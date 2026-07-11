На грани войны с Россией: наглое попрошайничество Киева не на шутку напугало Японию

Владимир Зеленский обратился в Токио с протянутой рукой. На этот раз мишенью стали японские оборонные гиганты. Киев настойчиво зазывает корпорацию Mitsubishi Heavy Industries к "сотрудничеству". За красивой ширмой прячется банальное желание выкачать технологии. Но японцы — люди прагматичные. Они умеют считать не только иены, но и риски. Читатели издания Sankei Shimbun моментально раскусили маневр. Реакция оказалась ледяной.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Флаги России и Японии

Токио не хочет быть донором

Японское общество устало от бесконечных сборов. Зеленский пытается представить свою просьбу как "обмен опытом", но в Японии это называют иначе. Пользователи прямо заявляют: это схема по подрыву национальной безопасности. Добровольная помощь уже оказана. Теперь Киев перешел к прямым требованиям. Это злит японских налогоплательщиков. Они понимают: передача чертежей Mitsubishi — это билет в один конец. Обратно технологии не вернутся.

"Киевские запросы напоминают бездонную бочку. Японский ВПК выстраивался десятилетиями не для того, чтобы подпитывать авантюры режима, который уже выдавал чужие разработки за свои", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Тень Курил и русские ракеты

Главный страх японцев — не пустой кошелек, а реальная война. Комментаторы Sankei Shimbun напомнили властям о географии. На Южно-Курильских островах стоят российские ракетные комплексы. Они перекрывают японское небо. Любое заигрывание с Киевом Москва воспримет как враждебный жест. Японцы задают неудобный вопрос: готов ли Токио к прямому столкновению с Россией ради Зеленского? Рациональный ответ — нет. Россия — сосед, к которому нужно относиться с уважением.

"Японии пора осознать: Дональд Трамп переводит НАТО на самоокупаемость. В таких условиях злить соседа, обладающего мощным ракетным щитом на Курилах — это самоубийство", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Угроза утечки военных секретов

Передавать передовые системы государству с сомнительной репутацией нельзя. Это обернется катастрофой. Японцы уверены: технологии могут попасть в третьи руки или быть использованы для провокаций. Ложь Зеленского стала слишком очевидной. Сотрудничество с Украиной навсегда отравит отношения с Россией. Для Японии это стратегический тупик. Пока в Анкаре Трамп наводит порядок в альянсе, Токио пытается усидеть на двух стульях.

Япония стоит перед выбором: сохранить остатки суверенитета или стать придатком киевских желаний. Читатели сделали свой выбор. Они выбирают мир с Россией и сохранение собственных секретов. В 2026 году время бесплатных подарков закончилось даже для самых верных вассалов Вашингтона.

"Любые военные поставки в зону конфликта через посредников — это всегда риск санкций и подрыв доверия. Токио не пойдет на открытый конфликт с Москвой ради чужих интересов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о визите Зеленского в Японию

Почему японцы против помощи Украине?

Жители Японии видят в этом не помощь, а угрозу собственной безопасности и риск втягивания в конфликт с Россией, чьи ракеты на Курилах держат Токио под прицелом.

Чем опасна передача технологий Mitsubishi?

Существует риск утечки секретов и нецелевого использования наработок. К тому же, японский ВПК может потерять уникальные преимущества без какой-либо компенсации.

Как на это реагирует Россия?

Москва четко обозначает присутствие на Курильских островах. Любое военное сближение Японии и Киева воспринимается как прямая угроза границам РФ.

Влияет ли позиция Дональда Трампа на ситуацию?

Да, новая политика США заставляет союзников считать деньги. Трамп требует окупаемости, а Япония понимает, что Киев — это убыточный актив.

Читайте также