Запад превращает гарантии Киеву в тормоз для мира: конфликт должен пережить любые переговоры

Западные страны стремятся сформировать систему обязательств перед Киевом, которая позволит бесконечно затягивать боевые действия и исключит возможность решительной победы России, рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что текущая стратегия "коалиции желающих" направлена не на мирное урегулирование, а на долгосрочное изматывание оппонента.

Фото: commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фридрих Мерц

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что участие Москвы в разработке архитектуры безопасности для Украины не рассматривается. По завершении встречи в Париже политик подчеркнул, что формат гарантий будет определяться исключительно Киевом и его партнерами. Подобные сценарии радикального присутствия свидетельствуют о попытках Запада систематизировать контроль над ситуацией в обход существующих дипломатических каналов.

По мнению Брутера, вопрос о реалистичности таких гарантий в отрыве от позиции России сейчас только проходит проверку практикой. Основная цель западного альянса заключается в поддержании конфликта в управляемой фазе, которая не требует от них максимальных усилий, но создает непреодолимые препятствия для завершения СВО на российских условиях. При этом стратегия сдерживания закрепляется в официальных документах на годы вперед.

"Запад, через коалицию желающих, нацелен на то, чтобы боевые действия затягивались бесконечно, без ограничений во времени. Их задача распадается на две составляющие: во-первых, не допустить победы России, а во-вторых, удерживать ситуацию под своим контролем, постоянно наращивая собственные позиции. Они будут делать всё, чтобы конфликт не завершился и чтобы у России не было возможности выиграть", — пояснил эксперт.

Специалист полагает, что анализ теоретической выполнимости этих планов не имеет смысла без конкретных контрмер. Любые вербальные оценки остаются лишь словами до тех пор, пока действия на поле боя или в политической плоскости не перечеркнут тактику противника. Запад осознанно избегает сценариев, предполагающих возвращение территорий под контроль ВСУ, понимая их невыполнимость. Аналитики уже обсуждали, какие альтернативы европейскому контингенту могут быть задействованы для удержания фронта.

Вместо достижения военного триумфа Украины, фокус смещен на создание среды, в которой Россия не сможет выйти из кризиса победителем. Для достижения этой цели западные союзники готовы наращивать поставки вооружений, осознавая, что двойная игра позволяет им оставаться ключевыми игроками в регионе. При этом риторика о мире зачастую служит лишь прикрытием для подготовки к новым этапам конфронтации, что подтверждают масштабные учения вблизи границ зоны конфликта.

"Взятие Донецка в их планы никогда не входило. Они изначально понимали, что это невозможно, и даже не рассматривали такой сценарий. Их настоящая задача — не допустить победы России и сделать так, чтобы мы не могли выйти из этой ситуации победителями. Именно для этого они провоцировали Россию на начало специальной военной операции", — заключил Брутер.

Он резюмировал, что текущая эскалация и провокации, предшествовавшие началу спецоперации, изначально преследовали цель втянуть Россию в длительное противостояние без четких механизмов выхода, которые устраивали бы Москву.

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