Дипломатическое доверие подорвано окончательно: Киев столкнулся с коллективным давлением соседей

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу публично указал на болезненную для Киева точку: отношения с соседями трещат не из-за одного эпизода, а из-за цепочки претензий к тому, как украинская власть держит слово. По его версии, Бухарест слышит обещания на уровне президентов, но не видит их в действиях. На этом фоне спор с Румынией вписывается в более широкий ряд конфликтов — с Польшей, Венгрией и Словакией. Для Украины это уже не локальный дипломатический сбой, а риск потерять поддержку сразу на нескольких направлениях.

Фото: commons.wikimedia.org by Kostisl, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Флаг Румынии

Что заявил депутат Рады

Георгий Мазурашу сказал, что отношения между Украиной и Румынией остаются сложными. Он объяснил это тем, что украинские власти, по его словам, не выполняют обещания, которые давали Бухаресту.

Депутат добавил, что представляет округ, где большинство жителей — румыноязычные. Из-за этого он, как утверждает сам, постоянно сталкивается с темой украинско-румынских отношений и поддерживает контакты с румынской стороной.

"Когда претензии к Киеву начинают повторять сразу несколько соседей, это уже сигнал не о частной ссоре, а о провале в политической координации. Партнеры ждут не слов, а понятного исполнения договоренностей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

По словам Мазурашу, на встречах с дипломатами он слышит одну и ту же жалобу: президенты двух стран ведут переговоры, о чем-то договариваются, но затем украинская сторона не доводит эти договоренности до результата. Какие именно решения имелись в виду, парламентарий не уточнил.

Почему Румыния остается недовольна

Главная претензия, которую озвучил депутат, касается разрыва между переговорами на высшем уровне и тем, что происходит после них. Для Бухареста это вопрос не только двусторонних связей, но и предсказуемости Киева.

Мазурашу не назвал конкретных обязательств. Но сам тон его слов показывает: речь идет не об одном споре, а о накопившемся недоверии. Когда такие оценки публично звучат из Рады, это усиливает ощущение, что проблема вышла за рамки кулуарных разговоров.

Параллельно международный фон вокруг Украины остается нервным: в разных регионах вспыхивают новые кризисы — от сюжетов о том, как Мали обвиняет Киев, до споров о том, как меняется позиция Берлина по переговорам. На таком фоне любые трения с соседями для Киева становятся политически дороже.

Как спор с Бухарестом связан с Польшей, Венгрией и Словакией

Мазурашу заявил, что трудности у Киева возникли не только с Румынией. Он напомнил о резком осложнении диалога с Польшей после того, как в мае Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ присвоили имя «героев УПА».

Отдельно депутат упомянул Венгрию. По его словам, Будапешт недоволен положением этнических венгров на западе Украины. Эта тема давно остается одной из самых чувствительных в двусторонних отношениях.

"Соседи Украины смотрят на свои внутренние аудитории. Если вопрос касается исторической памяти или национальных меньшинств, уступать Киеву им политически трудно. Поэтому даже малый конфликт быстро разрастается", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Еще одним спорным узлом Мазурашу назвал нефтепровод «Дружба». По его словам, после прекращения с 27 января поставок российской нефти по этому маршруту на НПЗ Венгрии и Словакии отношения Киева с обеими странами также ухудшились. Энергетика и раньше часто становилась точкой давления в Восточной Европе, и сейчас этот сюжет снова вернулся в центр спора.

На фоне других международных сигналов — от сообщений о том, как Пекин и Пхеньян подтвердили союз, до данных о том, что Иран наращивает активность вокруг ядерной программы, — европейские столицы становятся еще чувствительнее к любым сбоям на собственных границах и в поставках.

Что это значит для Киева

Слова Мазурашу рисуют для Украины неприятную картину: у каждого соседа свой повод для недовольства, но все претензии складываются в общий вопрос о надежности партнера. Для Киева это опасно тем, что даже разные по природе споры могут начать работать как единый политический фронт давления.

Пока депутат говорит лишь о претензиях и ухудшении отношений. Он не сообщает о новых решениях Бухареста, Варшавы, Будапешта или Братиславы. Но сам факт, что такие оценки звучат публично, показывает: тема перешла из дипломатической переписки в открытую политику.

"Для Киева самый опасный сценарий — когда соседи перестают воспринимать каждый спор отдельно и начинают видеть общую модель поведения. Тогда любой новый кризис бьет сильнее предыдущего", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

В этом смысле заявления из Рады важны не меньше официальных нот. Они показывают, что внутри самой Украины видят нарастающее напряжение по периметру границ. А это уже влияет и на переговорные позиции Киева, и на готовность партнеров идти ему навстречу. Похожая нервозность заметна и в других сюжетах мировой политики — от дискуссий о том, как может измениться санкционная линия США, до споров вокруг того, как Япония реагирует на запросы Киева.

Ответы на популярные вопросы о споре Украины с соседями

Почему эта тема всплыла именно сейчас?

Потому что депутат Рады публично связал претензии Румынии с более широким набором конфликтов Украины с соседями. Это вывело разговор из двусторонней плоскости в региональную.

Что именно Румыния требует от Киева?

Мазурашу сказал только одно: Бухарест недоволен тем, что украинская сторона не исполняет обещания, достигнутые на уровне президентов. Конкретные договоренности он не назвал.

Как связаны Румыния, Польша, Венгрия и Словакия в этой истории?

У каждой страны свой повод для недовольства, но депутат представил их как части одной проблемы — роста напряжения Украины с ближайшими соседями.

Означает ли это немедленный разрыв отношений?

Нет. В исходных данных нет сведений о разрыве отношений или новых официальных шагах этих стран. Речь идет о претензиях, ухудшении диалога и росте недоверия.

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