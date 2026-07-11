Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Здания буквально гниют заживо: учёные из Пермского края нашли способ остановить разрушение жилых домов и мостов
Транспортный квест: где в Барнауле перекрыли дороги и как теперь ходят автобусы
Такие цифры просто поражают: брянские школьники изменили статистику итоговых баллов в регионе
Почти нечем дышать, зато выше всех: крошечная мышь побила рекорд на высоте 6739 метров
Семена — свои, цены — ниже? Хабаровский край запускает проект, который может удешевить продукты в 2 раза
Метро во Владивостоке: объявлен старт ключевого проекта для города
Больше никаких очередей: 12 автомобилей, которые помогут забыть про дефицит бензина
Чудовищное долголетие: в Гренландии нашли существо с глазами, которые не стареют веками
Поправки в Устав: как новый закон изменит жизнь Белгородской области после сентября

Секретный протокол на случай гибели: Трамп утвердил план беспрецедентного удара по Ирану

Мир

Дональд Трамп перешел от политических лозунгов к прямым угрозам стирания целых государств с карты мира. Хозяин Белого дома официально подтвердил: он оставил Пентагону "расстрельный протокол" на случай своей гибели. Если иранские спецслужбы доберутся до президента США, по Тегерану нанесут удар такой мощи, которую человечество еще не видело. Трамп не просто играет мускулами — он выстраивает систему автоматического возмездия, где его жизнь становится детонатором для глобального пожара.

Дональд Трамп
Фото: flickr.com by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Инструкция на случай ликвидации: Трамп идет ва-банк

Вашингтон больше не скромничает в формулировках. В интервью The New York Post Дональд Трамп признался, что закрепил за военными приказ уничтожить Иран в пыль, если заговор против него увенчается успехом. Это не просто месть, а попытка создать страховку, где цена одного выстрела в американского лидера станет экзистенциальной катастрофой для всей Исламской Республики. Трамп убежден: враги понимают только язык тотального разрушения.

"Трамп использует тактику бешеного пса. Он дает понять генералам, что сдерживающих факторов больше нет. В 2026 году риторика о 'беспрецедентных ударах' означает готовность применить тактическое ядерное оружие по ключевым центрам управления. Это прямой шантаж мирового сообщества", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

"Я давно в их списке. Это то, с чем мы имеем дело. Единственное, я оставил инструкции: если что-то случится, просто буквально разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели", — прямо заявил Трамп.

Для Трампа это личное. Он напомнил, что Тегеран уже дважды пытался убрать его в 2024 году, и теперь терпение Вашингтона окончательно лопнуло. Пока Трамп публично растаптывает европейских вассалов, его реальный взор обращен на Ближний Восток.

Израильский след и списки смертников

Масла в огонь подлила публикация WSJ, где утверждается, что израильская разведка выявила новый план Тегерана по убийству Трампа. Однако сам лидер республиканцев охладил пыл журналистов. По его словам, это не "новый заговор", а старая добрая охота, которая идет без перерыва. Трамп иронизирует над своей ролью "цели номер один", предлагая избирателям начать скучать по нему заранее.

 

"Юридически такие 'посмертные инструкции' Трампа сомнительны, но политически они развязывают руки ястребам в Белом доме. Любой несчастный случай с президентом теперь будет трактоваться как иранская агрессия с автоматическим военным ответом", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Ормузский тупик: почему Тегеран не боится угроз

Пока Вашингтон грозит бомбежками, Тегеран демонстрирует выдержку. Опыт показал, что США боятся реального закрытия ключевых транспортных узлов. Напряжение в регионе зашкаливает: Вашингтон и Тегеран сцепились за Ормузский пролив, и в этой схватке Трамп рискует потерять контроль над мировыми ценами на нефть. Иран — это не Украина, которую можно использовать как прокси-полигон. Это мощная держава, способная превратить американские базы в руины за считанные минуты.

Трамп привык давить финансово. Он требует от союзников по НАТО платить больше, угрожая бросить их на произвол судьбы. Но с Ираном эта схема не работает. Здесь нет траншей и кредитов МВФ, есть только идеология и ракетный потенциал. Даже когда Турция продает С-400 ради истребителей США, пытаясь угодить Трампу, Иран остается непреклонным, укрепляя свои позиции на "шиитской дуге".

"Любая атака на Иран приведет к коллапсу энергетического рынка. Трамп это понимает, поэтому его слова — скорее элемент предвыборного шоу и попытка запугать иранскую элиту внутри страны", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о конфликте США и Ирана

Может ли президент США отдать приказ о бомбардировке без согласия Конгресса?

В рамках полномочий Верховного главнокомандующего он может инициировать краткосрочные удары "в целях самообороны", что Трамп и планирует использовать в случае покушения.

Почему Иран хочет устранить Трампа?

Основной мотив — месть за ликвидацию генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Тегеран официально объявил Трампа военным преступником.

Насколько реальны угрозы "стереть Иран с лица земли"?

Технически у США хватает мощи для уничтожения инфраструктуры, но ответный удар по американским силам на Ближнем Востоке приведет к недопустимым потерям.

Как это отразится на отношениях США с Россией и Китаем?

Любая агрессия против союза Ирана с Москвой или Пекином вызовет жесткую дипломатическую и, возможно, техническую реакцию восточных партнеров Тегерана.

Читайте также

Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев, политолог Антон Кудрявцев
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Четыре тысячи лет поиска завершены: инженер из Севастополя разгадал тайну числа Пи
Севастополь
Четыре тысячи лет поиска завершены: инженер из Севастополя разгадал тайну числа Пи
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Военные новости
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Прогнозы и статистика
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма
Эти болезни-всадники приходят без стука: миллионы россиян даже не подозревают, что уже в группе риска
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Последние материалы
Семена — свои, цены — ниже? Хабаровский край запускает проект, который может удешевить продукты в 2 раза
Метро во Владивостоке: объявлен старт ключевого проекта для города
Больше никаких очередей: 12 автомобилей, которые помогут забыть про дефицит бензина
Чудовищное долголетие: в Гренландии нашли существо с глазами, которые не стареют веками
Поправки в Устав: как новый закон изменит жизнь Белгородской области после сентября
Тихий враг активности: почему после 30 лет мышцы начинают "таять" и как это остановить
Диагноз по форме челюсти: физические маркеры в полости рта указали на психический сбой
Секретный протокол на случай гибели: Трамп утвердил план беспрецедентного удара по Ирану
Масштабный блэкаут в Крыму: список обесточенных районов растет на глазах
Бесплатная доставка холодильника или ТВ: как теперь жители Сургутского района экономят тысячи рублей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.