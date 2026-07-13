Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Германия связала себя с Киевом слишком крепко: Берлин готов пожертвовать тем, что обязан защищать
Секреты "деревянной" реставрации: как сделать потемневший сруб новым за один день
Детство без домашних заданий: новые правила в Якутии перевернут представление о начальной школе
Токио ставит на океан: скрытые богатства могут перевернуть рынок редкоземов
Пустые баки стали триггером конфликтов: в Томске ввели усиленный надзор за очередями на АЗС
Невролог Синицын: отсутствие сна провоцирует накопление токсинов и бета-амилоида в мозге
Деньги за пустую квартиру: временный отъезд из Подмосковья принесет финансовый возврат
Иран получил шанс выдавить США из региона: Вашингтон сам укрепил решимость Тегерана
Сибирские амбары распахнулись: зарубежные рынки поглотили рекордные объемы зерна из Красноярска

Смерть Грэма стала политическим козырем для Киева: траур используют для нового давления на Россию

Мир

Смерть американского сенатора Линдси Грэма* не приведет к сокращению военной и финансовой поддержки Киева, уверен политолог-американист Дмитрий Дробницкий. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что фигура покойного политика, несмотря на его медийную активность, была лишь частью общего истеблишмента США, настроенного на эскалацию конфликта.

Линдси Грэм
Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Линдси Грэм

Ранее в экспертном сообществе начали активно обсуждать последствия ухода одного из самых радикальных "ястребов" Капитолийского холма. В частности, кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что внезапная кончина сенатора стала очередным проявлением так называемого проклятия Владимира Зеленского и нанесла серьезный репутационный удар по имиджу украинских властей.

По мнению Дробницкого, американские политики попытаются использовать траурные мероприятия для продвижения новых антироссийских инициатив, которые ранее буксовали в Конгрессе. Речь идет о санкционных пакетах, направленных против покупателей российских энергоносителей. Смерть сенатора может стать инструментом давления на оппонентов внутри Республиканской партии.

"Его смерть попытаются использовать как локомотив для принятия законов, которые сами по себе имели мало шансов на прохождение — во всяком случае, до летних каникул в Конгрессе. Если уход Грэма* как-то и повлияет на отношение к Украине, в России этого точно не заметят", — отметил он.

При жизни политик считался одним из главных идеологов помощи Киеву, совершив десять визитов на Украину. Однако эксперт подчеркивает, что Грэм* не был уникальной фигурой в своем радикализме. Даже после его ухода последствия утраты ключевой фигуры в Сенате вряд ли изменят общий внешнеполитический курс Белого дома.

Вашингтон продолжает придерживаться стратегии переноса основных усилий на "восточный фланг" НАТО, которая формировалась годами. Параллельно с этим американские эксперты оценивают, как изменение тактики на поле боя коррелирует с внутренними политическими процессами в США. Дробницкий обратил внимание, что постоянные визиты западных лидеров в украинскую столицу создают у них опасную иллюзию безопасности.

"Нескончаемый поток визитов западных лидеров создает в политикуме иллюзию, что конфликт их лично не касается. Их поездки на центральный вокзал Киева формируют ложное ощущение безопасности: если никто не может им помешать, значит, и Запад в целом неуязвим", — пояснил Дробницкий.

На фоне этих событий в Европе нарастает недовольство текущим положением дел. Так, наметившийся раскол в альянсе подтверждает, что не все союзники готовы следовать в фарватере американской политики. В то же время планы санкционного давления остаются в приоритете для демократической администрации. Даже в условиях, когда кадровые перестановки в украинском руководстве обнажают внутренние проблемы управления, Вашингтон не намерен отказываться от поддержки текущего курса, резюмировал Дробницкий.

Читайте также

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России.

Экспертная проверка: Политолог Антон Кудрявцев, Эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Авто
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Сырье
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Мир. Новости мира
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Смерть сенатора Грэма стала триггером для запуска в Киеве крайних мер Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Токио ставит на океан: скрытые богатства могут перевернуть рынок редкоземов
Пустые баки стали триггером конфликтов: в Томске ввели усиленный надзор за очередями на АЗС
Невролог Синицын: отсутствие сна провоцирует накопление токсинов и бета-амилоида в мозге
Деньги за пустую квартиру: временный отъезд из Подмосковья принесет финансовый возврат
Иран получил шанс выдавить США из региона: Вашингтон сам укрепил решимость Тегерана
Сибирские амбары распахнулись: зарубежные рынки поглотили рекордные объемы зерна из Красноярска
Топливный кризис бьет по всем карманам: в Севастополе запускят систему понижения цен
Сочи идет за миллиардами Кавминвод: курорт открыл новый фронт борьбы за здоровье россиян
Земли Адыгеи превращаются в золото: масштабные посадки в Майкопском районе изменили ландшафт
Женский десант на карьерные сопки Сахалина: массовое переобучение разрушает стереотипы о занятости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.