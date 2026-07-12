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Бунт в тылу западного альянса: президент Словакии предопределил раскол по ключевому вопросу помощи

Мир

Президент Словакии Петер Пеллегрини после саммита НАТО публично обозначил разлом, который союзники предпочитают не выносить на первый план: альянс обсуждает новые деньги и оружие для Киева, но почти не говорит о переговорах. Для Братиславы это не спор о формулировках, а вопрос о том, кто будет платить за продолжение военной линии и где проходит предел участия стран блока в украинском конфликте.

Флаг НАТО
Фото: Creativecommons by FinnishGovernment, by FinnishGovernment, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Флаг НАТО

Что заявил Пеллегрини после саммита

В эфире телеканала ТА3 президент Словакии заявил, что повестка встречи 7-8 июля в Анкаре почти целиком свелась к военной поддержке Украины. По его словам, участники обсуждали новые миллиарды евро и поставки вооружений, а дипломатическому треку отвели минимум времени.

Пеллегрини назвал это поводом для сожаления и прямо сказал, что военного решения украинского кризиса нет. Он призвал сместить акцент с поставок оружия на поиск политического компромисса. На этом фоне все громче звучат и другие сигналы о том, что вокруг украинского сюжета растет нервозность — от споров Киева с соседями до дискуссий о том, как долго Запад сможет держать прежний темп поддержки.

"Когда лидер страны-члена НАТО говорит о дефиците дипломатии, это уже не частная реплика. Это сигнал, что внутри блока растет усталость от схемы, где политический выход все время откладывают, а цену вопроса только повышают", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему спор уперся в деньги и оружие

Словацкий президент уточнил, что Братислава заняла жесткую позицию и не будет участвовать ни в финансировании дальнейшего вооружения Украины, ни в предоставлении оружия. Он добавил, что Словакия выступила против выделения средств в рамках нового пакета помощи НАТО на €70 млрд не одна: такую же линию поддержали Венгрия и Чехия, а также еще несколько стран.

По итогам саммита альянс закрепил в декларации военную помощь Киеву на сумму не менее €70 млрд в 2026 году и на таком же уровне в 2027-м. При этом в документе не оказалось упоминания о будущем членстве Украины в НАТО. Эта деталь показывает, что союзники готовы обсуждать снабжение, но не готовы брать на себя новые политические обязательства. Такой разрыв между военной и политической частью повестки хорошо виден и на фоне проблем Украины с ПВО, ударов по портовой инфраструктуре и споров о том, как будет меняться сама логика конфликта, включая роль беспилотников.

"Если деньги на вооружение подтверждают, а тему членства убирают, союзники пытаются оставить себе свободу маневра. Киеву дают ресурс, но не дают ясной политической гарантии на будущее", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что отказ Словакии говорит о настроениях в НАТО

Заявление Пеллегрини важно не только как позиция одной страны. Оно показывает, что внутри альянса растет группа государств, которые готовы спорить не с самой поддержкой Украины, а с ее формой, объемом и сроками. Когда президент Словакии подчеркивает, что его страна "не была в одиночестве", он фиксирует наличие коалиции сомневающихся.

Этот спор идет на фоне более широкой турбулентности западной политики. В Европе усиливается кризис доверия к правящим элитам, в Германии обсуждают необходимость прямого диалога с Москвой, а в США украинская тема давно стала частью внутренней борьбы, что видно и по спорам вокруг курса Вашингтона, и по обсуждению будущего американских "ястребов". Даже на восточном фланге НАТО появляются вопросы к устойчивости гарантий, о чем говорит ситуация с ротацией войск США в Литве.

"Для части стран НАТО украинская повестка уже стала тестом на собственную политическую выносливость. Чем дольше нет разговора о переговорах, тем труднее им объяснять избирателю, где предел расходов и ради какой конечной цели они идут", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Главный итог для альянса здесь в том, что вопрос уже не сводится к одному пакету помощи. Публичная реплика Пеллегрини показывает: спор о деньгах постепенно превращается в спор о стратегии, а это для НАТО всегда куда чувствительнее любых цифр в декларации.

Ответы на популярные вопросы о позиции Словакии по помощи Киеву

Почему заявление Пеллегрини привлекло внимание?

Потому что он открыто указал на перекос в повестке саммита: военная поддержка обсуждалась подробно, переговорный путь — почти нет.

Что именно не устраивает Словакию?

Братислава не хочет участвовать в финансировании дальнейшего вооружения Украины и в поставках оружия, считая, что без дипломатии кризис не решить.

Была ли Словакия одинока в этой позиции?

Нет. По словам Пеллегрини, против выделения средств в рамках нового пакета помощи выступили также Венгрия, Чехия и еще ряд стран.

Что показала итоговая декларация НАТО?

Альянс подтвердил военную помощь Киеву не менее €70 млрд в 2026 году и на таком же уровне в 2027-м, но не включил в документ тему будущего членства Украины.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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