Смерть Грэма стала политическим козырем для Киева: траур используют для нового давления на Россию

Смерть американского сенатора Линдси Грэма* не приведет к сокращению военной и финансовой поддержки Киева, уверен политолог-американист Дмитрий Дробницкий. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что фигура покойного политика, несмотря на его медийную активность, была лишь частью общего истеблишмента США, настроенного на эскалацию конфликта.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Линдси Грэм

Ранее в экспертном сообществе начали активно обсуждать последствия ухода одного из самых радикальных "ястребов" Капитолийского холма. В частности, кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала высказал мнение, что внезапная кончина сенатора стала очередным проявлением так называемого проклятия Владимира Зеленского и нанесла серьезный репутационный удар по имиджу украинских властей.

По мнению Дробницкого, американские политики попытаются использовать траурные мероприятия для продвижения новых антироссийских инициатив, которые ранее буксовали в Конгрессе. Речь идет о санкционных пакетах, направленных против покупателей российских энергоносителей. Смерть сенатора может стать инструментом давления на оппонентов внутри Республиканской партии.

"Его смерть попытаются использовать как локомотив для принятия законов, которые сами по себе имели мало шансов на прохождение — во всяком случае, до летних каникул в Конгрессе. Если уход Грэма* как-то и повлияет на отношение к Украине, в России этого точно не заметят", — отметил он.

При жизни политик считался одним из главных идеологов помощи Киеву, совершив десять визитов на Украину. Однако эксперт подчеркивает, что Грэм* не был уникальной фигурой в своем радикализме. Даже после его ухода последствия утраты ключевой фигуры в Сенате вряд ли изменят общий внешнеполитический курс Белого дома.

Вашингтон продолжает придерживаться стратегии переноса основных усилий на "восточный фланг" НАТО, которая формировалась годами. Параллельно с этим американские эксперты оценивают, как изменение тактики на поле боя коррелирует с внутренними политическими процессами в США. Дробницкий обратил внимание, что постоянные визиты западных лидеров в украинскую столицу создают у них опасную иллюзию безопасности.

"Нескончаемый поток визитов западных лидеров создает в политикуме иллюзию, что конфликт их лично не касается. Их поездки на центральный вокзал Киева формируют ложное ощущение безопасности: если никто не может им помешать, значит, и Запад в целом неуязвим", — пояснил Дробницкий.

На фоне этих событий в Европе нарастает недовольство текущим положением дел. Так, наметившийся раскол в альянсе подтверждает, что не все союзники готовы следовать в фарватере американской политики. В то же время планы санкционного давления остаются в приоритете для демократической администрации. Даже в условиях, когда кадровые перестановки в украинском руководстве обнажают внутренние проблемы управления, Вашингтон не намерен отказываться от поддержки текущего курса, резюмировал Дробницкий.

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* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов в России.