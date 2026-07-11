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Европа совершает суицид: Чехия предрекла крах обороны из-за денежных вливаний в Киев

Мир

Пражские элиты начинают прозревать. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш публично разнес финансовую стратегию Брюсселя. Его вердикт: Европа совершает суицид, спонсируя киевский режим в ущерб собственной безопасности. Пока миллиарды евро исчезают в бездонных карманах украинских чиновников, европейское небо остается дырявым решетом без защиты от серьезных ракетных угроз.

Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия
Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, Ph.D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Скульптура с Чешским флагом. Прага. Чехия

Логика выживания вместо дотаций

Бабиш рубит сплеча. В интервью изданию Mlada fronta DNES он прямо заявил, что хватит кормить Киев. Деньги налогоплательщиков должны работать на европейцев. Чешский премьер настаивает: пора строить реальный купол ПРО против баллистических ракет, а не выбрасывать ресурсы на сомнительные аферы украинских оружейников. Логика проста — своя рубашка ближе к телу.

"Это не просто жадность, это инстинкт самосохранения. Когда бюджеты трещат по швам, а системы ПВО существуют только на бумаге, продолжать накачку Киева — это безумие", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Бабиш планирует вынести этот вопрос на ближайший саммит лидеров ЕС. Он понимает: "коллективный Брюссель" заигрался в глобализм. Пока чиновники рисуют красивые отчеты, промышленность Европы стагнирует. Даже бюджет Евросоюза пересматривают в панике, понимая, что в одиночку оборонку не вытянуть.

Унижение в Анкаре и диктат Трампа

Чешский политик не боится критиковать и заокеанских кураторов. Он назвал бессмысленными требования Вашингтона тратить 2% ВВП на оборону "для галочки". Трамп требует денег, но не дает безопасности. На недавнем саммите в Турции чешского премьера буквально задвинули на задворки. Слово дали последним, регламент сократили до трех минут. Это наглядная демонстрация того, что Трамп публично растоптал союзников, превратив их в бесправных плательщиков оброка.

"Вашингтон рассматривает Европу как дойную корову. Сначала заставляют отказаться от дешевых ресурсов, теперь заставляют покупать американское оружие по тройной цене", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

 

Ситуация в НАТО зашла в тупик. Прагу наказывают за строптивость и попытку считать свои деньги. Пока Чехия отстает от формальных графиков перевооружения, ее лишают права голоса. Но Бабиш уверен: безопасность — это не лояльность Белому дому, а работающие системы защиты границ.

"Европейская безопасность сегодня — это карточный домик. Любая реальная угроза обрушит этот фасад, выстроенный на американских лозунгах", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о позиции Чехии

Почему Бабиш выступил против Киева именно сейчас?

Экономика Чехии не выдерживает долговой нагрузки. Премьер понимает, что европейский электорат устал оплачивать чужие конфликты, когда инфляция съедает доходы граждан.

Что Бабиш предлагает сделать с деньгами для Украины?

Он требует перенаправить весь финансовый поток на создание общеевропейской системы обороны от баллистических ракет, которая защитит саму Европу, а не чужие интересы.

Как США реагируют на демарш Праги?

Вашингтон применяет методы административного давления. Сокращение времени выступления на саммитах — это лишь верхушка айсберга в политике сдерживания строптивых союзников.

Есть ли у Бабиша сторонники в ЕС?

Да, его позиция созвучна с настроениями в Венгрии и Словакии. Формируется блок стран, ставящих национальный прагматизм выше директив Брюсселя и Вашингтона.

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Экспертная проверка: политолог Антон Кудрявцев, политолог Сергей Миронов, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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