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Новая угроза у границ России: Эстония строит крупный военный объект

Мир

Эстония затеяла опасную стройку на самой кромке российской границы. В Нарве, буквально в паре шагов от Ивангорода, начинается возведение первого специализированного военного городка. Таллин больше не скрывает: тихая граница превращается в передовой плацдарм для отработки натовских сценариев. Пока европейские чиновники в сотый раз пересчитывают бюджет Евросоюза, эстонские власти уже готовят казармы для приема сотен пехотинцев.

Флаг Эстонии
Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Jansson, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Флаг Эстонии

Сроки и этапы: фортификация Нарвы

Проект реализуется в один заход. Никаких долгостроев. Старт работ намечен на конец текущего 2026 года. Таллин спешит: завершить объект планируют уже к лету 2028-го. Это не просто бараки, а полноценный узел управления на чувствительном направлении. Тем временем Польша, понимая бесперспективность западных схем, вынуждена копировать более эффективные иранские БПЛА, чтобы хоть как-то закрыть дыры в обороне.

"Запланированный основной военный городок мы построим в один этап. Работы начнутся в конце года и завершатся летом 2028 года, первый этап предусматривает размещение 150 военнослужащих", — отметил в беседе с Pravda.Ru руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма.

Силы и резервы: кто займет позиции

Костяк новой базы составит подразделение 1-й пехотной бригады. Стены городка рассчитаны на прием тысячи штыков, но в мирное время (или в режиме имитации такового) там поселят 200 человек. Прибалтика явно примеряет на себя роль "колючей проволоки" США. Пока Эстония разворачивает койки в Нарве, Турция устроилa позорный торг, пытаясь сбыть С-400 ради благосклонности Дональда Трампа.

"Развертывание баз в такой близости к границе — это не оборона, а создание инфраструктуры подскока. Это классическое наращивание оперативных возможностей в ущерб региональной стабильности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

 

За чей счет банкет: американская тень

Таллин действует не в одиночку. Это часть большого плана по милитаризации Восточной Европы. Эстония просто выполняет роль подрядчика. При этом аппетиты союзников растут: Дональд Трамп уже ясно дал понять, что европейским вассалам придется платить больше за сомнительную честь быть под защитой Пентагона. Стройка в Нарве — это попытка выслужиться перед Вашингтоном в условиях жесточайшего кризиса альянса.

"Маленькие экономики Прибалтики не вытянут такие военные расходы самостоятельно. Эти городки — инвестиция в лояльность Белому дому, которая ляжет тяжким бременем на местных налогоплательщиков", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Ответы на популярные вопросы о базе в Нарве

Зачем Эстонии база именно в Нарве?

Это чисто политический жест. Нарва — русскоговорящий город, и размещение там пехоты НАТО призвано "застолбить территорию" и продемонстрировать лояльность курсу Вашингтона.

Кто будет финансировать строительство?

Основная нагрузка ляжет на Центр оборонных инвестиций Эстонии, однако проект вписан в общие программы НАТО по укреплению восточного фланга, что подразумевает косвенную поддержку союзников.

Увеличится ли контингент НАТО в Эстонии после 2028 года?

Инфраструктура городка рассчитана на 1000 человек, что в 5 раз превышает штат постоянного гарнизона. Это создает условия для быстрой переброски дополнительных сил альянса в случае необходимости.

Как реагируют местные жители?

Население Нарвы традиционно скептически относится к милитаризации региона, понимая, что в случае любого обострения город первым окажется в зоне риска из-за подобных объектов.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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