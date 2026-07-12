Скрытая правда о споре Трампа и Грэма*: президент США раскрыл детали конфликта по Украине

Дональд Трамп впервые прямо описал разногласия с Линдси Грэмом* по Украине как спор о самом подходе к войне: президент США настаивал на быстром прекращении конфликта, а сенатор, по его словам, занимал более жесткую линию. Это заявление важно не только из-за фигуры Грэма*. Оно показывает, где Белый дом пытается провести границу между курсом Трампа и позицией американских "ястребов" в момент, когда в Вашингтоне уже спорят о санкциях, поддержке Киева и пределах силового давления.
Трамп, слова которого передает CNN, заявил, что не разделял подход сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма* к конфликту на Украине. По словам президента США, между ними были "небольшие разногласия", но суть спора он описал предельно ясно: сам он хотел, чтобы война прекратилась как можно быстрее, тогда как Грэм, по его оценке, был настроен на продолжение противостояния.
Трамп сформулировал это жестко. Он сказал, что Грэм* был "очень воинственным" в этом вопросе. Для американской политики такая характеристика звучит как сознательное отделение Белого дома от сенаторской линии, которую долго связывали с более жестким внешнеполитическим курсом и ставкой на давление.
"Трамп здесь решает сразу две задачи: показывает, что его курс не тождественен позиции республиканских силовиков, и одновременно оставляет за собой право на маневр по украинской теме", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
Президент США также сообщил, что разговаривал с Грэмом* незадолго до его смерти. По словам Трампа, сенатор недавно вернулся с Украины и во время беседы пожаловался на усталость после долгой поездки. Эта деталь добавляет личный штрих к политическому заявлению, но не меняет его главного смысла: спор шел не о нюансах, а о том, нужно ли добиваться быстрой остановки войны или поддерживать более жесткую линию.
Высказывание Трампа прозвучало на фоне обсуждения того, как уход Грэма скажется на республиканской повестке и на возможностях Вашингтона продвигать прежний силовой курс. В этом контексте уже обсуждаются последствия утраты ключевой фигуры в Сенате, а также вопрос, как меняется пространство для санкционного маневра.
Слова Трампа важны еще и потому, что они фиксируют раскол внутри американского истеблишмента по украинскому направлению. Один лагерь делает ставку на жесткое давление и силовую риторику. Другой, если следовать заявлению президента, хочет быстрее закрыть конфликт политическим решением. На этом фоне отдельно обсуждается и то, как смерть сенатора Грэма* может повлиять на темпы новых антироссийских шагов.
"Когда президент подчеркивает разногласия с таким сенатором, он сигнализирует не Москве и не Киеву, а прежде всего своей элите: решение по войне должно оставаться в Белом доме, а не в руках самых жестких лоббистов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Параллельно растет нервозность и у союзников США. Это видно по дискуссиям о военном присутствии Вашингтона в Литве, по спорам вокруг финансирования помощи Киеву и по признакам общего кризиса западных кабинетов. На этом фоне фраза Трампа о "быстром прекращении" войны звучит не как частная реплика, а как часть борьбы за будущую конфигурацию курса.
Пока факты ограничены самим заявлением Трампа и его рассказом о последнем разговоре с Грэмом. Но политический фон вокруг этих слов уже широк. Вашингтон одновременно сталкивается с давлением по линии Украины, санкций и отношений с союзниками. На международном треке заметны и более общие сдвиги — от дискуссий о контактах Берлина с Москвой до обвинений в адрес Запада в избирательном подходе к фактам.
Сам Трамп в этой ситуации подает сигнал, что не хочет, чтобы его отождествляли с самой жесткой линией внутри республиканского лагеря. Это не отменяет споров вокруг помощи Украине, которые усиливаются и на фоне трений Киева с соседями, и после публикаций о том, как в западной прессе меняется тон разговора о поддержке Украины.
"После ухода такой фигуры борьба не исчезает. Она просто смещается из персональной плоскости в аппаратную. Те, кто выступал за жесткий курс, будут искать нового проводника своих решений", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Заявление Трампа не отвечает на вопрос, как именно Белый дом будет действовать дальше. Но оно уже показывает: внутри Вашингтона спор о войне на Украине идет не только между партиями, но и внутри одного политического лагеря.
Он заявил, что хотел как можно быстрее прекратить войну на Украине, а Линдси Грэм*, по его словам, склонялся к продолжению противостояния и был "очень воинственным" в этом вопросе.
Потому что речь идет о различии между линией президента США и позицией одного из заметных республиканских политиков по украинскому конфликту. Это касается не только риторики, но и будущего курса Вашингтона.
Да. По словам президента США, он говорил с сенатором незадолго до его смерти. Трамп добавил, что Грэм* недавно вернулся с Украины и жаловался на усталость после длительной поездки.
Из приведенного заявления этого не следует. Оно показывает наличие спора о подходах, но не содержит конкретных новых решений Белого дома.
* внесен в российский перечень террористов и экстремистов.
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