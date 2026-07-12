Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дипломатическое доверие подорвано окончательно: Киев столкнулся с коллективным давлением соседей
Подмосковные дороги попали в цифровой капкан: высокоточные системы обнулили привычные лазейки водителей
Калининград: в городе построят новый съезд с Северного обхода к ТРЦ "Балтия Молл"
Цвет страсти в вашем гардеробе: почему красные шорты стали главным манифестом этого лета
Лондон, Париж и Берлин на пороге масштабных перемен: провальный курс вынудил кабинеты сдать позиции
Денег больше нет: поражение в суде против Daily Mail обнулит бюджет принца Гарри
Зеленая листва вместо цветов: 5 причин, почему ваша гортензия "забастовала"
Под волнами спрятали целую эпоху: Азовское море оказалось совсем не таким древним, как кажется
Южный фасад и "пирог" в стене: старые приёмы строительства экономят тепло без лишних расходов

Словакия бросила перчатку Брюсселю: единство альянса затрещало по швам из-за отказа от финансирования

Мир

Заявление президента Словакии Петера Пеллегрини показало трещину внутри НАТО: часть стран альянса уже не готова платить за новый пакет военной помощи Украине, а спор о деньгах все заметнее превращается в спор о стратегии. Для Киева это означает риск замедления поддержки, для союзников — рост внутреннего конфликта между линией на дальнейшее вооружение и требованием вернуть в повестку переговоры с Россией.

Евросоюз
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Евросоюз

Что сказал Пеллегрини о расколе в НАТО

В интервью программе «В политике» на телеканале TA-3 президент Словакии Петер Пеллегрини сообщил, что сразу несколько стран НАТО отказались направлять деньги на военную поддержку Украины. По его словам, Словакия прямо заявила, что не будет поставлять Киеву оружие и не станет участвовать в финансировании дальнейшего вооружения украинской стороны.

Это заявление прозвучало в момент, когда в Европе уже обсуждают не только объемы помощи, но и пределы готовности союзников продолжать прежний курс. На этом фоне все чаще звучат призывы к переговорам, в том числе из стран ЕС. Ранее о смене акцента на поиск компромисса писала Германия, а в Чехии публично заговорили о цене, которую Европа платит за нынешнюю линию по Украине.

"Когда такие сигналы подает не одна столица, это уже не частный демарш, а спор о будущем всей линии альянса. Часть стран хочет сократить военный крен и вернуть политику за стол переговоров", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Кто отказался от военного пакета

Пеллегрини уточнил, что на недавнем саммите альянса в Анкаре такую же позицию озвучил премьер-министр Венгрии. По словам словацкого президента, Будапешт заявил, что не будет предоставлять Киеву ни военную помощь, ни финансовые средства.

Он добавил, что за столом переговоров в Анкаре с похожим заявлением выступил и премьер-министр Чехии. Пеллегрини также сказал, что к ним присоединились и другие премьеры, отказавшиеся участвовать в пакете помощи Украине на 70 миллиардов евро. Для Братиславы это было важно: Словакия, как подчеркнул президент, не осталась в одиночестве.

На этом фоне заметнее выглядит и более широкий европейский спор о распределении ресурсов. В Чехии уже предупреждали о рисках для собственной обороны из-за расходов на Киев, о чем Pravda.Ru ранее писала в материале про критику оборонной политики ЕС. Параллельно в приграничных регионах НАТО идут новые военные стройки, включая объект в Нарве, что только усиливает спор о приоритетах внутри блока.

Почему Братислава требует вернуть дипломатию

Отдельно Пеллегрини выразил недовольство тем, что на саммите почти все обсуждение свелось к военной поддержке Украины, а дипломатии уделили мало внимания. Он сказал, что Евросоюз до сих пор не может согласовать кандидатуру посредника для переговоров с Россией по урегулированию конфликта.

Словацкий президент поставил прямой вопрос: когда начнутся переговоры и когда за один стол сядут президенты России и Украины. По его оценке, без этого устойчивое урегулирование выглядит маловероятным. Эта логика совпадает с растущим числом заявлений о том, что военный трек не дает политического выхода. Похожие сигналы идут и из других точек мировой политики, где конфликты быстро расширяются — от Ближнего Востока, где обсуждают сценарии удара по Ирану, до Азии, где усиливается напряжение вокруг военного пакта Китая и КНДР.

"Словакия показывает простую вещь: чем дольше союзники спорят только о поставках, тем сильнее провисает политическая часть. А без нее конфликт не закрыть", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Чем это грозит альянсу и Украине

Слова Пеллегрини прозвучали на фоне дискуссий о том, как долго страны НАТО смогут поддерживать прежний уровень военной и финансовой помощи Киеву с учетом собственных экономических и социальных запросов. Сам факт, что несколько лидеров уже публично отказались от участия в крупном пакете, показывает: единая позиция альянса по украинскому вопросу больше не выглядит безусловной.

Для Украины это создает риск новых задержек и более сложных согласований. Для НАТО — угрозу затяжного внутреннего спора, когда каждая новая сумма помощи будет проходить через политический торг. Пеллегрини призвал коллег пересмотреть приоритеты и вложить столько же усилий в переговорный трек, сколько сейчас уходит на военные решения. На фоне усталости союзников от конфликта этот призыв уже не выглядит одиночным. Параллельно растет и нервозность в других направлениях — от споров вокруг военного сотрудничества с Киевом в Японии до европейских опасений, что кризис может выйти за прежние рамки.

"Если блок не может договориться даже о механике финансирования, дальше начнется спор о политической цели всей кампании. И это для Киева не менее чувствительно, чем нехватка денег", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Главный спор теперь идет не только о сумме, но и о том, что считать выходом из конфликта: новое финансирование или запуск прямого переговорного формата.

Ответы на популярные вопросы о позиции Словакии по помощи Украине

Почему заявление Пеллегрини вызвало резонанс?

Потому что он сообщил не о позиции одной страны, а о группе союзников, которые не хотят участвовать в новом военном пакете для Киева.

О какой сумме идет речь?

Пеллегрини сказал, что часть премьер-министров отказалась участвовать в пакете помощи Украине на 70 миллиардов евро.

Что требует Словакия вместо новых поставок?

Братислава призывает уделить больше внимания дипломатии, поиску посредника и запуску переговоров между Россией и Украиной.

Что это меняет для НАТО?

Альянсу будет сложнее сохранять прежнюю видимость единой линии, если все больше стран начнут открыто выступать против новых военных и финансовых обязательств.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Ростовская область
Заправки на трассе М-4 устроили сюрприз: водителей к Черному морю ждали жесткие лимиты
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Мир. Новости мира
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Авто
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Популярное
Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле

Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.

Атомные подлодки обходят эти места стороной: здесь океан хранит самое странное кладбище на Земле
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Срок годности бензина в канистре: через сколько дней ваш запас станет ядом для мотора
Сигнал для всего мира: Пекин и Пхеньян экстренно активировали единственный военный пакт
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе
Политическое землетрясение на Балканах: лидер Сербии принял неожиданное решение
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Последние материалы
Анна Кузнецова объяснила необходимость защиты кожи от фотостарения лучами спектра UVA летом
С антресолей — на подиум: почему советские босоножки стали главным трендом 2026 года
Неудобная правда в британской прессе: политический фундамент поддержки Киева треснул по швам
Богатство, мир и удача: какие 3 "зеленых стража" должны быть в каждой гостиной
Болят мышцы так, что не встать? 4 домашних приема для быстрого восстановления тела
Одиночество Григория Лепса закончилось: стало известно о чувствах к женщине и жизни на два дома
Нежные, сочные, ароматные: секрет самых вкусных рулетиков из молодых кабачков
Кировская область: пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Вашингтон замер в ожидании ответов: потеря ключевой фигуры лишила Сенат возможности маневра
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.