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Вашингтон столкнулся с неожиданным вакуумом влияния: последствия утраты ключевой фигуры в Сенате

Мир

Смерть сенатора-республиканца Линдси Грэма, которого в Вашингтоне долго считали одним из самых жестких сторонников силового курса США, запустила спор не о памяти, а о наследстве. Главный вопрос сейчас не в том, изменит ли Дональд Трамп свою линию, а в том, кто займет нишу неформального "главного ястреба" в Республиканской партии. Если верить оценке политолога Константина Блохина, сам Белый дом этот удар переживет без разворота курса: запрос на поддержку Украины и жесткий подход к Ирану внутри партии никуда не делся.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Что известно о смерти Линдси Грэма

О смерти Линдси Грэма сообщили в заявлении, которое опубликовали в официальном аккаунте политика в соцсети X. Сенатор от Южной Каролины скончался в возрасте 71 года. Его семья попросила соблюдать конфиденциальность.

Для американской политики это потеря заметной фигуры. Грэм много лет оставался одним из самых узнаваемых республиканцев по вопросам внешней политики. Его имя часто связывали с жесткой риторикой по международным кризисам, в том числе по Украине, Ирану и общей линии давления на противников США. На этом фоне в американской повестке уже звучат темы смерти сенатора Линдси Грэма и возможных последствий для Вашингтона.

"Когда из системы уходит неформальный лидер жесткой линии, аппарат не рушится, но борьба за влияние становится острее. В США такие фигуры задают тон дискуссии даже тогда, когда не определяют решение лично", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Повлияет ли это на политику Трампа

По оценке ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН, политолога-американиста Константина Блохина, на курс Дональда Трампа смерть Грэма вряд ли повлияет. Он прямо заявил NEWS. ru, что в Республиканской партии много политиков с такими же взглядами, просто не все так же известны.

Блохин напомнил, что до Грэма похожую роль играл Джон Маккейн, а сам Грэм, по его словам, пытался занять его место. Теперь, считает эксперт, начнется борьба уже за освободившуюся позицию самого Грэма — за статус главного республиканского ястреба. На этом фоне дискуссия о том, как Вашингтон будет вести себя по линии Ирана, санкций против Тегерана и поддержки Киева, вряд ли ослабнет.

Кто поборется за место главного ястреба

Блохин говорит о важной детали: Грэм, по его словам, вряд ли влиял на Трампа напрямую, но хорошо считывал настроение партии, понимал, о чем говорят в кулуарах и чего хотят добиться республиканцы. Это делает его смерть не точкой перелома, а точкой перераспределения влияния.

Борьба пойдет не за формальную должность, а за право громче других формулировать жесткую внешнеполитическую повестку. В американской системе это влияет на медийный фон, на внутрипартийные сигналы и на скорость, с которой идеи доходят до Белого дома. Похожая логика уже просматривается в темах, где США обсуждают угрозы Трампу со стороны Ирана и дальнейшие шаги на Ближнем Востоке.

"После ухода такой фигуры партия не меняет убеждения за один день. Меняется другое: кто получит микрофон, доступ к телеканалам и право говорить от имени жесткого крыла", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что будет с санкционным и внешнеполитическим курсом США

Уточнение о том, что смерть Грэма якобы могла обнулить планы по новым санкциям, исходный материал не подтверждает. Напротив, из слов Блохина следует иное: жесткий курс внутри республиканцев поддерживают многие, а значит, сама линия давления может сохраниться. Вопрос лишь в темпах, подаче и в том, кто станет главным публичным проводником этих идей.

Для Трампа это даже удобная ситуация. Он сохраняет пространство для маневра и не выглядит зависимым от одного сенатора. При этом партийная среда продолжит подталкивать его к силовым решениям по внешнему контуру — от Украины до Ирана. Этот фон хорошо сочетается с более широкой нервозностью мировой политики, где обсуждают и военный пакт Китая и КНДР, и поиск переговоров по Украине в Европе, и даже споры в ЕС из-за расходов на Киев.

"Если смотреть на республиканцев как на коалицию групп, то смерть Грэма не убирает запрос на давление. Она убирает узнаваемое лицо этого запроса. Это не одно и то же", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Поэтому главная интрига сейчас связана не с разворотом Белого дома, а с новой расстановкой сил внутри республиканского лагеря. От того, кто перехватит инициативу, будет зависеть громкость будущих требований к Трампу и общий тон американской внешнеполитической дискуссии.

Ответы на популярные вопросы о последствиях смерти Линдси Грэма

Почему это произошло именно сейчас и почему новость так обсуждают?

Потому что Грэм был заметной фигурой среди республиканцев по вопросам внешней политики. Его смерть совпала с периодом напряженных споров в США о линии по Украине и Ирану.

Изменит ли Дональд Трамп свою политику?

По оценке Константина Блохина, вряд ли. Он считает, что в партии хватает политиков с похожими взглядами, а сам Грэм не определял курс Трампа лично.

Кто может выиграть от ухода Грэма?

Выиграть могут республиканцы, которые претендуют на роль главного публичного сторонника жесткой внешней политики. Речь идет о борьбе за влияние, а не о прямом наследовании поста.

Что будет с санкционным давлением США?

Исходный материал не дает оснований говорить о его остановке. Из слов Блохина следует, что запрос на санкции и жесткие шаги внутри республиканцев сохраняется.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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