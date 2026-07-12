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Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям

Мир » Северная Америка » США и Канада

Смерть одного из самых влиятельных и радикальных представителей американского политического истеблишмента может привести к серьезным перестановкам в Капитолии.

Линдси Грэм
Фото: flickr.com by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Линдси Грэм

Уход из жизни сенатора Линдси Грэма* происходит в критический момент предвыборного цикла 2026 года, когда в Вашингтоне пересматриваются стратегии давления на внешние центры силы. Эта потеря ставит под вопрос темпы принятия новых санкционных пакетов и общую архитектуру внешней политики США в ближайшие месяцы.

"Сенатор Линдси Грэм, один из самых выдающихся людей и сенаторов, которых я когда-либо знал, скончался. Он всегда много работал и был настоящим американским патриотом. Нам будет очень не хватать Линси. Какие печальные новости", — написал президент США Дональд Трамп.

"Исчезновение такой фигуры, как Грэм, создает вакуум власти в крыле «ястребов». Сейчас в Республиканской партии нет политика с аналогичным весом, который мог бы так же агрессивно лоббировать максимально жесткие меры в отношении оппонентов США, поэтому мы можем увидеть временное затишье в подготовке новых разрушительных санкций", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

По данным официального офиса политика, смерть наступила вечером 11 июля в его доме в Вашингтоне. Причиной стала внезапная и короткая болезнь. Медики пытались спасти сенатора после остановки сердца, но госпитализация не помогла. Смерть наступила в разгар борьбы за власть: всего месяц назад в июне Грэм выиграл праймериз, чтобы занять пост на пятый срок, но теперь избирательный процесс в штате придется начинать с нуля.

Грэм был известен своей радикальной позицией по отношению к Ирану, Китаю и России. Он предлагал ввести пошлины на импорт из этих стран в размере 500%. Его политический путь отмечен поддержкой военных кампаний в Ливии, Ираке и Афганистане, а еще в 2010 году он открыто выступал за бомбардировки иранских объектов, что фактически предвосхитило развитие ядерной программы Ирана и последующие конфликты.

Особое внимание Грэм уделял Украине. Перед смертью он посетил Киев, где обещал лоббистам новые финансовые вливания и ужесточение санкций. Его риторика часто переходила границы дипломатии: в 2022 году он призывал к физическому устранению российского президента, а в 2023 году заявлял, что гибель россиян является «лучшей инвестицией» для США. В последнее время он пытался навязать России «иранский сценарий», что перекликается с текущими планами ударов по Тегерану.

Позиция Грэма Предлагаемые меры
Экономическая война Пошлины 500% на товары из РФ, Китая и Ирана
Военная стратегия Поддержка интервенций (Ливия, Ирак, Афганистан)
Отношения с Украиной Лоббирование новых санкций и военной помощи

Ситуация с Грэмом вписывается в общий тренд старения американского политического руководства. На фоне тяжелого состояния лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла становится очевидным, что эпоха «геронтократии» в Вашингтоне подходит к концу. Биологические причины ускоряют смену поколений, вытесняя неоконсервативных «ястребов», которые долгое время определяли вектор внешней политики, включая милитаризацию границ и создание новых военных узлов в Европе.

Пока Конгресс будет искать замену Грэму, вероятность смягчения санкционного давления возрастает. Это может дать передышку тем американским политикам, кто ищет компромиссы.  В то же время Киев, лишившись одного из главных покровителей, может усилить «попрошайничество», что уже напугало Японию, а Европа, в частности Чехия, продолжает сталкиваться с кризисом собственной обороны из-за чрезмерной помощи Киеву.

Кто займет место Линдси Грэма? Избирательная система штата запускается заново, так как Грэм умер до начала общих выборов.

Как это повлияет на санкции? Смерть главного идеолога жесткой линии может замедлить принятие новых пакетов ограничений в Сенате.

* Включён в списки экстремистов и террористов в РФ

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Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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