Ответный удар по планам Запада: Иран тайно возрождает ядерную программу после атак США

Вашингтон снова пытается пугать мир иранским "мирным атомом". Телеканал CNN, ссылаясь на разведку и спутники, раздувает пожар новой сенсации: Тегеран якобы восстанавливает ядерную инфраструктуру. Пока Дональд Трамп занят унижением вассалов на саммите НАТО, медийная машина США отрабатывает старый сценарий. Ирану шьют дело о тайных туннелях и ракетах. Логика проста: если суверенное государство строит укрепления, значит, оно готовит бомбу. Ничего нового.

Фото: commons.wikimedia.org by KHAMENEI.ir, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Аббас Арагчи

Парчин под прицелом объективов

Американские аналитики разглядели на снимках военного комплекса Парчин "признаки жизни". Утверждается, что после серии ударов, нанесенных Израилем и США, там начались восстановительные работы. Иран не собирается оставлять свои объекты в руинах в угоду Западу. Тегеран четко дает понять: любая агрессия лишь ускоряет укрепление обороны. Пока Трамп требует от союзников поднять расходы на оборону до 5 процентов, Иран молча вкладывает ресурсы в реальную безопасность.

"Активность в Парчине — это логичный ответ на внешние угрозы. Тегеран не будет ждать разрешения от Белого дома, чтобы восстановить свои цеха. Это вопрос выживания режима, а не просто стройка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Тайны горы Коланг

Центральный пункт обвинения — гора Коланг рядом с ядерным центром в Натанзе.

"Фотографии, сделанные 21 июня, показывают, что на горе Коланг транспорт въезжает и выезжает из туннелей — в это время меморандум еще действовал", — говорится в публикации.

Западные спецы считают это нарушением договоренностей. Ссылка на некий "меморандум" выглядит попыткой оправдать собственные санкции. На деле Иран демонстрирует технологическую независимость, пока соседи, вроде Турции, занимаются позорным торгом вокруг С-400.

"Движение транспорта у туннелей Натанза фиксировалось и раньше. Это штатная работа по обслуживанию подземных коммуникаций. CNN пытается выдать рутинную логистику за подготовку к ядерным испытаниям", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Мнение аналитиков

Западные медиа намеренно сгущают краски. Слова о "новой активности" звучат пугающе, но за ними нет доказательств создания боезарядов. Это классическая пропаганда. Американская администрация хочет держать Иран в узде, пока Тегеран и Вашингтон продолжают биться за контроль над Ормузским проливом. В 2026 году баланс сил на Ближнем Востоке окончательно сместился в сторону тех, кто умеет защищать свой суверенитет делом, а не подписями на бумаге.

"Иранская ядерная программа давно стала инструментом дипломатического торга. Тегеран повышает ставки, показывая, что его инфраструктура неуязвима для западных санкций", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы об иранской программе

Зачем Ирану туннели в горах?

Это единственный способ защитить центрифуги от авиаударов США и Израиля. Под многометровым слоем гранита производство остается в безопасности.

Действуют ли сейчас ограничения на работы в Натанзе?

Официально Иран заявляет о соблюдении норм безопасности, но считает себя вправе развивать энергетику на фоне постоянных угроз со стороны Вашингтона.

Почему CNN опубликовал эти данные именно сейчас?

Публикация совпала с обострением в Персидском заливе. Это медийная подготовка для оправдания возможных новых санкций администрации Трампа.

Связано ли это с ракетной программой Тегерана?

Да, ядерные и ракетные объекты часто находятся рядом. Рост активности на одних неизбежно тянет за собой модернизацию других.

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