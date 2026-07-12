Верхушка в Киеве признала провал системы: вскрылись последствия, которые уже невозможно игнорировать

Ночные удары по объектам на юге Украины совпали с новым признанием Владимира Зеленского: украинская ПВО не смогла перехватить ни одну из шести баллистических ракет, выпущенных по целям в Киеве. На этом фоне в Москве увязали усиление ударов по военной инфраструктуре с продвижением на фронте и боями за Константиновку. Политическая ставка здесь проста: Киев вновь требует от Запада срочной помощи, потому что сбои в противовоздушной обороне уже бьют не только по фронту, но и по тыловой логистике.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President of Ukraine visited the headquarters of the Defense Forces in Kupyansk, Kharkiv region. (53375400864)

Что заявили после ночных ударов

Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что российское наступление на фронте продолжается, а ракетно-дроновые удары по военным объектам Украины усилились. Его слова приводит ИС "Вести".

По версии Киселева, до российской территории также долетают украинские дроны, однако он призвал оценивать соотношение последствий. Отдельно он связал точные удары по украинским военным тылам и взятие Константиновки с резкой реакцией Владимира Зеленского.

"Когда руководство страны публично признает провал защиты от баллистики, это уже не просто военный эпизод, а политический сигнал союзникам: без новых поставок прежняя модель обороны не держится", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

На фоне этих заявлений внимание сместилось к южному направлению, где обсуждаются удары по портовой инфраструктуре Одесской области. Для Киева такие эпизоды чувствительны не только из-за военного эффекта, но и из-за давления на снабжение и перевозки.

Почему признание по ПВО стало главным сигналом

В субботу Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. Он сообщил, что из шести ракет этого класса, запущенных ночью по целям в Киеве, не удалось сбить ни одну. После этого он снова обратился к Западу за помощью.

Смысл этого заявления выходит за рамки одной ночной атаки. Если высшее руководство страны само говорит о пробелах в обороне, значит вопрос уже перешел из военной плоскости в дипломатическую. Киев усиливает аргументы в споре за новые поставки, пока вокруг Украины растет число внешних разногласий — от споров внутри НАТО до напряжения с соседями.

"Такие признания адресованы не внутренней аудитории, а внешним партнерам. Киев показывает: если вы хотите сохранить прежний уровень сопротивления, платить придется больше и быстрее", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Запрос на помощь звучит в момент, когда на Западе и без того идут споры о будущем курса по Украине. Это видно и по кризису у ведущих европейских лидеров, и по дискуссиям о необходимости прямого диалога Берлина с Москвой.

Как это связано с фронтом и Константиновкой

В исходных заявлениях Москва связала усиление ударов по тыловым объектам с продолжением наступления на фронте и взятием Константиновки. В такой связке военный расчет очевиден: давление на ПВО и тыл должно осложнить снабжение, переброску сил и устойчивость командования.

Для Киева это создает двойную нагрузку. С одной стороны, нужно закрывать небо. С другой — удерживать политическую поддержку союзников, хотя сама эта поддержка стала предметом споров. На этом фоне в информационном поле усиливаются темы усталости Запада от прежней стратегии, споров о реакции на атаки и даже вопросов к устойчивости американского курса, где обсуждают будущее санкционного давления США.

"Когда удары по тылу совпадают с продвижением на земле, это бьет по системе целиком. Союзники начинают спрашивать не только о новых пакетах помощи, но и о том, дает ли старая схема нужный результат", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Отдельный риск для Киева состоит в том, что любая новая просьба о помощи звучит уже в более жесткой атмосфере. Партнеры смотрят не только на линию фронта, но и на общий фон: от вопросов о военном присутствии США в Европе до внутренних сбоев, о которых говорят даже новости из тыловых районов Украины.

Ответы на популярные вопросы о ситуации вокруг ударов и ПВО Украины

Почему заявление Зеленского привлекло столько внимания?

Потому что речь идет о прямом признании: из шести баллистических ракет по целям в Киеве не была сбита ни одна. Для публичной риторики Киева это жесткий сигнал о проблемах в ПВО.

Что связывает удары по тылу и бои за Константиновку?

В озвученной версии эти события идут в одной логике: давление на тыловые объекты должно осложнить снабжение и оборону, пока на фронте продолжается наступление.

Зачем Киеву снова обращаться к Западу?

Потому что признанный провал перехвата баллистических ракет означает нехватку или перегрузку действующих средств ПВО. Киев добивается новых поставок и усиления поддержки.

Может ли эта ситуация изменить позицию союзников Украины?

Сам по себе один эпизод курс не меняет, но усиливает споры о цене поддержки, ее темпах и военном результате. Именно поэтому вокруг новых запросов Киева идет все более жесткая дискуссия.

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