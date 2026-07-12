Пустые базы встревожили союзников: затянувшаяся тишина в штабах заставила нервничать восточный фланг

Литва ждет возвращения американских военных после завершения ротации, но за сухой формулировкой стоит более крупный вопрос: насколько быстро Вашингтон готов снова подтвердить свое военное присутствие у границ России. Новый глава МИД Литвы Кястутис Будрис уже дал понять, что в Вильнюсе рассчитывают на скорое решение. Для литовских властей это вопрос безопасности и политического сигнала союзникам по НАТО, для США — проверка того, как Белый дом расставляет приоритеты на фоне других внешних кризисов.

Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Соединенных Штатов Америки

Почему войска США покинули Литву

США начали вывод из Литвы более тысячи своих военнослужащих и военной техники. Причиной стало завершение срока ротации. Речь идет не о разрыве военного присутствия, а о штатной смене контингента, который ранее находился в стране вместе с вооружением.

На этом фоне страны Балтии следят и за другими решениями НАТО в регионе. Соседняя Эстония строит военный объект в Нарве, что показывает общее стремление укрепить восточный фланг альянса.

"Для Литвы даже обычная ротация — это не только военная процедура, но и публичный тест на надежность американских гарантий. Вильнюсу нужно, чтобы пауза выглядела короткой и управляемой", — рассказал в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Что заявил глава МИД Литвы

Новый министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что шансы на обратную ротацию американо-литовского контингента он оценивает позитивно. По его словам, точные сроки возвращения объявят в ближайшее время.

Эта формулировка показывает сразу две вещи. Первая: переговорный процесс идет. Вторая: окончательное решение и календарь зависят не от Вильнюса, а от Вашингтона. Поэтому литовская сторона сейчас старается заранее показать, что речь не идет о политическом охлаждении.

Параллельно США ведут сразу несколько чувствительных внешнеполитических линий — от ближневосточного узла до азиатского направления. На этом фоне в Вашингтоне обсуждают и план удара по Ирану, и сообщения о том, что Израиль обвинил Иран в подготовке покушения на Дональда Трампа.

Почему для Вильнюса это политический вопрос

Для литовских властей возвращение американского контингента — это не только военный ресурс. Это еще и подтверждение того, что США не снижают внимание к региону. Любая задержка в объявлении сроков мгновенно превращается в нервный сигнал для местной политики и для соседей по альянсу.

Внутри Европы тоже растет спор о том, как долго можно держать прежний темп поддержки союзников на нескольких направлениях сразу. Эту нервозность отражают и заявления о том, что Берлин заговорил о переговорах с Россией, и жесткая критика, звучащая в материале о том, как в Чехии оценили оборонный курс Евросоюза.

"Балтийские страны давно добиваются простой вещи: чтобы американское присутствие выглядело непрерывным. Даже если войска уходят по графику, политика требует, чтобы новый контингент появился быстро и без двусмысленности", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Какой международный фон сопровождает решение

История с литовской ротацией происходит в момент, когда у США и их союзников резко расширился круг внешних задач. Вашингтону приходится держать в поле зрения и азиатский контур, где Пекин и Пхеньян подтвердили военный пакт, и африканский трек, где Мали обвинила Украину в подготовке радикальных группировок.

Для Литвы этот фон означает одно: чем больше кризисов у США на других направлениях, тем внимательнее Вильнюс следит за любыми сроками и формулировками. Поэтому заявление Будриса адресовано не только внутренней аудитории, но и союзникам, которым показывают, что канал связи с Вашингтоном работает.

"Сейчас цена символов выросла. Один батальон в Балтии не меняет всю военную картину, но меняет ощущение политической устойчивости. Для малых стран это критично", — объяснила в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о возвращении американских войск в Литву

Почему американские войска покинули Литву?

Из-за завершения срока ротации. США вывели более тысячи военных и технику после окончания их миссии в нынешнем составе.

Заявлено ли о полном прекращении американского присутствия?

Нет. Глава МИД Литвы говорит о позитивных шансах на обратную ротацию, то есть о возвращении контингента.

Когда войска могут вернуться?

Точные сроки пока не названы. По словам Кястутиса Будриса, их объявят в ближайшее время.

Почему эта тема так важна для Литвы?

Потому что американский контингент для Вильнюса — это и военная поддержка, и политический знак того, что США сохраняют внимание к безопасности региона.

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