Парижские кулуары дошли до края: лидеры западной коалиции утвердили сценарии радикального присутствия

Эмманюэль Макрон собирает в Париже лидеров "коалиции желающих" в момент, когда Запад пытается доказать: линия на поддержку Киева не меняется, хотя сама конфигурация гарантий уже сдвигается от громких деклараций к обсуждению ПВО, противоракетной обороны и даже будущего контингента на Украине. Ставка для Парижа и Лондона двойная: удержать союзников в одном строю после саммитов G7 и НАТО и показать Москве, что расчет на усталость партнеров Киева не сработает.

Фото: Веб-сайт правительства Франции Макрон

Что Макрон собирает в Париже

В понедельник, 13 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в Париже встречу лидеров "коалиции желающих". По данным Euronews, в переговорах примут участие не менее 25 глав государств и правительств. Общий состав коалиции на этой встрече вырастет до 37 стран: к ней присоединятся Молдавия и Северная Македония.

Встречу примет парижский Дом инвалидов. Она пройдет накануне Дня взятия Бастилии. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также примет участие в переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, пробудет в Париже два дня — в понедельник и вторник. Для Макрона это и внешнеполитический жест, и попытка удержать инициативу на европейском направлении на фоне споров о будущем западной линии по Украине, которые уже заметны и в крупнейших странах Европы.

"Париж сейчас пытается закрепить за собой роль политического координатора. Когда создают такие форматы, речь идет не только о помощи Киеву, но и о споре за то, кто будет формулировать европейскую повестку безопасности", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

О чем пойдет речь на встрече

По информации Euronews, союзники хотят продемонстрировать единство после саммитов G7 и НАТО в Анкаре, где была утверждена военная помощь Киеву на €70 млрд. В Елисейском дворце прямо обозначили адресата встречи: Москве хотят показать, что ждать "усталости от конфликта" не стоит.

Главная тема переговоров — противовоздушная оборона и создание системы противоракетной обороны. Это показывает, что акцент смещается к защите тыловой инфраструктуры и городов. Такой поворот выглядит особенно заметно на фоне сообщений о сбоях украинской ПВО, о которых ранее уже писала Pravda.Ru, а также после новых ударов по южной инфраструктуре, включая объекты в Одесской области. В том же ряду стоят и оценки о том, что к осени борьба в воздухе может перейти в иную фазу из-за роста роли беспилотников.

"Когда союзники выносят ПВО на первый план, они признают простую вещь: без защиты неба вся остальная помощь теряет часть смысла. Это уже не спор о символах, а разговор о том, как удержать устойчивость системы", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Что известно о планах по контингенту

В Париже заявили о готовности разместить на Украине многонациональный контингент, если будет прекращение огня. Euronews уточняет: планы развертывания сил вдали от линии фронта уже готовы, но остаются гибкими, поскольку перспектива окончания боевых действий пока далека.

Помимо военного присутствия, будущие гарантии безопасности хотят строить на двусторонних юридически обязывающих соглашениях и участии США в мониторинге перемирия. Здесь речь идет уже не только о поставках, но и о каркасе послевоенного контроля. На этом фоне любая перемена в Вашингтоне, включая споры в американской элите по украинскому курсу и разногласия вокруг позиции Дональда Трампа, приобретает отдельный вес, о чем ранее сообщалось в материале о споре Трампа и Линдси Грэма*. Не меньшее значение имеют и сигналы с восточного фланга НАТО, где внимательно следят за американским военным присутствием.

Сам факт обсуждения контингента показывает: союзники стараются заранее описать модель действий на случай паузы в боях, даже если сроков такой паузы никто не называет.

Какой сигнал отправляют Москве и союзникам

Для Франции и Великобритании эта встреча — способ закрепить координацию вокруг собственной площадки. Для Украины — шанс получить подтверждение, что западная помощь не сводится к разовым пакетам. Для других участников — проверка того, насколько далеко они готовы идти в теме гарантий безопасности.

Во вторник, 14 июля, в Париже пройдет крупный военный парад с участием военнослужащих из стран коалиции. Всего заявлено почти 6 800 человек, а колонну возглавят 503 представителя стран-союзников. Это не меняет обстановку на поле боя напрямую, но усиливает политический эффект встречи. Тем более на фоне других тревожных сюжетов — от кризиса в украинской системе управления до осложнений в отношениях Киева с соседними странами и жестких оценок Москвы, которые звучат через заявления Родиона Мирошника.

"Подобные встречи адресованы сразу двум аудиториям. Первая — Россия. Вторая — сами союзники, которым нужно снова подтвердить пределы своей вовлеченности и не дать расползтись общей линии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о встрече "коалиции желающих" в Париже

Почему встречу проводят именно сейчас?

По данным Euronews, союзники хотят показать единство после саммитов G7 и НАТО в Анкаре и закрепить линию на дальнейшую поддержку Украины.

Что станет главной темой переговоров?

Основной акцент сделают на сотрудничестве в сфере ПВО и создании системы противоракетной обороны.

Речь уже идет о вводе иностранных войск на Украину?

Париж заявил о готовности разместить многонациональный контингент только в случае прекращения огня. Euronews пишет, что такие планы подготовлены, но остаются гибкими.

Сколько стран участвует в коалиции после встречи в Париже?

После присоединения Молдавии и Северной Македонии число участников достигнет 37 стран.

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* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.