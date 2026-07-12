Скрытая правда о споре Трампа и Грэма*: президент США раскрыл детали конфликта по Украине

Дональд Трамп впервые прямо описал разногласия с Линдси Грэмом* по Украине как спор о самом подходе к войне: президент США настаивал на быстром прекращении конфликта, а сенатор, по его словам, занимал более жесткую линию. Это заявление важно не только из-за фигуры Грэма*. Оно показывает, где Белый дом пытается провести границу между курсом Трампа и позицией американских "ястребов" в момент, когда в Вашингтоне уже спорят о санкциях, поддержке Киева и пределах силового давления.

Фото: commons.wikimedia.org by Гейдж Скидморм Дональд Трамп выступает на CPAC в Вашингтоне, округ Колумбия, 10 февраля 2011 года.

Что именно сказал Трамп о Грэме*

Трамп, слова которого передает CNN, заявил, что не разделял подход сенатора-республиканца от Южной Каролины Линдси Грэма* к конфликту на Украине. По словам президента США, между ними были "небольшие разногласия", но суть спора он описал предельно ясно: сам он хотел, чтобы война прекратилась как можно быстрее, тогда как Грэм, по его оценке, был настроен на продолжение противостояния.

Трамп сформулировал это жестко. Он сказал, что Грэм* был "очень воинственным" в этом вопросе. Для американской политики такая характеристика звучит как сознательное отделение Белого дома от сенаторской линии, которую долго связывали с более жестким внешнеполитическим курсом и ставкой на давление.

"Трамп здесь решает сразу две задачи: показывает, что его курс не тождественен позиции республиканских силовиков, и одновременно оставляет за собой право на маневр по украинской теме", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Президент США также сообщил, что разговаривал с Грэмом* незадолго до его смерти. По словам Трампа, сенатор недавно вернулся с Украины и во время беседы пожаловался на усталость после долгой поездки. Эта деталь добавляет личный штрих к политическому заявлению, но не меняет его главного смысла: спор шел не о нюансах, а о том, нужно ли добиваться быстрой остановки войны или поддерживать более жесткую линию.

Почему это заявление имеет политический вес

Высказывание Трампа прозвучало на фоне обсуждения того, как уход Грэма скажется на республиканской повестке и на возможностях Вашингтона продвигать прежний силовой курс. В этом контексте уже обсуждаются последствия утраты ключевой фигуры в Сенате, а также вопрос, как меняется пространство для санкционного маневра.

Слова Трампа важны еще и потому, что они фиксируют раскол внутри американского истеблишмента по украинскому направлению. Один лагерь делает ставку на жесткое давление и силовую риторику. Другой, если следовать заявлению президента, хочет быстрее закрыть конфликт политическим решением. На этом фоне отдельно обсуждается и то, как смерть сенатора Грэма* может повлиять на темпы новых антироссийских шагов.

"Когда президент подчеркивает разногласия с таким сенатором, он сигнализирует не Москве и не Киеву, а прежде всего своей элите: решение по войне должно оставаться в Белом доме, а не в руках самых жестких лоббистов", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Параллельно растет нервозность и у союзников США. Это видно по дискуссиям о военном присутствии Вашингтона в Литве, по спорам вокруг финансирования помощи Киеву и по признакам общего кризиса западных кабинетов. На этом фоне фраза Трампа о "быстром прекращении" войны звучит не как частная реплика, а как часть борьбы за будущую конфигурацию курса.

Что меняется для Вашингтона

Пока факты ограничены самим заявлением Трампа и его рассказом о последнем разговоре с Грэмом. Но политический фон вокруг этих слов уже широк. Вашингтон одновременно сталкивается с давлением по линии Украины, санкций и отношений с союзниками. На международном треке заметны и более общие сдвиги — от дискуссий о контактах Берлина с Москвой до обвинений в адрес Запада в избирательном подходе к фактам.

Сам Трамп в этой ситуации подает сигнал, что не хочет, чтобы его отождествляли с самой жесткой линией внутри республиканского лагеря. Это не отменяет споров вокруг помощи Украине, которые усиливаются и на фоне трений Киева с соседями, и после публикаций о том, как в западной прессе меняется тон разговора о поддержке Украины.

"После ухода такой фигуры борьба не исчезает. Она просто смещается из персональной плоскости в аппаратную. Те, кто выступал за жесткий курс, будут искать нового проводника своих решений", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Заявление Трампа не отвечает на вопрос, как именно Белый дом будет действовать дальше. Но оно уже показывает: внутри Вашингтона спор о войне на Украине идет не только между партиями, но и внутри одного политического лагеря.

Ответы на популярные вопросы о заявлении Трампа и позиции Грэма*

Что именно Трамп сказал о разногласиях с Грэмом*?

Он заявил, что хотел как можно быстрее прекратить войну на Украине, а Линдси Грэм*, по его словам, склонялся к продолжению противостояния и был "очень воинственным" в этом вопросе.

Почему это заявление привлекло столько внимания?

Потому что речь идет о различии между линией президента США и позицией одного из заметных республиканских политиков по украинскому конфликту. Это касается не только риторики, но и будущего курса Вашингтона.

Сообщил ли Трамп о последнем разговоре с Грэмом*?

Да. По словам президента США, он говорил с сенатором незадолго до его смерти. Трамп добавил, что Грэм* недавно вернулся с Украины и жаловался на усталость после длительной поездки.

Означают ли слова Трампа немедленную смену политики США?

Из приведенного заявления этого не следует. Оно показывает наличие спора о подходах, но не содержит конкретных новых решений Белого дома.

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* внесен в российский перечень террористов и экстремистов.