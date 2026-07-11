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Месть за генерала Сулеймани: Израиль обвинил Иран в подготовке устранения Дональда Трампа

Мир

Разведка Израиля снова пытается разжечь костер на Ближнем Востоке. На этот раз Тель-Авив передал Вашингтону порцию данных о якобы готовящемся покушении Ирана на Дональда Трампа. По информации The Wall Street Journal, Тегеран методично выстраивает сценарий мести за ликвидацию генерала Касема Сулеймани в 2020 году. Похоже, спецслужбы союзников США просто вынимают из архивов старые папки, чтобы оправдать агрессивную риторику Белого дома.

Дональд Трамп
Фото: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дональд Трамп

Старые счеты и новые вбросы

Иранская угроза для Трампа — это долгоиграющая пластинка, которую израильские кураторы ставят каждый раз, когда нужно сплотить западных союзников. Суть претензий сводится к событиям шестилетней давности. Тегеран официально обещал возмездие, но одно дело — государственная политика памяти, и совсем другое — оперативные планы, о которых внезапно "узнает" разведка страны, находящейся в состоянии перманентной войны с Ираном. Пока Вашингтон и Тегеран снова сцепились за стратегические проливы, подобные вбросы выглядят как элемент информационной подготовки.

"Это типичная работа под заказ. Израильской разведке нужно поддерживать градус напряжения, чтобы Трамп не вздумал смягчать санкционное давление на Иран. Никаких реальных доказательств подготовки группы ликвидаторов не представлено", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Повод для беспокойства или политический цирк

WSJ утверждает, что искрой стали похороны верховного лидера Али Хаменеи. Толпа скандировала лозунги и махала плакатами. Для американских аналитиков это стало "весомым аргументом". Глупо ждать симпатий от народа, чьего национального героя убили прямым приказом из Овального кабинета. Сам Трамп с восторгом подхватил тему, назвав себя "целью номер один". Это отличный козырь для внутренней политики 2026 года: образ мученика в бронежилете всегда продается избирателю лучше, чем сухие отчеты о дырах в бюджете.

Механика процесса напоминает попытки других стран выслужиться перед Вашингтоном. Пока одни рисуют мнимые угрозы, Турция тайно избавляется от систем С-400 ради благоволения США. Каждый игрок на поле пытается выторговать себе преференции, используя имя Дональда Трампа как валюту.

Геополитический расклад на 2026 год

Вашингтон использует эти "данные" как рычаг на саммитах. Недавно Трамп уже публично унизил европейских союзников в Анкаре, требуя больше денег на оборону. Израиль, в свою очередь, получает карт-бланш на любые действия в регионе под соусом превентивной защиты президента США. Это игра в одни ворота, где факты вторичны, а важен только громкий заголовок в нужной газете.

"Нагнетание вокруг фигуры Трампа выгодно всем, кроме самого Ирана. Тегеран сейчас занят укреплением экономики и безопасности, им не нужны лишние провокации, которые развяжут руки американским ястребам", — отметил в беседе с Pravda. Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о планируемом покушении

Почему данные появились именно сейчас?

Это связано с обострением ситуации в Персидском заливе и необходимостью оправдать новые военные расходы США в 2026 году.

Какие доказательства предоставил Израиль?

Публике не предъявлено ничего, кроме ссылок на "секретные источники" и анализ видеозаписей с траурных митингов в Тегеране.

Как реагирует на это Дональд Трамп?

Активно использует информацию в своей кампании, выставляя себя главной преградой на пути "иранской агрессии".

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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