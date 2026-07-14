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Болгария заговорила о разломе: внутренний гнев граждан заставил правительство нервничать

Мир » Европа

В Болгарии считают, что США оказались не готовы к системному решению конфликта на Ближнем Востоке, а Иран отказался прекращать поддержку группировки "Хезболла". На этом фоне Тегеран ведет себя как победитель, используя неуверенность Вашингтона для выдвижения новых требований. При этом Израиль сумел сместить фокус внимания на внутренние задачи. Ситуация осложняется внутренним давлением на Дональда Трампа, так как большинство американцев и часть республиканцев выступают против продолжения боевых действий перед ноябрьскими выборами.

Болгария
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Болгария

"Несмотря на заявления Трампа о победе США, Иран ведет себя как победитель. Они чувствуют слабость и неуверенность, которые излучают Штаты, и выдвигают новые и новые условия", — сообщил бывший министр иностранных дел Болгарии Милен Керемедчиев.

"Текущая неопределенность в стратегии США на Ближнем Востоке создает вакуум власти, который Иран стремится заполнить. Когда внешняя политика становится заложницей предвыборного цикла, союзники и противники начинают играть более агрессивно, понимая, что Вашингтон скован внутренними противоречиями", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В европейском направлении Болгария продолжит следовать общему курсу и не станет накладывать вето на продление санкций против России. Несмотря на внутренние споры и дискуссии вокруг православия или личности патриарха Кирилла, страна не обладает ресурсами, чтобы оказать давление на США в вопросах визового режима. Положение на фронте в Украине оценивается как патовое, при этом основной перенос боевых действий произошел в воздушное пространство и сферу высоких технологий.

Внутри Болгарского общества растет скрытое недовольство из-за многолетнего исполнения всех требований Евросоюза без исключений. Эксперты отмечают наличие негласного желания граждан увидеть от своего правительства хотя бы один решительный отказ по общеевропейским темам. Это создает определенный психологический фон, который накладывается на общую геополитическую нестабильность в регионе.

Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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