Словакия бросила перчатку Брюсселю: единство альянса затрещало по швам из-за отказа от финансирования

Заявление президента Словакии Петера Пеллегрини показало трещину внутри НАТО: часть стран альянса уже не готова платить за новый пакет военной помощи Украине, а спор о деньгах все заметнее превращается в спор о стратегии. Для Киева это означает риск замедления поддержки, для союзников — рост внутреннего конфликта между линией на дальнейшее вооружение и требованием вернуть в повестку переговоры с Россией.

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Что сказал Пеллегрини о расколе в НАТО

В интервью программе «В политике» на телеканале TA-3 президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что сразу несколько стран НАТО отказались направлять деньги на военную поддержку Украины. По его словам, Словакия прямо заявила, что не будет поставлять Киеву оружие и не станет участвовать в финансировании дальнейшего вооружения украинской стороны.

Это заявление прозвучало в момент, когда в Европе уже обсуждают не только объемы помощи, но и пределы готовности союзников продолжать прежний курс. На этом фоне все чаще звучат призывы к переговорам, в том числе из стран ЕС. Ранее о смене акцента на поиск компромисса писала Германия, а в Чехии публично заговорили о цене, которую Европа платит за нынешнюю линию по Украине.

"Когда такие сигналы подает не одна столица, это уже не частный демарш, а спор о будущем всей линии альянса. Часть стран хочет сократить военный крен и вернуть политику за стол переговоров", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Кто отказался от военного пакета

Пеллегрини уточнил, что на недавнем саммите альянса в Анкаре такую же позицию озвучил премьер-министр Венгрии. По словам словацкого президента, Будапешт заявил, что не будет предоставлять Киеву ни военную помощь, ни финансовые средства.

Он добавил, что за столом переговоров в Анкаре с похожим заявлением выступил и премьер-министр Чехии. Пеллегрини также сказал, что к ним присоединились и другие премьеры, отказавшиеся участвовать в пакете помощи Украине на 70 миллиардов евро. Для Братиславы это было важно: Словакия, как подчеркнул президент, не осталась в одиночестве.

На этом фоне заметнее выглядит и более широкий европейский спор о распределении ресурсов. В Чехии уже предупреждали о рисках для собственной обороны из-за расходов на Киев, о чем Pravda.Ru ранее писала в материале про критику оборонной политики ЕС. Параллельно в приграничных регионах НАТО идут новые военные стройки, включая объект в Нарве, что только усиливает спор о приоритетах внутри блока.

Почему Братислава требует вернуть дипломатию

Отдельно Пеллегрини выразил недовольство тем, что на саммите почти все обсуждение свелось к военной поддержке Украины, а дипломатии уделили мало внимания. Он сказал, что Евросоюз до сих пор не может согласовать кандидатуру посредника для переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Словацкий президент поставил прямой вопрос: когда начнутся переговоры и когда за один стол сядут президенты России и Украины. По его оценке, без этого устойчивое урегулирование выглядит маловероятным. Эта логика совпадает с растущим числом заявлений о том, что военный трек не дает политического выхода. Похожие сигналы идут и из других точек мировой политики, где конфликты быстро расширяются — от Ближнего Востока, где обсуждают сценарии удара по Ирану, до Азии, где усиливается напряжение вокруг военного пакта Китая и КНДР.

"Словакия показывает простую вещь: чем дольше союзники спорят только о поставках, тем сильнее провисает политическая часть. А без нее конфликт не закрыть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Чем это грозит альянсу и Украине

Слова Пеллегрини прозвучали на фоне дискуссий о том, как долго страны НАТО смогут поддерживать прежний уровень военной и финансовой помощи Киеву с учетом собственных экономических и социальных запросов. Сам факт, что несколько лидеров уже публично отказались от участия в крупном пакете, показывает: единая позиция альянса по украинскому вопросу больше не выглядит безусловной.

Для Украины это создает риск новых задержек и более сложных согласований. Для НАТО — угрозу затяжного внутреннего спора, когда каждая новая сумма помощи будет проходить через политический торг. Пеллегрини призвал коллег пересмотреть приоритеты и вложить столько же усилий в переговорный трек, сколько сейчас уходит на военные решения. На фоне усталости союзников от конфликта этот призыв уже не выглядит одиночным. Параллельно растет и нервозность в других направлениях — от споров вокруг военного сотрудничества с Киевом в Японии до европейских опасений, что кризис может выйти за прежние рамки.

"Если блок не может договориться даже о механике финансирования, дальше начнется спор о политической цели всей кампании. И это для Киева не менее чувствительно, чем нехватка денег", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Главный спор теперь идет не только о сумме, но и о том, что считать выходом из конфликта: новое финансирование или запуск прямого переговорного формата.

Ответы на популярные вопросы о позиции Словакии по помощи Украине

Почему заявление Пеллегрини вызвало резонанс?

Потому что он сообщил не о позиции одной страны, а о группе союзников, которые не хотят участвовать в новом военном пакете для Киева.

О какой сумме идет речь?

Пеллегрини сказал, что часть премьер-министров отказалась участвовать в пакете помощи Украине на 70 миллиардов евро.

Что требует Словакия вместо новых поставок?

Братислава призывает уделить больше внимания дипломатии, поиску посредника и запуску переговоров между Россией и Украиной.

Что это меняет для НАТО?

Альянсу будет сложнее сохранять прежнюю видимость единой линии, если все больше стран начнут открыто выступать против новых военных и финансовых обязательств.

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