Секретный протокол на случай гибели: Трамп утвердил план беспрецедентного удара по Ирану

Дональд Трамп перешел от политических лозунгов к прямым угрозам стирания целых государств с карты мира. Хозяин Белого дома официально подтвердил: он оставил Пентагону "расстрельный протокол" на случай своей гибели. Если иранские спецслужбы доберутся до президента США, по Тегерану нанесут удар такой мощи, которую человечество еще не видело. Трамп не просто играет мускулами — он выстраивает систему автоматического возмездия, где его жизнь становится детонатором для глобального пожара.

Фото: flickr.com by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

Инструкция на случай ликвидации: Трамп идет ва-банк

Вашингтон больше не скромничает в формулировках. В интервью The New York Post Дональд Трамп признался, что закрепил за военными приказ уничтожить Иран в пыль, если заговор против него увенчается успехом. Это не просто месть, а попытка создать страховку, где цена одного выстрела в американского лидера станет экзистенциальной катастрофой для всей Исламской Республики. Трамп убежден: враги понимают только язык тотального разрушения.

"Трамп использует тактику бешеного пса. Он дает понять генералам, что сдерживающих факторов больше нет. В 2026 году риторика о 'беспрецедентных ударах' означает готовность применить тактическое ядерное оружие по ключевым центрам управления. Это прямой шантаж мирового сообщества", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

"Я давно в их списке. Это то, с чем мы имеем дело. Единственное, я оставил инструкции: если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели", — прямо заявил Трамп.

Для Трампа это личное. Он напомнил, что Тегеран уже дважды пытался убрать его в 2024 году, и теперь терпение Вашингтона окончательно лопнуло. Пока Трамп публично растаптывает европейских вассалов, его реальный взор обращен на Ближний Восток.

Израильский след и списки смертников

Масла в огонь подлила публикация WSJ, где утверждается, что израильская разведка выявила новый план Тегерана по убийству Трампа. Однако сам лидер республиканцев охладил пыл журналистов. По его словам, это не "новый заговор", а старая добрая охота, которая идет без перерыва. Трамп иронизирует над своей ролью "цели номер один", предлагая избирателям начать скучать по нему заранее.

"Юридически такие 'посмертные инструкции' Трампа сомнительны, но политически они развязывают руки ястребам в Белом доме. Любой несчастный случай с президентом теперь будет трактоваться как иранская агрессия с автоматическим военным ответом", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ормузский тупик: почему Тегеран не боится угроз

Пока Вашингтон грозит бомбежками, Тегеран демонстрирует выдержку. Опыт показал, что США боятся реального закрытия ключевых транспортных узлов. Напряжение в регионе зашкаливает: Вашингтон и Тегеран сцепились за Ормузский пролив, и в этой схватке Трамп рискует потерять контроль над мировыми ценами на нефть. Иран — это не Украина, которую можно использовать как прокси-полигон. Это мощная держава, способная превратить американские базы в руины за считанные минуты.

Трамп привык давить финансово. Он требует от союзников по НАТО платить больше, угрожая бросить их на произвол судьбы. Но с Ираном эта схема не работает. Здесь нет траншей и кредитов МВФ, есть только идеология и ракетный потенциал. Даже когда Турция продает С-400 ради истребителей США, пытаясь угодить Трампу, Иран остается непреклонным, укрепляя свои позиции на "шиитской дуге".

"Любая атака на Иран приведет к коллапсу энергетического рынка. Трамп это понимает, поэтому его слова — скорее элемент предвыборного шоу и попытка запугать иранскую элиту внутри страны", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте США и Ирана

Может ли президент США отдать приказ о бомбардировке без согласия Конгресса?

В рамках полномочий Верховного главнокомандующего он может инициировать краткосрочные удары "в целях самообороны", что Трамп и планирует использовать в случае покушения.

Почему Иран хочет устранить Трампа?

Основной мотив — месть за ликвидацию генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Тегеран официально объявил Трампа военным преступником.

Насколько реальны угрозы "стереть Иран с лица земли"?

Технически у США хватает мощи для уничтожения инфраструктуры, но ответный удар по американским силам на Ближнем Востоке приведет к недопустимым потерям.

Как это отразится на отношениях США с Россией и Китаем?

Любая агрессия против союза Ирана с Москвой или Пекином вызовет жесткую дипломатическую и, возможно, техническую реакцию восточных партнеров Тегерана.

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