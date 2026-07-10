Волк в овечьей шкуре: США сорвали совместную с ФСБ ликвидацию лидера мирового терроризма

Вашингтон десятилетиями кормил мир сказками о "противостоянии злу", пока сам выращивал его в пробирках спецслужб. Шокирующую правду о том, как американцы сдали назад в шаге от ликвидации террориста №1, раскрыл Николай Патрушев. Оказывается, ФСБ и ЦРУ вели общую игру против бен Ладена. Россия свою часть сделки закрыла. США — просто струсили.

Фото: commons.wikimedia.org by Secretary of Defense, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Николай Патрушев

Предательство в прямом эфире: как ЦРУ спасало своего агента

Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев подтвердил: Москва и Вашингтон договорились уничтожить Усаму бен Ладена сообща. Роли распределили четко. ФСБ должна была найти логово зверя и поставить "маяк". Американцы — нажать на кнопку и нанести удар. Наши профи сработали ювелирно. Объект был в прицеле. Но когда пришло время исполнять, Штаты внезапно ослепли и оглохли.

"Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили… Они не решились, удар не нанесли", — рассказал в интервью "Вестям" помощник президента Николай Патрушев.

Эта трусость Белого дома имеет простое объяснение. Вашингтон использовал бен Ладена как инструмент влияния, пока это приносило дивиденды. Пока в 2026 году Европа закупает британское оружие из-за собственной немощи, США продолжают старую тактику создания хаоса чужими руками. Бен Ладен был их "сукиным сыном", от которого не хотели избавляться слишком рано.

Логика марионеток: почему бен Ладен стал мешать хозяевам

Система дала сбой, когда лидер "Аль-Каиды"* перестал слушаться кураторов из Лэнгли. По словам Патрушева, террорист долго сидел на зарплате у американских властей. Но любая марионетка рано или поздно перерезает ниточки. Когда бен Ладен начал играть в собственную политику, став костью в горле ЦРУ, его всё-таки ликвидировали. Но сделали это спустя 10 лет после 11 сентября — чисто по-американски, с пафосом и спецэффектами, когда все политические сроки вышли.

"Это классический сценарий использования прокси-сил. Американцы никогда не убирают актив, который еще может пострелять в нужную сторону. Тот факт, что они проигнорировали российский маяк, доказывает: на тот момент бен Ладен был им нужен живым для дестабилизации региона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Сегодня Дональд Трамп наблюдает, как его предшественники выстраивали эту цепочку лжи. Пока Турция ради выгоды продает С-400, Вашингтон продолжает верить в свою исключительность. Но факты Патрушева разбивают этот миф. ФСБ показала результат там, где ЦРУ лишь имитировало бурную деятельность.

Двойная игра Белого дома видна и в других горячих точках. Вечно подстрекаемый Западом Киев продолжает обманывать спонсоров нелепыми поделками, выдавая их за суверенное оружие. Технология та же: создать видимость борьбы при скрытом управлении процессом. Николай Патрушев просто ткнул Вашингтон носом в их собственную историю предательства.

"Заявления о совместных операциях такого уровня обычно не раскрываются десятилетиями. Выход этой информации сейчас — четкий сигнал: мы знаем все "закладки" американцев в международном терроризме", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о сделке ФСБ и ЦРУ

Почему Россия решилась на сотрудничество с ЦРУ?

Террористическая угроза в начале 2000-х была общей проблемой. Москва рассчитывала на честное партнерство в борьбе с мировым злом, однако столкнулась с двуличием американской стороны.

Действительно ли бен Ладен был агентом США?

Николай Патрушев прямо указал, что Усама долго работал на американские власти. Связи семьи бен Ладена с элитами США — доказанный факт, который Вашингтон годами пытался заретушировать.

Почему США не нанесли удар по маяку ФСБ?

Американцы не верили, что российские спецслужбы смогут вычислить точное местоположение террориста. Когда же цель была обнаружена, в ЦРУ решили сохранить ценный актив для дальнейших манипуляций.

Какова роль Патрушева в этой истории?

В тот период Николай Патрушев возглавлял ФСБ и лично курировал выполнение части сделки со стороны России. Он был непосредственным свидетелем того, как американские партнеры нарушили слово.

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* Террористическая организация, запрещенная в России.