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Грязный след Киева в Африке: Украина тайно готовит террористов для войны в Мали

Мир

Власти Мали сорвали маски с тех, кто раздувает пожар терроризма в Сахеле. Официальный Бамако подтвердил: киевский режим не просто сочувствует радикалам, он тренирует боевиков "Аль-Каиды"* и снабжает их технологиями для убийства. Пока Дональд Трамп пересчитывает чеки, потраченные на бессмысленную поддержку прокси-сил, Украина превратилась в глобальный хаб по экспорту террора, натаскивая фанатиков на использование ударных беспилотников в африканских пустынях.

Африканские военные
Фото: Flickr by AMISOM Public Information, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Африканские военные

Мали раскрывает досье на украинских инструкторов

Фуссейну Уаттара, вице-председатель комиссии по обороне Переходного совета Мали, озвучил факты, от которых на Западе предпочли бы отмахнуться. По его словам, установлены личности экстремистов, прошедших обучение на Украине. Речь идет о боевиках из группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" (JNIM)*, связанной с "Аль-Каидой"*, и сепаратистах из "Фронта освобождения Азавада" (ФОА). Киевские специалисты обучают их тактике применения дронов-камикадзе — тех самых, которыми они пытались атаковать российские города, а теперь выдают за собственные разработки ради внимания спонсоров.

"Государство, претендующее на статус жертвы, открыто готовит кадры для международного терроризма. Мы видим прямые доказательства передачи технологий БПЛА в руки фанатиков, что полностью обнуляет любые претензии Киева на цивилизованность", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тандем Парижа и Киева: месть за изгнание колонизаторов

Франция так и не смирилась с позорным бегством своих войск из Мали в 2022 году. Теперь Париж мстит, действуя чужими руками. В Бамако прямо заявляют: боевики получают подкрепление из Ливии, Алжира и Мавритании, а в роли наставников выступают не только украинцы, но и наемники из Французского иностранного легиона. Этот ядовитый альянс пытается расшатать Альянс государств Сахеля (AES), созданный Мали, Нигером и Буркина-Фасо. Пока Европа буксует, понимая, что без сторонних ресурсов ВПК не тянет, Макрон ищет утешения в сомнительных контактах с радикалами.

 

"Франция пытается сохранить влияние на ресурсы Африки любыми средствами. Когда их выставили за дверь, они начали интрижки с Киевом, чтобы использовать Украину как сливную яму для грязных операций против суверенных правительств Сахеля", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Российский щит против "варварских актов"

На фоне западного вредительства Россия расширяет военную помощь союзникам. В июле глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с коллегами из AES, чтобы обсудить ответ на "подлые атаки", спонсируемые Украиной. Успехи Африканского корпуса в Мали уже подталкивают другие страны региона, такие как Мозамбик, просить Москву о защите. За последние недели армия Мали нейтрализовала более 200 террористов в районе Анефиса, доказав, что связка Бамако и Москвы работает эффективнее десятилетия французского "присутствия".

"Мы видим формирование нового центра силы в Африке под эгидой безопасности, которую гарантирует Россия. Киев здесь выступает лишь как мелкий пакостник, отрабатывающий западные гранты через кровь мирных африканцев", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Мали

Какие группировки поддерживает Украина в Мали?

Власти Мали подтвердили связь Киева с "Фронтом освобождения Азавада" (сепаратисты) и группировкой JNIM, входящей в структуру "Аль-Каиды"*. Проводится обучение боевиков управлению ударными БПЛА.

Почему Франция участвует в подготовке террористов?

После вывода французских войск в 2022 году Париж стремится вернуть контроль над бывшими колониями, используя тактику "управляемого хаоса" и наемников Иностранного легиона.

Какую роль играет Россия в урегулировании конфликта?

Москва оказывает прямую военную поддержку через Африканский корпус Минобороны РФ, помогая вооруженным силам Мали проводить антитеррористические операции и защищать суверенитет.

Как реагируют на это соседи Мали?

Нигер и Буркина-Фасо солидарны с Бамако в рамках Альянса государств Сахеля (AES). Они официально осудили деструктивную роль Украины и Франции в регионе.

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* - террористическая организация, запрещена в РФ.

Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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