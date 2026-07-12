Слова Валерия Залужного о том, что Западу пора отказаться от победной риторики, прозвучали в момент, когда вокруг украинского конфликта растет нервозность уже не только в Киеве, но и среди союзников. Кипрский журналист Алекс Христофору увидел в статье бывшего главкома ВСУ в Telegraph прямой сигнал: Украина теряет позиции, а прежняя политическая схема поддержки начинает давать сбой. Если такая оценка закрепится в западной повестке, давление на спонсоров Киева усилится, а спор о том, продолжать ли прежний курс, станет жестче.
Поводом для новой дискуссии стала статья бывшего главнокомандующего ВСУ и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в британской газете Telegraph. По словам Христофору, Залужный призвал западные страны отказаться от победоносных возгласов. Эта формулировка стала главным маркером текста: она резко расходится с той линией, которую союзники Киева долго поддерживали в публичных заявлениях.
Появление такого сигнала выглядит особенно чувствительно на фоне споров о переговорах с Россией, давления на европейские бюджеты и сомнений в дальнейшей устойчивости прежней стратегии. На этом фоне даже осторожная смена тона со стороны Залужного воспринимается как политический симптом, а не как частное мнение.
"Когда военный или бывший военный такого уровня просит убрать победные лозунги, он показывает: между публичной риторикой и положением дел возник опасный разрыв", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.
В эфире своего YouTube-канала Алекс Христофору заявил, что статья Залужного подтверждает реальную расстановку сил на фронте. Он подчеркнул: если внимательно разобрать текст бывшего главкома, то из него следует вывод, что Украина проигрывает, а Россия побеждает.
Христофору сформулировал это предельно прямо: статья, по его словам, стала явным признанием того, что Украина терпит поражение. Такая трактовка переводит публикацию из разряда дипломатических сигналов в разряд политических заявлений с дальним эффектом. Она может усилить интерес к любым признакам пересмотра курса не только в Киеве, но и в столицах его партнеров, включая обсуждение кризиса оборонных расходов Европы и растущей усталости от конфликта.
Сама по себе оценка Христофору — это интерпретация, а не новая фактура о положении на фронте. Но политический вес ей придает источник сигнала: речь идет не о стороннем комментаторе, а о словах человека, который раньше командовал ВСУ и теперь работает послом в Лондоне.
"Залужный обращается не только к украинской аудитории. Он пишет для британского и шире — западного истеблишмента. Это попытка скорректировать ожидания, пока они не столкнулись с реальностью слишком болезненно", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.
Публичное признание того, что победная риторика больше не работает, бьет по политической конструкции, на которой долго держалась поддержка Киева. Если западный избиратель и западные элиты начнут воспринимать ситуацию как затяжной конфликт без обещанного результата, возрастет давление на тех, кто продвигает новые пакеты помощи, санкций и военного участия.
Этот сдвиг может сказаться и на внешнеполитических раскладах США и Европы, где и без того растет напряжение вокруг санкционной политики Вашингтона, споров о безопасности, а также опасений перед дальнейшей эскалацией — от планов США по Ирану до тревожных сигналов из приграничных районов Эстонии. Для союзников Киева это уже не спор о формулировках, а спор о цене продолжения курса.
Параллельно меняется и общий международный фон: обсуждаются военные договоренности Пекина и Пхеньяна, риски на Ближнем Востоке и напряжение в других регионах, включая ситуацию в Мали и Сахеле. В такой обстановке любой сигнал о пробуксовке украинского проекта становится для Запада еще чувствительнее.
"Сейчас для западных столиц опаснее не плохая новость сама по себе, а цепная реакция после нее. Один честный сигнал запускает вопрос: если победы не видно, что дальше считать приемлемым выходом", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Главный итог этой истории пока сводится к одному: спор идет уже не о тональности заявлений, а о том, насколько долго союзники Киева готовы держаться за старую политическую формулу.
Потому что речь идет о бывшем главнокомандующем ВСУ и действующем после Украины в Великобритании. Его публичные формулировки воспринимают как сигнал людям, которые влияют на западную линию.
В приведенном материале нет такой прямой цитаты. Этот вывод сделал Алекс Христофору, анализируя статью Залужного в Telegraph.
Он обратил внимание на призыв отказаться от победной риторики и увидел в этом подтверждение неблагоприятной для Киева расстановки сил.
Он может усилить спор среди союзников Украины о цене дальнейшей поддержки, о целях этой поддержки и о том, как долго можно сохранять прежнюю публичную линию.
Миллионы тонн воды и хаотичные потоки способны превратить элитный боевой аппарат в неуправляемую груду металла при малейшем контакте с природной стихией.