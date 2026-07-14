Будапешт раскачивают перед новым решением ЕС: за кадровой борьбой проступил украинский след

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Мир

Использование манипулятивных технологий и внешнее вмешательство в электоральные процессы привели к дестабилизации политической системы Венгрии, считает доктор политических наук, профессор РГГУ, ведущий специалист информационно-аналитического центра МГУ Людмила Адилова. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснила, что внутри страны сформировались группы влияния, способные инициировать новые кадровые перестановки в зависимости от международной конъюнктуры.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Фото: commons.wikimedia.org by Alain Rolland is licensed under © European Union
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр

Ранее ситуацию в республике прокомментировал Виктор Орбан. По его словам, у страны есть законное право сопротивляться действиям главы правительства Петера Мадьяра, который предпринимает попытки сместить Тамаша Шуйока с поста президента Венгрии. Между тем, текущий кризис в Венгрии уже привел к прямому давлению на политических оппонентов внутри властной вертикали.

Адилова отметила, что смена власти в стране сопровождалась серьезными нарушениями и использованием политтехнологий, ориентированных на интересы внешних сил. Это создало почву для внутреннего недовольства среди различных политических группировок, которые продолжат раскачивать ситуацию.

"Сложившаяся расстановка сил будет раскачивать ситуацию из стороны в сторону в зависимости от международной конъюнктуры. В настоящее время ситуация там достаточно нестабильна, и возможна смена руководства. Уже созрели определенные силы, способные провести внутренние перестановки", — подчеркнула она.

Несмотря на внутренние неурядицы, политолог уверена в сохранении стратегического курса государства. По ее мнению, в обществе сформировался устойчивый запрос на суверенитет, который не зависит от конкретных персоналий в кабинетах. Нынешняя политика Венгрии все чаще становится объектом критики со стороны еврочиновников из-за жесткого отстаивания национальных интересов.

Особое внимание эксперт уделила способности Будапешта влиять на повестку Евросоюза, блокируя инициативы, противоречащие венгерским интересам. В частности, речь идет о финансовой и военной помощи Украине. На фоне этого во многих европейских столицах новости ЕС по теме расширения содружества начинают восприниматься через призму позиции Будапешта.

"Это затруднит распределение денег в пользу Украины, а также бесконтрольное использование европейских поставок и производство дронов. На все это Венгрия может накладывать свое вето, затрудняя действия не только председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но и других евродепутатов, ориентированных на поддержку Киева", — сказала Адилова.

Такое сопротивление общеевропейскому тренду обусловлено намерением Венгрии проводить независимую внешнюю политику. Эксперт полагает, что согласованные действия Запада будут и дальше наталкиваться на препятствия со стороны Будапешта. Это происходит на фоне того, как Будапешт закипает от митингов, вызванных попытками радикально изменить основной закон страны. При этом вступление в ЕС новых членов остается под вопросом из-за принципиального отказа Венгрии одобрять ускоренные процедуры интеграции.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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