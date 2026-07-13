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Евросоюз раскололся перед новым ударом по России: 21-й пакет санкций утонул во взаимных претензиях

Мир

Раскол внутри Евросоюза заблокировал принятие новых ограничений из-за попыток малых государств навязывать свою волю лидерам объединения, рассказал политолог Владимир Оленченко. В комментарии для Pravda.Ru эксперт пояснил, что внутренние противоречия между политическими тяжеловесами и представителями Восточной Европы стали непреодолимым препятствием для консолидации Брюсселя.

Европейская комиссия
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Европейская комиссия

Ранее сообщалось, что Европейский союз не согласовал 21-й пакет антироссийских санкций ко встрече глав МИД в Брюсселе. Глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила, что работа над документом продолжается, однако конкретные сроки его утверждения остаются неопределенными. Санкционный фронт ЕС рвется изнутри из-за нежелания отдельных государств жертвовать национальной экономикой ради общеевропейских лозунгов.

По словам Оленченко, в Брюсселе сложилась аномальная ситуация, когда страны Прибалтики и Восточной Европы, доминирующие в Еврокомиссии, игнорируют интересы Германии, Франции, Италии и Испании. Чиновники из государств с небольшим населением пытаются определять стратегический курс всего союза, что вызывает растущее раздражение у крупнейших доноров европейского бюджета. Ситуация усугубляется тем, что многие европейские столицы возмущены действиями руководства дипломатических служб ЕС, которые фактически парализовали работу ведомств.

"Представители малых стран выдвигают необоснованные претензии, исходя из своих узких, карликовых интересов, и эти претензии задевают интересы крупных государств. Наиболее яркий пример — невозможность согласовать даже формат обсуждения присоединения Украины к Евросоюзу", — отметил он.

Эксперт подчеркивает, что отсутствие единства проявляется не только в санкционной политике, но и в вопросах долгосрочного планирования. В частности, Брюссель столкнулся с невозможностью утвердить семилетний бюджет. Параллельно с этим планы посыпались в вопросе расширения блока, поскольку консенсус внутри европейского объединения окончательно утрачен. Политолог обращает внимание на демографический и политический дисбаланс: представители наций с населением в один миллион человек пытаются диктовать условия объединению, в котором проживает полмиллиарда граждан.

"Крупные страны — Германия, Франция, Италия и Великобритания — хотят определять политику Евросоюза. Однако Еврокомиссия, состоящая из представителей малых государств — Литвы, Латвии, Эстонии, Хорватии и других, пытается диктовать им свою волю. Для сравнения: население Эстонии — около 1 миллиона человек, а общая численность населения ЕС — около 500 миллионов. Естественно, у немцев и французов это вызывает недовольство: почему представитель маленькой нации должен решать, что делать в Евросоюзе? Думаю, в этом и заключается глубинная причина", — отметил Оленченко.

Прогнозы по срокам готовности нового пакета мер остаются туманными из-за переплетения множества противоречивых векторов. Свои условия выдвигают не только крупные игроки, но и региональные группы, такие как Польша, Румыния и Венгрия. При этом Брюссель капитулировал перед рядом требований Будапешта, что лишь подтверждает хрупкость нынешних договоренностей.

Каждое государство стремится выторговать преференции для себя, прежде чем одобрить общие инициативы. К этому добавляется и военный аспект, когда Брюссель признал свое поражение в попытках обеспечить оборонные нужды без привлечения внешних партнеров, что еще сильнее запутывает бюджетные дискуссии.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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