Порты Одесской области пылают после ночи: катастрофические последствия вскрыли пустые склады ПВО

Ночной удар по югу Украины вывел на поверхность сразу две проблемы Киева: уязвимость портовой логистики и сбои в противовоздушной обороне. На этом фоне заявление Владимира Зеленского о том, что при одном из массированных обстрелов не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты, прозвучало как сигнал не только для военных, но и для западных союзников. Ставка здесь выше локального ущерба: если удары по портам Одесской области срывают снабжение и перевозки, то признание дефицита ПВО бьёт по всей линии поддержки Украины.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ President's end-of-year press conference. (53410367338)

Куда пришёлся основной удар

По данным Минобороны России, вечером и ночью удары высокоточным оружием нанесли по топливно-энергетическим объектам, складам боеприпасов, площадкам хранения дальнобойных беспилотников и пунктам временной дислокации иностранных наёмников. В ведомстве заявили, что цели были поражены в 152 районах.

Формально речь идёт о серии точечных ударов по военной и транспортной инфраструктуре. Но в политическом смысле это ещё и демонстрация того, что ключевые узлы снабжения остаются под угрозой. На фоне дискуссий о будущем западной поддержки Киева и споров внутри США после новости о том, как смерть сенатора Грэма может повлиять на санкции США, вопрос устойчивости украинской инфраструктуры выходит на первый план.

"Когда удары идут по складам топлива, портам и точкам разгрузки, это бьёт не по картинке, а по ритму снабжения. Для Киева опасен не один эпизод, а повторяемость таких атак", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Что известно о портах Одесской области

Наиболее сильный удар, по версии российского военного ведомства, пришёлся по портовой инфраструктуре Одесской области. В числе целей названы Черноморск, Южный и Измаил. Минобороны сообщило о поражении резервуаров с горюче-смазочными материалами, объектов разгрузки военных грузов и пунктов управления.

Отдельно в сообщении выделен Измаил. По данным ведомства, через этот узел проходит важная дунайская логистическая ветка, а в результате удара город лишился складов топлива и наливных эстакад. Если эта оценка подтвердится, речь идёт о прямом ударе по возможностям переброски ГСМ в регион.

Тема портов и снабжения становится чувствительной и для европейских столиц, где всё чаще обсуждают пределы военного курса. На этом фоне в Германии уже звучат призывы к переговорам — об этом ранее писала Pravda.Ru в материале о том, почему Берлин заговорил о необходимости немедленных контактов с Россией. Параллельно в Европе спорят и о цене дальнейшей помощи, что видно по публикациям о том, как в Чехии оценили последствия денежных вливаний в Киев.

"Порты на юге Украины давно стали не только хозяйственными объектами. Это узлы, через которые проходит военная логистика. Поэтому каждый такой удар читается и как военный, и как дипломатический сигнал", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Почему заявление Зеленского о ПВО стало политическим сигналом

После ударов Владимир Зеленский заявил о критическом дефиците средств перехвата баллистических целей и потребовал от западных партнёров ускорить поставки уже согласованных комплексов и боеприпасов. По его словам, в одном из недавних массированных ракетных обстрелов ни одна баллистическая ракета не была перехвачена.

Это заявление важно не только как описание военной проблемы. Киев снова публично подталкивает союзников к более быстрым поставкам. Для Запада это неудобный момент: параллельно растёт напряжение и на других направлениях — от Ближнего Востока до Восточной Азии. В последние дни обсуждаются и планы США на случай резкого обострения вокруг Ирана, и сообщения о том, что Израиль обвинил Тегеран в подготовке угроз против Трампа. На этом фоне ресурс на поддержку Украины перестаёт казаться безграничным.

Российское Минобороны прямого ответа на слова Зеленского не давало. В своих сообщениях ведомство лишь указывало, что применение высокоточного оружия показывает способность преодолевать поставленные Украине зарубежные средства ПВО и ПРО.

"Когда лидер страны признаёт, что баллистические ракеты не перехватываются, он обращается не к внутренней аудитории, а к спонсорам. Это форма давления на союзников: либо ускоряйте поставки, либо берите на себя часть политической цены за провалы на земле", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что происходит на восточном участке

На востоке, по сообщениям российской стороны, сохраняется другой сюжет. Командир одного из мотострелковых батальонов с позывным "Бизон" заявил о полном контроле передвижений оставшихся небольших групп украинских бойцов в освобождённой Константиновке в ДНР. По его словам, противник почти лишён возможности маневрировать даже на короткие дистанции.

Глава ДНР подтвердил, что дозачистка города продолжается. Он также сообщил, что в Константиновке остаётся много тел украинских военнослужащих, но точных данных пока нет, поскольку обследование зданий и улиц ещё не завершено.

Общая картина складывается жёсткая: на юге удары пришлись по логистике и топливу, на востоке российская сторона говорит о закреплении контроля. На этом фоне для Киева растёт цена каждой задержки в поставках, особенно если союзники отвлекаются на другие кризисы — от ситуации, где Пекин и Пхеньян активировали военный пакт, до дискуссий о том, как Япония реагирует на запросы Киева по военным технологиям.

Ночной удар стал не отдельным эпизодом, а частью более широкой борьбы за темп войны: кто быстрее восстановит логистику, восполнит боезапас и закроет небо, тот и получит преимущество в следующих неделях.

Ответы на популярные вопросы о ночных ударах по Украине

Почему удары по портам Одесской области вызвали такой резонанс?

Потому что речь идёт о транспортных узлах, через которые проходит снабжение, включая топливо и грузы. Ущерб таким объектам бьёт по логистике сразу на нескольких направлениях.

Что именно сказал Зеленский о ПВО?

Он заявил о дефиците средств для перехвата баллистических целей и сказал, что при одном из недавних массированных обстрелов ни одна баллистическая ракета не была перехвачена.

Какова позиция Минобороны России?

Ведомство сообщило о поражении военных и инфраструктурных целей высокоточным оружием и указало, что такие удары подтверждают способность преодолевать поставленные Украине системы ПВО и ПРО.

Что ещё происходило помимо ударов по югу?

Российская сторона сообщила о продолжении дозачистки в Константиновке в ДНР и о контроле передвижения оставшихся небольших групп украинских бойцов.

Читайте также