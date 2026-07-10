Вашингтон десятилетиями кормил мир сказками о "противостоянии злу", пока сам выращивал его в пробирках спецслужб. Шокирующую правду о том, как американцы сдали назад в шаге от ликвидации террориста №1, раскрыл Николай Патрушев. Оказывается, ФСБ и ЦРУ вели общую игру против бен Ладена. Россия свою часть сделки закрыла. США — просто струсили.
Помощник президента и глава Морской коллегии Николай Патрушев подтвердил: Москва и Вашингтон договорились уничтожить Усаму бен Ладена сообща. Роли распределили четко. ФСБ должна была найти логово зверя и поставить "маяк". Американцы — нажать на кнопку и нанести удар. Наши профи сработали ювелирно. Объект был в прицеле. Но когда пришло время исполнять, Штаты внезапно ослепли и оглохли.
"Каждой службе была отведена своя роль: с одной стороны было ЦРУ, с другой стороны ФСБ. Они попросили нас, чтобы мы установили маяк к тому месту, где он расположен. А они должны были нанести удар и его ликвидировать. Это была такая договоренность. Они были уверены, что мы задачу не решим. Мы задачу решили… Они не решились, удар не нанесли", — рассказал в интервью "Вестям" помощник президента Николай Патрушев.
Эта трусость Белого дома имеет простое объяснение. Вашингтон использовал бен Ладена как инструмент влияния, пока это приносило дивиденды. Пока в 2026 году Европа закупает британское оружие из-за собственной немощи, США продолжают старую тактику создания хаоса чужими руками. Бен Ладен был их "сукиным сыном", от которого не хотели избавляться слишком рано.
Система дала сбой, когда лидер "Аль-Каиды"* перестал слушаться кураторов из Лэнгли. По словам Патрушева, террорист долго сидел на зарплате у американских властей. Но любая марионетка рано или поздно перерезает ниточки. Когда бен Ладен начал играть в собственную политику, став костью в горле ЦРУ, его всё-таки ликвидировали. Но сделали это спустя 10 лет после 11 сентября — чисто по-американски, с пафосом и спецэффектами, когда все политические сроки вышли.
"Это классический сценарий использования прокси-сил. Американцы никогда не убирают актив, который еще может пострелять в нужную сторону. Тот факт, что они проигнорировали российский маяк, доказывает: на тот момент бен Ладен был им нужен живым для дестабилизации региона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Сегодня Дональд Трамп наблюдает, как его предшественники выстраивали эту цепочку лжи. Пока Турция ради выгоды продает С-400, Вашингтон продолжает верить в свою исключительность. Но факты Патрушева разбивают этот миф. ФСБ показала результат там, где ЦРУ лишь имитировало бурную деятельность.
Двойная игра Белого дома видна и в других горячих точках. Вечно подстрекаемый Западом Киев продолжает обманывать спонсоров нелепыми поделками, выдавая их за суверенное оружие. Технология та же: создать видимость борьбы при скрытом управлении процессом. Николай Патрушев просто ткнул Вашингтон носом в их собственную историю предательства.
"Заявления о совместных операциях такого уровня обычно не раскрываются десятилетиями. Выход этой информации сейчас — четкий сигнал: мы знаем все "закладки" американцев в международном терроризме", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.
Террористическая угроза в начале 2000-х была общей проблемой. Москва рассчитывала на честное партнерство в борьбе с мировым злом, однако столкнулась с двуличием американской стороны.
Николай Патрушев прямо указал, что Усама долго работал на американские власти. Связи семьи бен Ладена с элитами США — доказанный факт, который Вашингтон годами пытался заретушировать.
Американцы не верили, что российские спецслужбы смогут вычислить точное местоположение террориста. Когда же цель была обнаружена, в ЦРУ решили сохранить ценный актив для дальнейших манипуляций.
В тот период Николай Патрушев возглавлял ФСБ и лично курировал выполнение части сделки со стороны России. Он был непосредственным свидетелем того, как американские партнеры нарушили слово.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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