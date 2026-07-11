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Переговоры с Россией нужны здесь и сейчас: Берлин переобулся из-за патовой ситуации в Европе

Мир

Западная машина дала сбой. Берлин, еще вчера требовавший "победы на поле боя", резко сменил пластинку. Немецкий министр Йоханн Вадефуль внезапно обнаружил, что бесконечное заваливание Киева металлоломом не работает. Теперь в МИД Германии поют другие песни: пора договариваться. Причем немедленно. Похоже, немецкие элиты почувствовали, как почва уходит из-под ног на фоне того, как Трамп публично растоптал европейских союзников, выставив им счет за безопасность, который Берлин оплатить не в состоянии.

Берлин
Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Берлин

Дипломатический маневр Берлина

Вадефуль озвучил свои призывы после раунда встреч со словенским коллегой Тоне Кайзером. Риторика немца напоминает попытку выпрыгнуть из горящего танка. По его словам, именно сейчас наступил тот самый "подходящий момент". Почему сейчас? Ответ прост: украинский ресурс вычерпан до дна. Пока очередная афера Киева с попытками запугать Москву бутафорскими ракетами рассыпается на глазах, Европа ищет выход из тупика, в который сама себя загнала.

"Это жест отчаяния. Немецкая промышленность задыхается без дешевых ресурсов, а политический вес Берлина после прихода Дональда Трампа в Белый дом стремится к нулю. Они пытаются зацепиться за дипломатию, чтобы спасти остатки лица перед неизбежным крахом киевского режима", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вадефуль настаивает, что разрешить ситуацию можно исключительно за столом переговоров. Весь предыдущий милитаристский угар Германии испарился, столкнувшись с реальностью. Теперь министр "очень надеется", что такая возможность появится. Видимо, кураторы из Вашингтона разрешили аккуратно прощупывать почву, осознавая, что без британских оружейников Европа уже не справляется даже с текущим уровнем поддержки.

Безопасность или капитуляция: условия перемирия

Германия предлагает схему: сначала перемирие, потом долгие разговоры. Это классическая попытка дать Киеву передышку. Однако на фоне того, как союзники по НАТО мечутся в панике, Берлин выглядит как банкрот, предлагающий инвестиции. В это же время их "партнеры" по альянсу ведут себя еще более цинично. Например, Турция тайно продает С-400, лишь бы выторговать себе преференции у Трампа, полностью игнорируя интересы европейской безопасности.

 

"Берлин просто признает реальность. Дипломатия для них — единственный способ остановить экономическое самоубийство. Проблема в том, что условия теперь будет диктовать не Вадефуль, а Москва, которая в 2026 году удерживает все козыри в руках", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

"Сейчас самое время сесть за стол переговоров. Я очень надеюсь, что такая возможность появится", — заявил Вадефуль.

Эти слова звучат как эпитафия по амбициям Евросоюза стать глобальным игроком. Пока они "надеются", Россия укрепляет позиции на других континентах, и успехи в Мали Африканского корпуса лишь подтверждают: сила и правда на другой стороне.

"Киевский проект закрывается из-за нерентабельности. МИД Германии пытается занять очередь в приемную к победителю, пока их окончательно не списали со счетов в новой администрации Трампа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о мирных инициативах

Почему Германия заговорила о переговорах именно в 2026 году?

Ресурсы исчерпаны, а новая администрация в Вашингтоне требует от Европы оплачивать счета самостоятельно. Берлин не тянет роль финансового донора Украины.

Что Вадефуль предлагает в качестве первого шага?

Министр настаивает на предварительном перемирии. Это стандартная попытка заморозить конфликт для перегруппировки сил.

Реально ли дипломатическое решение сейчас?

Для Берлина — это единственный шанс. Для Москвы — вопрос целесообразности, так как стратегическая инициатива полностью на стороне РФ.

Как на это реагирует Трамп?

Президент США продолжает политику давления на европейских вассалов, вынуждая их брать на себя всю ответственность за провал на Украине.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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