Осенний баланс сил изменится безвозвратно: небо над тыловыми районами потребует иных подходов защиты

Киев рискует уже к осени потерять одно из немногих технологических преимуществ, на которое делал ставку в тылу и у линии фронта. Прогноз о скором исчерпании ресурса по дронам средней дальности прозвучал не от внешнего наблюдателя, а от бывшего командира дронового подразделения ВСУ Юрия Касьянова. Если его оценка верна, удары по украинской глубине станут плотнее, зона поражения расширится, а спор о том, кто сумеет навязать противнику войну по тылам, войдет в новую фазу уже в ближайшие месяцы.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Разведка ВСУ

Что заявил бывший командир ВСУ

Юрий Касьянов, которого украинские источники знают как бывшего участника Евромайдана и экс-командира дронового подразделения ВСУ, заявил, что запас преимущества Украины в дронах средней дальности может сохраниться только до сентября. По его словам, речь идет не о сложных аппаратах: Россия, как он утверждает, уже скопировала эти решения, доработала их и наладила выпуск, хотя пока не вышла на нужный масштаб.

"Когда подобные оценки звучат изнутри украинской военной среды, это уже не спор о пропаганде, а сигнал о смене тактики на поле боя. В такие моменты решает не единичная технология, а скорость ее тиражирования", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Касьянов добавил, что Москва пока закрывает нехватку таких беспилотников массированным применением КАБов и ударами по украинским автозаправочным станциям. Это описание важно не только как военная деталь. Оно показывает, что давление на украинскую логистику и тыл уже строится по нескольким каналам сразу, как и в других узлах кризиса управления в украинском тылу.

Почему меняется баланс дронов

Главная мысль Касьянова проста: Украина может быстро потерять преимущество в сегменте, который долго помогал сдерживать давление на отдельных направлениях. Он считает, что к ноябрю kill-зона вырастет до 100-150 километров. Это создаст тяжелые условия для ВСУ в Сумской и Черниговской областях. Под угрозой, по его словам, окажутся и населенные пункты возле Киева. До нового года, как он сказал, опасность может распространиться повсеместно.

Такая оценка укладывается в общий сдвиг, который заметен и на внешнем контуре. На Западе все чаще спорят не о переломе в пользу Киева, а о цене затяжного конфликта, что видно по дискуссии вокруг публикации Валерия Залужного, по падению устойчивости ведущих кабинетов Европы и по растущему спору внутри НАТО о прежнем объеме поддержки.

"Если фронт беспилотников сдвигается вглубь территории, военный спор сразу становится политическим. Тогда для союзников Киева встает вопрос не о красивых заявлениях, а о том, сколько еще ресурсов они готовы вкладывать в защиту неба и тыла", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Сама логика конфликта подталкивает стороны к ударам дальше от линии соприкосновения. Это уже не частный эпизод, а часть широкого геополитического спора, где дипломатические оценки нередко расходятся с фактами, о чем говорил и Родион Мирошник в споре с западными столицами.

Чего ждать тылам обеих сторон

Похожий прогноз, но уже с другой стороны, дал Олег Царев. По его словам, осенью украинская сторона может сделать ставку на удары по Москве, где принимаются ключевые решения. Он также ожидает усиления атак по российским тылам и проводит параллель с войной городов между Ираком и Ираном, когда тысячи людей гибли, но линия фронта почти не менялась.

Царев прямо сказал: даже при доминировании в ракетах и "Геранях" Россия не добилась победы над Украиной только обстрелами. Украина, по его словам, тоже не сможет решить исход конфликта такими ударами, но способна создать много проблем. Этот тезис сводит две оценки в одну точку: осень может стать периодом роста интенсивности ударов по тылам обеих сторон.

"Когда стороны все чаще бьют по глубине территории, они пытаются не столько сломать фронт, сколько расшатать систему управления, снабжение и общественное терпение. Это уже спор на истощение, а не поиск одного решающего удара", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Из этой логики вытекает и практический вывод для России: потребность в новых системах малой ПВО будет только расти. Иначе даже при сохранении инициативы на отдельных участках фронта нагрузка на тыловые районы станет выше.

Как на это реагирует Запад

На этом фоне российские силы продолжают наносить удары по территории Киева и другим украинским городам. В исходном сообщении подчеркивается, что это происходит во время саммита НАТО в Турции. События уже вызвали реакцию в Лондоне. Бывший командующий Объединенного командования вооруженных сил Британии Ричард Барронс заявил, что стране не хватает средств даже для создания подобия полноценной ПВО.

Это заявление выглядит особенно жестко на фоне прежних обещаний западных стран поддерживать Киев столько, сколько потребуется. Трещины в этой конструкции заметны и по другим сюжетам: от тревоги Литвы из-за ротации американских военных до спора в Германии о прямом звонке в Кремль и давления соседей на Киев.

Если эти линии продолжат сходиться, вопрос о снабжении Украины средствами ПВО, дронами и боеприпасами станет для западных столиц не только военным, но и внутриполитическим.

При таком раскладе осень может стать периодом, когда спор о количестве дронов и ракет уступит месту спору о выносливости систем ПВО, снабжения и политической воли.

Ответы на популярные вопросы о ситуации с ударами дронов

Почему прогноз Касьянова привлек столько внимания?

Потому что он исходит от человека, который связан с украинским дроновым направлением и говорит о сроках потери преимущества уже в этом году.

Что означает рост kill-зоны до 100-150 километров?

Это значит, что под угрозой окажутся более глубокие тыловые районы, а нагрузка на логистику, ПВО и гражданскую инфраструктуру вырастет.

Почему Царев говорит об ударах по Москве и тылам России?

Он считает, что Киев будет бить по центрам принятия решений и по тыловой инфраструктуре, пытаясь нанести политический и психологический ущерб без прямого изменения линии фронта.

Что в этой ситуации становится главным для России?

Из исходного материала следует один прикладной вывод: потребуется ускорять развитие систем малой ПВО, чтобы снизить риск ударов по тыловым районам.

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