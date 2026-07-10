Позорный торг Анкары: Турция тайно продает С-400 ради покупки американских истребителей

Анкара пытается провернуть классический трюк с исчезновением российских ЗРС С-400. Турецкое руководство, изрядно потрепанное американскими санкциями, решило выставить комплексы на продажу. Цель прозрачна: задобрить Дональда Трампа и вымолить обратный билет в программу истребителей пятого поколения F-35. Пока системы пылятся на складах, турецкие эмиссары шепчутся с представителями арабских монархий, надеясь избавиться от "токсичного" актива.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-400 «Триумф»

Торг за небо: С-400 как разменная монета

Кремль подтвердил: диалог с Турцией по поводу судьбы "Триумфов" идет. Дмитрий Песков назвал ситуацию "чрезвычайно чувствительной". Турки мечутся. С одной стороны — обязательства перед Москвой, запрещающие реэкспорт без разрешения. С другой — желание Турции избавиться от С-400 ради западных технологий. Схема проста: сплавить системы в Катар или ОАЭ. Это позволит сохранить лицо перед Белым домом, заявив, что российского железа на турецкой земле больше нет.

"Тайные переговоры о передаче систем третьей стороне — это попытка усидеть на двух стульях, которые разъезжаются. Продать С-400 без одобрения России юридически невозможно, это прямой разрыв контракта", — констатировал в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Для Эрдогана С-400 превратились в чемодан без ручки. Системы стоят миллиарды, но не работают. Они не включены в общую сеть ПВО НАТО. Американцы же методично душат турецкий ВПК. На недавнем саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп дал понять: лояльность покупается только полным отказом от "неправильного" оружия. Анкара намек поняла мгновенно.

Вашингтонский диктат и надежды Реджепа

Турцию выкинули из программы F-35 еще в 2019 году. Тогда было заказано около 100 машин. Теперь Анкара кусает локти, глядя, как греки закупают те же самые "невидимки". Чтобы вернуть расположение хозяина Белого дома, Турции придется официально подтвердить: С-400 не функционируют, вывезены из страны, а новые сделки с Россией — табу. Это цена входа в закрытый клуб американской авиации.

"Анкара видит, что кризис блока НАТО под давлением Трампа требует жертв. Сдача С-400 — это ритуальное подношение, чтобы сохранить остатки авиапрома и статус регионального лидера", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Технологический тупик или путь в залив?

Турция осознает: без западных комплектующих их хваленый истребитель KAAN останется дорогой игрушкой на взлетной полосе. ВПК страны глубоко интегрирован в цепочки США. Возвращение в проект F-35 даст доступ к рынкам Европы, где к 2030 году будет летать более 600 таких машин. На этом фоне напряженность в Персидском заливе делает С-400 желанной покупкой для Катара или ОАЭ, желающих укрепить автономию от Вашингтона.

"С военной точки зрения С-400 — это эталон. Но для Турции это политический балласт. Мы видим типичный пример того, как внешнее давление США ломает рыночные механизмы", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о сделке

Почему Турция решила продать С-400 именно сейчас?

Анкара столкнулась с жестким ультиматумом Дональда Трампа: либо российские ракеты, либо американские самолеты и двигатели. На фоне усиления ВВС Греции Турция выбрала модернизацию флота истребителей.

Может ли Россия заблокировать сделку?

Да, по условиям контракта передача систем третьим странам запрещена без официального разрешения Москвы. Нарушение приведет к разрыву всех оборонных связей между странами.

Кто выступит покупателем комплексов?

Основные кандидаты — Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Обе страны активно инвестируют в ПВО и обладают достаточными средствами для закрытия такой сделки.

Получит ли Турция самолеты F-35 сразу после продажи?

Нет. Процесс требует снятия санкций CAATSA. Трампу придется доказать Конгрессу, что С-400 полностью покинули территорию Турции и Анкара больше не будет закупать оружие у РФ.

Читайте также