не заменяет консультацию врача. Не начинайте, не отменяйте и не меняйте лечение без специалиста.

Экспертная проверка: врач общей практики, специалист по семейной медицине Елена Морозова
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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