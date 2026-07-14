Петля затягивается: флот США полностью перекрывает иранские порты с 14 июля

Центральное командование Вооруженных сил США объявило о возобновлении полной морской блокады иранских портов с 16:00 по времени восточного побережья 14 июля. Американские военные намерены пресекать любое движение судов, следующих в Исламскую Республику или выходящих из ее территориальных вод.

Фото: www.flickr.com by Banco de Imágenes Geológicas, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Персидский залив

Ранее, в период с апреля по июнь текущего года, Пентагон уже применял подобные меры: тогда под ограничения попали более 140 сухогрузов и танкеров, а девять бортов были полностью обездвижены силами ВМС. Контроль будет сосредоточен на всей береговой линии страны.

"По приказу верховного главнокомандующего силы CENTCOM возобновят 14 июля в 16:00 по времени восточного побережья США блокировку движения морских судов, направляющихся в иранские порты и покидающих их", — сообщило Центральное командование США в социальной сети X.

"Ситуация в Персидском заливе переходит в фазу жесткого экономического противостояния, где контроль над логистикой становится главным рычагом давления. Блокада иранских портов неизбежно спровоцирует пересмотр маршрутов и усиление напряженности, поскольку речь идет о ключевой артерии мирового энергетического рынка", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что Ормузский пролив останется доступным для международного судоходства, однако ввел финансовое обременение для перевозчиков. Вашингтон планирует удерживать сбор в размере 20% от стоимости грузов за якобы обеспечение безопасности прохода судов. Трамп назвал это требование вопросом справедливости, при этом Белый дом пока не раскрыл механизмы взимания платежей и не подтвердил наличие договоренностей с региональными партнерами в заливе.

Интересно, что еще в июне вице-президент Джей Ди Вэнс выступал против практики взимания пошлин за транзит через пролив. В это же время иранские власти официально подтверждали, что собирают с каждого проходящего судна от 1,5 до 2 миллиона долларов, называя это платой за услуги и экологический мониторинг. На фоне обострения конфликта и дефицита безопасных маршрутов стоимость фрахта крупных танкеров типа VLCC уже подскочила более чем в пять раз по сравнению с прошлым годом.