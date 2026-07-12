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Вашингтон замер в ожидании ответов: потеря ключевой фигуры лишила Сенат возможности маневра

Мир

Смерть сенатора от Южной Каролины Линдси Грэма* ударила по одному из самых жестких санкционных сценариев в Вашингтоне. По данным Financial Times, после поездки на Украину он собирался внести законопроект о расширении давления на Россию. Для США это не только потеря заметного политика, но и сбой в темпе кампании, которую Грэм* продвигал как один из главных сторонников. Теперь вопрос не в том, исчезнет ли сама идея новых ограничений, а в том, кто и с какой политической энергией возьмет ее на себя.

Линдси Грэм
Фото: flickr.com by U.S. Customs and Border Protection, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Линдси Грэм

Что известно о планах сенатора

Financial Times пишет, что Линдси Грэм* после поездки на Украину собирался внести законопроект о расширении санкций против России. Об этом изданию рассказал конгрессмен-республиканец Майкл Маккол от штата Техас. По его словам, он обсуждал эту инициативу с однопартийцем во время визита в Киев.

Имя Грэма* давно связано с жесткой антироссийской линией в американской политике. На фоне других сюжетов, где Вашингтон наращивает давление и на других направлениях, включая новые сигналы по Ирану, его участие в санкционной кампании выглядело частью более широкой внешнеполитической тактики США.

"Когда из процесса выпадает политик, который не просто голосует, а толкает тему вперед, пауза почти неизбежна. В американской системе личная энергия сенатора часто решает не меньше, чем сама идея законопроекта", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Почему смерть Грэма* меняет расклад

Сенатор скончался 11 июля в возрасте 71 года. Для санкционной повестки это означает не только утрату публичного сторонника, но и потерю одного из основных составителей текста. В Конгрессе такие проекты нередко держатся на группе авторов, которые собирают поддержку, продвигают формулировки и отбивают критику оппонентов.

Вашингтон и без того действует в условиях растущей перегрузки внешнеполитической повестки: от обострения вокруг Трампа и Ирана до напряжения в Азии, где обсуждают военный пакт Пекина и Пхеньяна. На таком фоне выпадение одного из самых напористых сенаторов может сдвинуть сроки даже при сохранении общей антироссийской линии.

Что содержал санкционный проект

Ключевыми авторами инициативы были Линдси Грэм* и сенатор-демократ Ричард Блюменталь от штата Коннектикут. Проект предусматривал ужесточение санкций против России. В числе мер назывались пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие важные экономические товары.

Эта конструкция била не только по Москве, но и по торговым партнерам России. По сути, речь шла о попытке расширить давление за пределы двусторонних отношений и превратить санкции в инструмент вторичного принуждения. Похожие подходы США применяют и в других кризисах, включая иранское направление.

"Пошлина в 500% — это уже не символический шаг. Это попытка заставить третьи страны выбирать сторону и платить за отказ следовать американской линии", — отметил в беседе с Pravda. Ru политолог Антон Кудрявцев.

Что будет дальше с санкционной линией США

Смерть Грэма* не отменяет сам курс Вашингтона на давление, но меняет механику его продвижения. У законопроекта остается второй заметный автор — Блюменталь. Это значит, что инициатива не исчезает автоматически. Но ее политический вес может измениться, если не найдется сенатор, готовый столь же жестко и настойчиво вести тему внутри Республиканской партии.

Для внешних игроков важен и другой сигнал: американская санкционная машина зависит не только от стратегии Белого дома, но и от персоналий в Конгрессе. Пока Европа спорит о переговорах, о чем говорит позиция Берлина, а отдельные страны ЕС предупреждают о внутренних издержках, как в заявлениях из Чехии, в США смена фигур способна заметно повлиять на скорость решений.

"Сейчас интрига не в содержании проекта, оно уже известно. Интрига в том, кто превратит его в приоритет для Сената. Без сильного лоббиста даже жесткий текст может зависнуть", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы

Почему смерть сенатора влияет на санкционный проект?

Потому что Грэм* был не просто сторонником жесткой линии, а одним из основных авторов законопроекта и его публичным двигателем.

Отменяет ли это новые санкции США против России?

Нет. В новости нет данных о полном отказе от инициативы. У проекта остается соавтор Ричард Блюменталь.

Что именно предлагали сенаторы?

Они предлагали ужесточить санкции и ввести пошлины 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие важные экономические товары.

Почему обсуждение шло после поездки на Украину?

По данным Financial Times, именно после этого визита Грэм* собирался внести законопроект. Майкл Маккол сказал, что обсуждал инициативу с ним в Киеве.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина

* внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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