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Цены на бензин ударили по самому слабому месту Трампа: впереди потеря контроля над Конгрессом

Мир

Рост стоимости энергоносителей способен превратить президента США Дональда Трампа в политическую "хромую утку", лишив республиканцев контроля над Конгрессом, рассказал финансовый эксперт и автор ютуб-канала "Деньги не спят" Василий Олейник. В беседе с Pravda.Ru специалист объяснил, почему подорожание топлива на американских АЗС станет фатальным фактором для текущей администрации Белого дома.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Ранее эксперты предсказывали скачок цен на сырье до 90 долларов за баррель на фоне эскалации конфликта США с Ираном. Как пишет издание Fortune, подобный сценарий может стать катастрофическим для команды Трампа. Ситуация осложняется тем, что нефтяной рынок оказался перед новой волной давления, что сужает пространство для политического маневра Вашингтона.

По словам Олейника, ключевым риском для американских властей остается крайне высокая чувствительность избирателей к стоимости бензина. Исторические данные подтверждают, что правящая партия неизменно теряет позиции, когда ценники на топливо ползут вверх. Если стоимость галлона преодолеет отметку в 7,5 доллара, недовольство населения на фоне приближающихся ноябрьских выборов в Конгресс гарантирует республиканцам поражение.

"У Трампа за два года до окончания срока может сложиться ситуация, когда он полностью потеряет Конгресс, большинство перейдет к демократам, и он не сможет провести ни один законопроект. Ему будут создавать препятствия, чтобы вместе со своей партией он потерял рейтинг и республиканцы не смогли переизбраться. Это самый негативный сценарий, и он пока развивается", — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что потеря контроля над законодательной властью сделает президента уязвимым для процедуры импичмента. В условиях, когда военное противостояние приближает Трампа к отставке, любой серьезный просчет во внешней политике может быть использован оппонентами для его досрочного отстранения от должности.

Дополнительное давление на Белый дом оказывает ближневосточная повестка. Аналитик отметил, что администрация вынуждена поддерживать действия Израиля, хотя это вызывает раздражение у части электората. Попытки Трампа достичь временного перемирия с Ираном ради стабилизации нефтяных цен срываются новыми витками эскалации. Аналитики фиксируют, что США получили топливный кризис у себя дома, пытаясь играть на геополитическом поле.

"Чем выше цены на бензин, тем выше инфляция. Инфляция в Америке сейчас тоже на высоком уровне — продовольственный кризис, цены на удобрения растут, продукты подорожали на 15–30%. Чем выше инфляция, тем выше ставки Центрального банка, а значит, дороже обслуживание огромного государственного долга. Сейчас Америка вышла на новый рекорд: только по процентам они платят около 1 350 миллиардов долларов в год", — рассказал Олейник.

В текущих условиях экономика США с трудом переваривает нефть по 100 долларов. На фоне инфляционного шока привычные покупки для миллионов стали недоступной роскошью, что вынуждает домохозяйства переходить к жесткой экономии. Растущие расходы на обслуживание государственного долга фактически лишают бюджет средств на социальные программы, перенаправляя их кредиторам. Параллельно с этим США потеряли доступ к части стратегических запасов, что лишает Вашингтон инструментов для оперативного подавления ценовых скачков на рынке.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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