Германия связала себя с Киевом слишком крепко: Берлин готов пожертвовать тем, что обязан защищать

Германия продолжит безоговорочную поддержку Киева даже ценой собственной безопасности, так как немецкий политический курс прошел через полную "украинизацию", считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ, германист Александр Камкин. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, что текущий кабинет министров не намерен менять стратегию, несмотря на растущие риски для экономики и социальной сферы ФРГ.

Фото: commons.wikimedia.org by Майк Пил, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Здание Бундестага

Ранее председатель Совета Международного Движения "Другая Украина" Виктор Медведчук заявил, что Киев развернул на территории ФРГ масштабную военную инфраструктуру. По его словам, украинское руководство ошибочно считает эти объекты неуязвимыми для ответных действий. При этом в самой Германии все чаще звучат обвинения против кабинета министров из-за распределения бюджетных средств.

Камкин подчеркнул, что идеология "все для Украины" стала базовым нарративом не только для правящей коалиции, но и для большинства парламентских сил. Исключение составляют лишь "Альтернатива для Германии" и "Союз Сары Вагенкнехт". Эксперт отметил, что отсутствие жесткой реакции со стороны Москвы воспринимается в Европе как слабость, что стимулирует дальнейшую эскалацию. Сегодня ФРГ демонстрирует готовность к жесткому сценарию, игнорируя дипломатические варианты урегулирования.

"Большое количество немецких компаний производит дроны, боеприпасы и различные средства связи для нужд ВСУ. В полевых условиях украинские разработчики готовят немецких инженеров. Идет охота за украинскими специалистами, имеющими реальный опыт", — сказал он.

Сотрудничество в оборонной сфере углубляется, переходя от простой передачи техники к совместным разработкам. Немецкий ВПК активно внедряет опыт украинских операторов БПЛА для модернизации своих систем. На этом фоне запуск производства вооружений рассматривается Берлином как долгосрочный проект.

"Пока в Берлине не сменится власть, позиция Германии по Украине останется прежней", — резюмировал Камкин.

На политической арене Европы ситуация также остается напряженной. Ряд стран демонстрирует смену вектора интеграции на фоне затянувшегося системного кризиса. В то же время внутри ФРГ предвыборная гонка и позиции отдельных партий лишают покоя Брюссель, ставя под вопрос устойчивость текущих альянсов.

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