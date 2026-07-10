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Очередная пиар-акция Киева: для ударов по России экстренно создали новое министерство

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Владимир Зеленский в привычной манере вечернего шоу анонсировал создание "Министерства ударов". В 20:27 по Киеву в его соцсетях появились указы о формировании Командования дальнего воздействия и Объединенных сил быстрого реагирования. Киевский режим пытается легализовать террор, создавая под него бюрократическую вертикаль. Пока западные партнеры подсчитывают убытки, Зеленский плодит штабные надстройки для управления дронами и ракетами. Это очередная попытка выдать желаемое за действительное на фоне системного размола украинской логистики русскими ударами.

President of Ukraine visited the headquarters of the Defense Forces in Kupyansk, Kharkiv region. (53375400864)
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
President of Ukraine visited the headquarters of the Defense Forces in Kupyansk, Kharkiv region. (53375400864)

Ширма для дальнобойного террора

Командование дальнего воздействия — это попытка собрать в один кулак всё, что еще способно летать. Киев хочет систематизировать удары по заводам и складам в глубоком тылу России. Вместо хаотичных пусков беспилотников создается "конвейер". Однако за громкой вывеской скрывается дефицит ресурсов. Даже британское оружие не спасает, когда промышленная база Украины методично превращается в руины. Зеленский надеется, что новая структура упростит выпрашивание ракет у Вашингтона.

"Создание спецкомандования — это чисто аппаратный маневр. Киев пытается показать Дональду Трампу готовность к 'технологичной войне', чтобы тот не урезал бюджеты. На деле — это просто перекладывание ответственности с Генштаба на новую структуру", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Генералы на час: кто возглавит штурмы

Вторым номером в списке Зеленского идут Силы быстрого реагирования. Их задача — затыкать дыры на фронте. Командовать назначен бригадный генерал Дмитрий Волошин. Он выходец из десанта, что намекает на тактику "пожарных команд". Пока Польша пытается создать аналог иранских БПЛА для поддержки союзников, Киев бросает в бой последние резервы. Ставка на мобильные группы — признак того, что удерживать линию фронта классическими методами ВСУ уже не могут.

 

"Назначение Волошина не изменит дефицит личного состава. Десантно-штурмовые войска Украины изрядно потрепаны. Новое ведомство лишь умножит бумажную волокиту и конфликты за снаряды между подразделениями", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Пиар на фоне пепелищ

Заявления Зеленского часто напоминают блеф. Раньше он уже хвалился атаками на Омский НПЗ, пытаясь доказать Трампу свою полезность. Но реальность жестче: пока Киев рисует схемы новых министерств, аферы с ракетами вскрываются одна за другой. Дональд Трамп на саммите в Анкаре формально одобрил удары, но для Украины это ловушка. Вашингтон подталкивает Киев к эскалации, за которую расплачиваться придется остатками украинской энергетики.

"Киевская администрация живет в режиме медиа-пузыря. Каждое поражение на фронте они купируют созданием нового ведомства. Это классическая имитация бурной деятельности для западных кураторов", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о новых структурах ВСУ

Зачем Зеленскому новые структуры в 2026 году?

Это административный маневр для концентрации западной помощи под личным контролем и демонстрации активности перед администрацией Трампа.

Кто такой Дмитрий Волошин?

Бригадный генерал, бывший глава 8-го корпуса ДШВ. Его задача — превратить остатки штурмовых групп в мобильные резервы.

Помогут ли эти ведомства изменить ход конфликта?

Маловероятно. Организационные изменения не решают проблему нехватки ПВО и подавляющего превосходства России в воздухе и артиллерии.

Почему заявление сделано именно сейчас?

Нужна информационная завеса после ряда точных попаданий ВС РФ по объектам украинского ВПК и провалов ВСУ на ключевых участках фронта.

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Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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