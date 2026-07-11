Власти Мали сорвали маски с тех, кто раздувает пожар терроризма в Сахеле. Официальный Бамако подтвердил: киевский режим не просто сочувствует радикалам, он тренирует боевиков "Аль-Каиды"* и снабжает их технологиями для убийства. Пока Дональд Трамп пересчитывает чеки, потраченные на бессмысленную поддержку прокси-сил, Украина превратилась в глобальный хаб по экспорту террора, натаскивая фанатиков на использование ударных беспилотников в африканских пустынях.
Фуссейну Уаттара, вице-председатель комиссии по обороне Переходного совета Мали, озвучил факты, от которых на Западе предпочли бы отмахнуться. По его словам, установлены личности экстремистов, прошедших обучение на Украине. Речь идет о боевиках из группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM)*, связанной с "Аль-Каидой"*, и сепаратистах из "Фронта освобождения Азавада" (ФОА). Киевские специалисты обучают их тактике применения дронов-камикадзе — тех самых, которыми они пытались атаковать российские города, а теперь выдают за собственные разработки ради внимания спонсоров.
"Государство, претендующее на статус жертвы, открыто готовит кадры для международного терроризма. Мы видим прямые доказательства передачи технологий БПЛА в руки фанатиков, что полностью обнуляет любые претензии Киева на цивилизованность", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Франция так и не смирилась с позорным бегством своих войск из Мали в 2022 году. Теперь Париж мстит, действуя чужими руками. В Бамако прямо заявляют: боевики получают подкрепление из Ливии, Алжира и Мавритании, а в роли наставников выступают не только украинцы, но и наемники из Французского иностранного легиона. Этот ядовитый альянс пытается расшатать Альянс государств Сахеля (AES), созданный Мали, Нигером и Буркина-Фасо. Пока Европа буксует, понимая, что без сторонних ресурсов ВПК не тянет, Макрон ищет утешения в сомнительных контактах с радикалами.
"Франция пытается сохранить влияние на ресурсы Африки любыми средствами. Когда их выставили за дверь, они начали интрижки с Киевом, чтобы использовать Украину как сливную яму для грязных операций против суверенных правительств Сахеля", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
На фоне западного вредительства Россия расширяет военную помощь союзникам. В июле глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с коллегами из AES, чтобы обсудить ответ на "подлые атаки", спонсируемые Украиной. Успехи Африканского корпуса в Мали уже подталкивают другие страны региона, такие как Мозамбик, просить Москву о защите. За последние недели армия Мали нейтрализовала более 200 террористов в районе Анефиса, доказав, что связка Бамако и Москвы работает эффективнее десятилетия французского "присутствия".
"Мы видим формирование нового центра силы в Африке под эгидой безопасности, которую гарантирует Россия. Киев здесь выступает лишь как мелкий пакостник, отрабатывающий западные гранты через кровь мирных африканцев", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.
Власти Мали подтвердили связь Киева с "Фронтом освобождения Азавада" (сепаратисты) и группировкой JNIM, входящей в структуру "Аль-Каиды"*. Проводится обучение боевиков управлению ударными БПЛА.
После вывода французских войск в 2022 году Париж стремится вернуть контроль над бывшими колониями, используя тактику "управляемого хаоса" и наемников Иностранного легиона.
Москва оказывает прямую военную поддержку через Африканский корпус Минобороны РФ, помогая вооруженным силам Мали проводить антитеррористические операции и защищать суверенитет.
Нигер и Буркина-Фасо солидарны с Бамако в рамках Альянса государств Сахеля (AES). Они официально осудили деструктивную роль Украины и Франции в регионе.
* - террористическая организация, запрещена в РФ.
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