Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда домашние устали от котлет: бризоль просят приготовить снова уже на следующий день
Ремонт дорогой, а главного нет: пара недорогих приборов дадут вам шанс на спасение
Теннис против бега и штанги: выбор инвентаря предопределил долголетие тысяч добровольцев
Самая тяжёлая тренировка начинается утром: забитые мышцы отпускают быстрее, если знать четыре приёма
Кавказец или алабай: разница между ними проявляется в тот момент, когда чужой подходит к дому
Самая большая ошибка: Григорий Лепс откровенно признался, о чём жалеет больше всего
Маленькая хитрость для комфортного бритья: превращаем тупую бритву в острую за считанные минуты
Лишний литр бывает самым дорогим: заправка до полного может обернуться ремонтом автомобиля
Порты Одесской области пылают после ночи: катастрофические последствия вскрыли пустые склады ПВО

Сговор западных столиц стал очевиден: дипломатический фронт Москвы претерпел необратимые изменения

Мир

Заявление посла МИД России по особым поручениям Родиона Мирошника выводит спор вокруг ударов по российской территории на новый уровень: Москва утверждает, что речь идет уже не о разовых политических оценках, а о выстроенной линии Запада, где любые претензии к Киеву заранее снимают с повестки. Ставка здесь шире дипломатической полемики: если такая схема закрепится, Россия получит еще один аргумент против нынешнего формата международных расследований, а западные столицы — новый виток обвинений в двойных стандартах.

Евросоюз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евросоюз

Что заявил Мирошник

В интервью "Соловьёв Live", о котором пишет ИС "Вести", Родион Мирошник заявил, что коллективный Запад сознательно игнорирует нарушения международного гуманитарного права в отношении России. По его словам, это не сбой и не частная реакция отдельных стран, а согласованная линия, итоги которой еще предстоит разбирать.

Дипломат связал эту линию с позицией Брюсселя и Вашингтона. Он утверждает, что западные центры трактуют любые факты в пользу Киева и блокируют попытки беспристрастно расследовать действия украинской стороны. На этом фоне в международной повестке все чаще всплывают и другие очаги напряжения — от ситуации вокруг Ирана до споров о новой военной инфраструктуре у российских границ, включая объект в Нарве.

"Когда одна группа стран заранее снимает с союзника любую ответственность, право перестает быть общим правилом и превращается в политический щит. В такой модели расследование нужно не для поиска фактов, а для закрепления нужной версии", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

В чем состоит претензия к Западу

Мирошник обратил внимание на схему, в которой, по его словам, участвуют около 50 государств. Он описал их как страны, которые транслируют сигналы, поступающие из европейских или американских центров. В этой логике, считает дипломат, международное право Запад требует соблюдать избирательно.

Посол прямо назвал происходящее сговором против России. Его главный тезис сводится к тому, что удары по школам, больницам и мирным жителям на российской территории не вызывают у западных государств реакции. На фоне таких обвинений особое значение получает и общая атмосфера во внешней политике США, где даже возможные сдвиги в санкционной линии обсуждают через фигуры уровня Линдси Грэма, а на других направлениях Белый дом одновременно держит в поле зрения сценарии давления на Тегеран.

Почему упомянут Совбез ООН

Отдельно Мирошник остановился на реакции западных представителей, когда Москва требует расследований или созывает заседания Совета Безопасности ООН. По его словам, в ответ Россия слышит, что оппоненты не намерены разбирать детали инцидентов и не испытывают неловкости из-за такой позиции.

Для Москвы это принципиальный сюжет: если площадка Совбеза не дает даже предметного обсуждения спорных эпизодов, дипломатический конфликт выходит за рамки оценки конкретных ударов. Он затрагивает саму способность международных институтов разбирать обвинения между сторонами. Параллельно меняется и общий международный фон — от дискуссий о переговорах, которые уже звучат в Германии, до резких заявлений о кризисе безопасности внутри Евросоюза.

"Если сторона заранее говорит, что не будет вникать в детали, это уже не спор о доказательствах. Это спор о том, кто вообще имеет право задавать рамку разговора", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что сказано о росте атак

Мирошник добавил, что число террористических атак со стороны Украины против российских регионов в июне и первой половине июля выросло как минимум на 20%. Конкретную разбивку по эпизодам в приведенном фрагменте он не дал, но использовал эту цифру как подтверждение того, что проблема, по версии российской стороны, не только не уходит, а становится острее.

Это замечание важно еще и потому, что рост числа атак Москва связывает с нежеланием западных столиц давать оценку действиям Киева. На международной арене подобные цепочки уже не выглядят изолированно: обвинения в адрес Украины звучат и за пределами Европы, включая сюжет вокруг Мали, а нервозность союзников Киева проявляется даже на азиатском направлении, где о рисках втягивания спорят в Японии.

"Когда статистика атак растет, а политическая реакция внешних игроков не меняется, у обвиняющей стороны появляется аргумент: ее не слышат не из-за нехватки сведений, а по политическому выбору. Это усиливает жесткость риторики и сужает поле для доверия", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Пока речь идет о жестком политическом заявлении российской стороны. Оно фиксирует не только претензии к Киеву, но и более широкий конфликт вокруг того, кто сегодня определяет границы допустимого в международной системе.

Ответы на популярные вопросы о заявлении Мирошника

Что стало главным тезисом заявления?

Мирошник заявил, что западные страны сознательно игнорируют нарушения международного гуманитарного права в отношении России и не хотят разбирать действия украинской стороны.

Кого именно он обвинил в такой линии?

В приведенном материале названы Брюссель и Вашингтон. По словам дипломата, именно они задают подход, который затем поддерживают около 50 государств.

Что Мирошник сказал о реакции Запада на запросы России?

Он утверждает, что при требованиях расследования или на заседаниях Совбеза ООН западные представители не хотят вникать в детали инцидентов и не дают оценки действиям Киева.

Какие новые данные привел дипломат?

Он сказал, что число террористических атак со стороны Украины против российских регионов в июне и первой половине июля выросло как минимум на 20%.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Ленинградская область
Природа нанесла сокрушительный удар: стихия в Петербурге заблокировала ключевые магистрали
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Наука и техника
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Ростовская область
Небо над курортами закрылось: массовый коллапс в Сочи и Краснодаре парализовал тысячи людей
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Последние материалы
Вашингтон столкнулся с неожиданным вакуумом влияния: последствия утраты ключевой фигуры в Сенате
Оренбург: полиция начала штрафовать жителей за купание на запрещенном пляже у Красной площади
Россети Ленэнерго восстановили электроснабжение для половины жителей Ленинградской области
Интернет в глубинке станет реальностью: Арсеньевский район Тульской области преодолел барьер
Трасса Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Белоруссия: 13 июля введут ограничения на четырех участках
Кабачки вдруг запахли грибами: как приготовить на зиму упругую закуску к любому блюду
Сговор западных столиц стал очевиден: дипломатический фронт Москвы претерпел необратимые изменения
Больше, слаще, крупнее: один секретный прием, который заставит тыкву расти как на дрожжах
Тренировки дома без срывов: план, который поможет не сорваться и получить тело мечты
Кушанашвили предрёк Лерчек тюрьму из-за её поведения: почему журналист назвал жизнь блогерши "дешёвым карнавалом"
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.