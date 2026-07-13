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Раскаленный воздух убивает тысячи: пекло в Европе привело к катастрофическим последствиям

Мир » Европа

Европу выжигает тепловой шторм. Экстремальная жара, накрывшая континент во второй половине июня 2026 года, обернулась массовой гибелью людей. Ртутные столбики превратили города в раскаленные духовки, где человеческий организм просто не успевал адаптироваться. По предварительным расчетам, основанным на избыточной смертности, число жертв уже перевалило за 10 тысяч человек. Это не просто статистика — это системный отказ биологических предохранителей у тысяч людей.

Жара
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жара

Демографический удар: кто в группе риска

Статистика Европейского центра мониторинга смертности неумолима. Основной удар пришелся по самой уязвимой категории — гражданам старше 65 лет. На эту группу приходится более 9 тысяч смертей. Организм пожилого человека — это механизм с изношенной системой охлаждения. В условиях пекла терморегуляция сбоит. Сердце работает на износ, пытаясь перекачать кровь к коже для охлаждения, и в какой-то момент просто останавливается.

"Жара — это колоссальный стресс-тест для сердечно-сосудистой системы. Кровь сгущается, риск тромбозов взлетает до небес, а дефицит электролитов провоцирует аритмии, которые могут стать фатальными за считанные часы", — констатировал в беседе с Pravda. Ru врач-кардиолог Валерий Климов.

Важно понимать, что цифра в 10 тысяч — не финальная. Избыточная смертность высчитывается как разница между фактическим числом смертей и ожидаемым средним показателем. Когда показатели так резко идут вверх, медицина бессильна: это социальный и климатический фактор, который бьет по тем, кто уже имеет хронические сбои в метаболизме.

География аномалии: лидеры по смертности

Карта смертности Европы неоднородна. Бельгия и Франция стали эпицентрами трагедии, зафиксировав критические уровни избыточных смертей. Южные страны вроде Испании и Швейцарии показали умеренные цифры, что объясняется лучшей адаптацией инфраструктуры и населения к высоким температурам. Даже при экстремальных значениях там знают, как выживать.

Регион/Страна Уровень избыточной смертности
Бельгия, Франция Критически высокий
Германия (отдельно) Свыше 5,1 тысячи случаев
Испания, Нидерланды Умеренный
Великобритания, Италия Относительно низкий

Парадокс, но Италия, привыкшая к зною, справилась лучше, чем технологичная Германия. Германские власти уже подтвердили гибель более 5 тысяч человек. Причина проста: северяне психологически и технически не готовы к "африканским" условиям. В их домах нет кондиционеров, а бытовые привычки — вроде утреннего крепкого кофе - в жару работают против организма, вызывая лишнюю задержку жидкости и скачки давления.

"В жару многие забывают о базовой гигиене питания и питья. Даже такие мелочи, как порция ледяного десерта, могут вызвать спазм сосудов или спровоцировать резкий скачок сахара, что для пожилого человека становится последней каплей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Почему сердце и сосуды не выдерживают

Экстремальное тепло — это не просто неудобство, а физическая нагрузка, сопоставимая с тяжелым марафоном. Тело пытается сбросить тепло, расширяя периферические сосуды. Кровь отливает от жизненно важных органов. Если у человека есть проблемы с сосудами или почками, равновесие рушится. Развивается тепловое истощение, которое мгновенно переходит в тепловой удар с температурой тела выше 40 градусов.

В этот момент мозг начинает "плавиться". Белки денатурируют, клетки гибнут. Те, кто успел добежать до больницы, часто сталкиваются с долгосрочными последствиями в виде когнитивных нарушений. Нервная система просто не успевает перезагрузиться. Пока биоинженеры ищут способы омоложения тканей, природа наглядно показывает, как легко разрушить стареющий организм внешним воздействием.

"Хронический стресс от ожидания очередного температурного рекорда подтачивает психику не меньше, чем само солнце. Тревожность растет, люди теряют сон, а биологические ритмы сбиваются. В таких условиях риск спонтанных сосудистых катастроф увеличивается в разы", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Ответы на популярные вопросы о жаре

Как понять, что организм уже не справляется с жарой?

Первые признаки — головокружение, тошнота и резкое прекращение потоотделения. Сухая и горячая кожа при высокой температуре воздуха — это красный флаг. Значит, система охлаждения сломалась.

Помогает ли холодный душ при тепловом ударе?

Категорически нельзя использовать ледяную воду — это вызовет спазм сосудов и еще больше поднимет температуру внутренних органов. Нужна прохладная вода или влажные компрессы на крупные сосуды.

Почему в жару умирают в основном пожилые?

С возрастом притупляется чувство жажды и снижается количество потовых желез. Пожилые люди часто просто не чувствуют, что перегрелись, пока не становится слишком поздно.

Безопасно ли пить кофе и чай в период зноя?

Кофеин обладает мочегонным эффектом и ускоряет обезвоживание. В жару лучше заменить кофе на чистую воду с небольшим количеством минеральных солей.

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Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, врач-кардиолог Валерий Климов
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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