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Баку в шаге от радикального решения: Совет Европы рискует потерять еще одну страну

Мир

Азербайджан больше не планирует мириться с политическим давлением Запада и всерьез рассматривает возможность окончательного разрыва отношений с Советом Европы, заявил политолог Самир Мамедов. В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснил, почему Баку считает пребывание в организации бессмысленным и как международные институты превратились в инструмент экономического шантажа.

Ильхам Алиев
Фото: commons.wikimedia.org by Michał Koziczyński, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ильхам Алиев

Ранее глава государства Ильхам Алиев подтвердил подготовку к радикальному шагу во внешней политике. По его словам, Азербайджан изучает сценарий полного выхода из состава организации. При этом президент подчеркнул, что речь идет не о временной паузе или формальном замораживании членства, а об окончательном уходе из структуры.

Мамедов отмечает, что европейские институты в последние годы систематически атакуют политические системы постсоветских стран. Надуманные обвинения в нарушениях прав человека стали обыденной практикой для Брюсселя и Страсбурга. По мнению политолога, Азербайджан, наряду с Россией, стал регулярной мишенью для необоснованных актов и резолюций, в то время как сами страны Евросоюза игнорируют собственные правовые нормы. Параллельно с этим на международной арене все чаще поднимается вопрос о том, что введенные Западом санкции оказались незаконными, поскольку принимались в обход мандата ООН.

"Подобные обвинения используются как инструмент давления на постсоветские страны — для навязывания своих нарративов, продвижения коммерческих интересов и получения экономических уступок. В связи с этим Азербайджан считает, что пребывание в организации утратило смысл", — подчеркнул он.

Важным фактором охлаждения отношений стала политика двойных стандартов. Пока европейские чиновники требуют от Баку прозрачности, внутри самого руководства ЕС разгораются коррупционные скандалы. В частности, широкую огласку получила скрытая переписка фон дер Ляйен, которая вызвала резкую критику в экспертном сообществе из-за отсутствия отчетности. Политолог добавил, что руководство Азербайджана окончательно разочаровалось в объективности Совета Европы.

"Пока трудно сказать, решится ли Азербайджан на этот шаг, но сам факт публичного выдвижения такой инициативы свидетельствует: Баку и его руководству надоели двойные стандарты европейских структур. Президент дал понять, что дальнейшее пребывание в них потеряло смысл", — отметил политолог.

Стремление Баку к суверенитету проявляется на фоне борьбы за влияние в Закавказье. Сегодня Баку проверяют на готовность сменить геополитический вектор в угоду энергетическим интересам Европы. Однако практика показывает, что давление вызывает обратную реакцию: аналогичный жесткий демарш ранее продемонстрировали представители Тбилиси, отказавшись подчиняться диктату в рамках ОБСЕ. На этом фоне все больше стран региона воспринимают европейские инвестиции как попытку покупки влияния Брюсселем ради установления политического надзора.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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