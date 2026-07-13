Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше никакой самодеятельности в гаражах: АВТОВАЗ ввел стандарт, который отсеет лишних
Обалденная закуска из кабачков: сочно, чесночно и так просто, что захочется добавки
Две тысячи лет в земле: находка в Азове перевернула представление о древней иерархии региона
Ток вернулся в дома жителей: Псковская область справилась с разгулом штормового ветра и ливней
Масштабная чистка модельного ряда Volkswagen: чем обернётся отказ от убыточных сегментов
Ваш бицепс забирает всю нагрузку? Исправляем технику подтягиваний за пару минут
Дышать стало легче: Магнитогорск применил решение, которое обрушило индекс загрязнения воздуха
Годы тишины, а потом тревожный сигнал: невидимый вирус внутри организма оказался не таким безобидным
Лето решило вернуться внезапно: температурный всплеск в столичном регионе сменится штормовым ветром

Германия связала себя с Киевом слишком крепко: Берлин готов пожертвовать тем, что обязан защищать

Мир

Германия продолжит безоговорочную поддержку Киева даже ценой собственной безопасности, так как немецкий политический курс прошел через полную "украинизацию", считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, германист Александр Камкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что текущий кабинет министров не намерен менять стратегию, несмотря на растущие риски для экономики и социальной сферы ФРГ.

Здание Бундестага
Фото: commons.wikimedia.org by Майк Пил, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Здание Бундестага

Ранее председатель Совета Международного Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Киев развернул на территории ФРГ масштабную военную инфраструктуру. По его словам, украинское руководство ошибочно считает эти объекты неуязвимыми для ответных действий. При этом в самой Германии все чаще звучат обвинения против кабинета министров из-за распределения бюджетных средств.

Камкин подчеркнул, что идеология "все для Украины" стала базовым нарративом не только для правящей коалиции, но и для большинства парламентских сил. Исключение составляют лишь "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт". Эксперт отметил, что отсутствие жесткой реакции со стороны Москвы воспринимается в Европе как слабость, что стимулирует дальнейшую эскалацию. Сегодня ФРГ демонстрирует готовность к жесткому сценарию, игнорируя дипломатические варианты урегулирования.

"Большое количество немецких компаний производит дроны, боеприпасы и различные средства связи для нужд ВСУ. В полевых условиях украинские разработчики готовят немецких инженеров. Идет охота за украинскими специалистами, имеющими реальный опыт", — сказал он.

Сотрудничество в оборонной сфере углубляется, переходя от простой передачи техники к совместным разработкам. Немецкий ВПК активно внедряет опыт украинских операторов БПЛА для модернизации своих систем. На этом фоне запуск производства вооружений рассматривается Берлином как долгосрочный проект.

"Пока в Берлине не сменится власть, позиция Германии по Украине останется прежней", — резюмировал Камкин.

На политической арене Европы ситуация также остается напряженной. Ряд стран демонстрирует смену вектора интеграции на фоне затянувшегося системного кризиса. В то же время внутри ФРГ предвыборная гонка и позиции отдельных партий лишают покоя Брюссель, ставя под вопрос устойчивость текущих альянсов.

Читайте также

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Крым
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Садоводство, цветоводство
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Смерть сенатора Грэма стала триггером для запуска в Киеве крайних мер Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Две тысячи лет в земле: находка в Азове перевернула представление о древней иерархии региона
Ток вернулся в дома жителей: Псковская область справилась с разгулом штормового ветра и ливней
Масштабная чистка модельного ряда Volkswagen: чем обернётся отказ от убыточных сегментов
Ваш бицепс забирает всю нагрузку? Исправляем технику подтягиваний за пару минут
Дышать стало легче: Магнитогорск применил решение, которое обрушило индекс загрязнения воздуха
Годы тишины, а потом тревожный сигнал: невидимый вирус внутри организма оказался не таким безобидным
Лето решило вернуться внезапно: температурный всплеск в столичном регионе сменится штормовым ветром
Нельзя сравнивать себя с другими: Милли Бобби Браун объяснила, к чему привели её детские желания
Пассажиры просто перестали летать: авиасообщение на Сахалине обернулось полным коллапсом
Новостройки больше не растут как грибы после дождя: антирейтинг городов, где предложение на дне
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.