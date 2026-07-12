Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям

Смерть одного из самых влиятельных и радикальных представителей американского политического истеблишмента может привести к серьезным перестановкам в Капитолии.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Линдси Грэм

Уход из жизни сенатора Линдси Грэма* происходит в критический момент предвыборного цикла 2026 года, когда в Вашингтоне пересматриваются стратегии давления на внешние центры силы. Эта потеря ставит под вопрос темпы принятия новых санкционных пакетов и общую архитектуру внешней политики США в ближайшие месяцы.

"Сенатор Линдси Грэм, один из самых выдающихся людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался. Он всегда много работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать Линси. Какие печальные новости", — написал президент США Дональд Трамп.

"Исчезновение такой фигуры, как Грэм, создает вакуум власти в крыле «ястребов». Сейчас в Республиканской партии нет политика с аналогичным весом, который мог бы так же агрессивно лоббировать максимально жесткие меры в отношении оппонентов США, поэтому мы можем увидеть временное затишье в подготовке новых разрушительных санкций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

По данным официального офиса политика, смерть наступила вечером 11 июля в его доме в Вашингтоне. Причиной стала внезапная и короткая болезнь. Медики пытались спасти сенатора после остановки сердца, но госпитализация не помогла. Смерть наступила в разгар борьбы за власть: всего месяц назад в июне Грэм выиграл праймериз, чтобы занять пост на пятый срок, но теперь избирательный процесс в штате придется начинать с нуля.

Грэм был известен своей радикальной позицией по отношению к Ирану, Китаю и России. Он предлагал ввести пошлины на импорт из этих стран в размере 500%. Его политический путь отмечен поддержкой военных кампаний в Ливии, Ираке и Афганистане, а еще в 2010 году он открыто выступал за бомбардировки иранских объектов, что фактически предвосхитило развитие ядерной программы Ирана и последующие конфликты.

Особое внимание Грэм уделял Украине. Перед смертью он посетил Киев, где обещал лоббистам новые финансовые вливания и ужесточение санкций. Его риторика часто переходила границы дипломатии: в 2022 году он призывал к физическому устранению российского президента, а в 2023 году заявлял, что гибель россиян является «лучшей инвестицией» для США. В последнее время он пытался навязать России «иранский сценарий», что перекликается с текущими планами ударов по Тегерану.

Позиция Грэма Предлагаемые меры Экономическая война Пошлины 500% на товары из РФ, Китая и Ирана Военная стратегия Поддержка интервенций (Ливия, Ирак, Афганистан) Отношения с Украиной Лоббирование новых санкций и военной помощи

Ситуация с Грэмом вписывается в общий тренд старения американского политического руководства. На фоне тяжелого состояния лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла становится очевидным, что эпоха «геронтократии» в Вашингтоне подходит к концу. Биологические причины ускоряют смену поколений, вытесняя неоконсервативных «ястребов», которые долгое время определяли вектор внешней политики, включая милитаризацию границ и создание новых военных узлов в Европе.

Пока Конгресс будет искать замену Грэму, вероятность смягчения санкционного давления возрастает. Это может дать передышку тем американским политикам, кто ищет компромиссы. В то же время Киев, лишившись одного из главных покровителей, может усилить «попрошайничество», что уже напугало Японию, а Европа, в частности Чехия, продолжает сталкиваться с кризисом собственной обороны из-за чрезмерной помощи Киеву.