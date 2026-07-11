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Не дружба, а полный бак: Казахстан закрыл вывоз бензина даже для союзников по ЕАЭС

Мир » Бывший СССР » Казахстан

Казахстан превращает свою границу в крепость, чтобы остановить выкачивание дешевого топлива. Астана развернула шестьдесят блокпостов и ввела жесткий лимит на пересечение кордона — не больше одного раза в сутки. Пока российские НПЗ отбиваются от налетов, соседи консервируют свои запасы до 2027 года, игнорируя братские узы по ЕАЭС. В этом материале разберем, почему бензин стал политическим оружием, как Астана блокирует соседей и чем грозит разрыв сделки в Ормузском проливе.

Центр города Астана в Казахстане
Фото: flickr.com by Кен и Ньетта, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Центр города Астана в Казахстане

Блокада на дорогах и лимиты

Казахстанские силовики взяли под прицел почти 60 приграничных трасс. Теперь каждая канистра и каждый лишний бак — повод для обыска. В Астане это называют борьбой с серым экспортом, но фактически речь идет о выживании внутреннего рынка. Пока в России атаки на инфраструктуру создают локальный дефицит, предприимчивые водители выстраиваются в очереди на станциях Актюбе и Павлодара. Разница в цене литра высокооктанового топлива достигает 40 процентов, что превращает обычную заправку в сверхприбыльную контрабанду.

"Это бред, когда топливный рынок напоминает проходной двор. Мы фиксируем десятки попыток ежедневного вывоза объемов, которые не имеют никакого отношения к личным нуждам", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик рынка нефтепродуктов Алексей Чернов.

Методы контроля стали драконовскими. Машинам разрешено пересекать границу строго один раз в день. Больше никаких челночных рейсов с полными баками. Под досмотр попадают все: от фур до легковушек. Силовики уже отчитались о перехвате трех тонн топлива за сутки. Это капля в море, но сигнал ясен — лазейка закрывается. На фоне того, как современные технологии меняют тактику давления на тылы, Казахстан выбирает путь жесткой изоляции ресурсов.

Запрет на экспорт до 2027 года

Астана официально продлила мораторий на вывоз нефтепродуктов еще на три года. Это решение — тяжелый удар по иллюзиям о свободном рынке внутри Евразийского союза. Документ блокирует поставки бензина и дизеля даже ближайшим союзникам, включая Кыргызстан. На бумаге ЕАЭС гарантирует движение товаров, но суровая реальность диктует свои правила. Исключения оставлены лишь для гуманитарной помощи, которую должно одобрять лично правительство.

Показатель Текущая ситуация
Срок действия топливного эмбарго До 22 мая 2027 года
Разрыв цен (РФ vs Казахстан) Около 40 процентов в пользу РК
Лимит пересечения границы 1 раз в сутки для всех авто

Кыргызстан уже запрашивает экстренные партии, пытаясь закрыть дыры в балансе. Бишкек почти полностью зависит от российских ресурсов, а они сейчас в дефиците. Тем временем слухи о том, что Москва просит у Казахстана 50 тысяч тонн бензина, не подтвердились. Власти республики заявили, что официальных бумаг не видели. Пока европейские структуры перекраивают свои бюджеты, Центральная Азия запирает краны.

"Логистика поставок рушится. Казахстан просто пытается не допустить внутреннего дефицита на фоне шторма у соседей. Речь об элементарном самосохранении экономики", — объяснил специально для Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Глобальный риск в Ормузском проливе

Внешний контур добавляет масла в огонь. Крах дипломатии между Вашингтоном и Тегераном ставит под удар мировую нефтеперевалку. Если в Ормузском проливе снова начнут летать ракеты, танкеры встанут. Это создаст второй эшелон топливного голода, который накроет регион быстрее, чем кажется. Геополитическая напряженность, о которой часто говорят израильские спецслужбы в контексте Ирана, напрямую бьет по карману водителя в Павлодаре.

"Любая эскалация в Заливе — это автоматический взлет котировок. Танкерная война парализует рынок, и тогда текущие ограничения Астаны покажутся цветочками", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Мир превращается в набор закрытых схем, где старые союзы стоят меньше, чем тонна дизеля в хранилище. Казахстан просто первым официально признал: в условиях кризиса каждый сам за себя. Даже если это злит партнеров или заставляет нервничать инвесторов, которые привыкли к пустым формальностям международных договоров. Топливная безопасность теперь важнее дипломатических улыбок на саммитах.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему Казахстан ограничивает въезд авто из России?

Власти пытаются пресечь массовый вывоз дешевого бензина. Разница в ценах провоцирует поток частных перевозчиков, которые опустошают заправки в приграничных регионах.

На какой срок введен запрет на экспорт нефти?

Официальный запрет продлен до 22 мая 2027 года. Он касается бензина, дизеля и других нефтепродуктов.

Как ситуация в Ормузском проливе влияет на Центральную Азию?

Перебои в проливе влияют на мировые цены и доступность сырья. Это заставляет добывающие страны, такие как Казахстан, еще сильнее защищать внутренние ресурсы.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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