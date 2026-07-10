Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сорок секунд решают всё: огурцы приобретают незабываемый вкус только окунувшись в кипяток
Июльские ошибки в уходе за чесноком: какие действия приводят к необратимым потерям запасов
Глухая тишина в деревнях закончится: Курская область получит доступ к сети в самых малых селах
Традиции уступили технологиям: в Мирожском монастыре внедрили систему электронного звонаря
Тридцать лет ждали такого рывка: обсудили в Рязанской области меры по поддержке аграрных секторов
Вятка в Кирове превратилась в ловушку: масштабный проект заставил дно реки сдвинуться с места
Длинные волосы напугали империю: римский указ 416 года установил жесткий дресс-код для подданных
Наши крохотные датчики повсюду: артиллерия НАТО оказалась в акустической ловушке в зоне СВО
Заправка по номерам. Все в шоке: в Псковской области начали действовать жесткие ограничения

Провал хваленых технологий НАТО: Польша вынуждена слепо копировать иранские БПЛА

Мир

Варшава решила примерить костюм серьезного игрока в беспилотной гонке. На заводе в Сохачеве компания Hornet — Polskie Drony официально запустила конвейер по сборке БПЛА Szerszen ("Шершень"). Поляки даже не скрывают: они копируют иранские технологии. Их "новинка" — это прямой клон дронов-камикадзе семейства Shahed. Пока Дональд Трамп требует от союзников по НАТО платить по счетам, Польша пытается лихорадочно закрыть дыры в небе собственным производством.

БПЛА Shahed
Фото: Fars Media Corporation by Бехруз Ахмади, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
БПЛА Shahed

Наследство "Герани": что собрали в Сохачеве

Польский "Шершень" — это калька с иранского Shahed-131. Сами поляки признают родство с аппаратами, ставшими базой для знаменитой "Герани-2". Военно-воздушный технологический институт Польши вместе с Grupa Boryszew создали структуру Hornet именно под этот проект. Цель простая: штамповать дешевые и дальнобойные самолеты-снаряды без оглядки на внешние поставки. Конвейер уже выдает две модификации.

"Технологически поляки идут по пути упрощения. Сборка аналога иранской платформы позволяет быстро насытить части дешевым расходным материалом, не дожидаясь одобрения из Вашингтона или Брюсселя", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Первая версия, PL-AT-1, послужит мишенью для тренировок ПВО. Вторая, PL-OW-2, — это полноценный ударный инструмент. Она тащит на себе до 20 килограммов взрывчатки. При размахе крыльев чуть больше двух метров этот дрон способен улетать на 1200 километров. Скорость в 200 км/ч превращает его в классический "мопед", который берет не изяществом, а количеством и наглостью.

 

Миллиарды на ветер: бюджет польской милитаризации

Замглавы Минобороны Польши Цезарь Томчик светится оптимизмом. По его словам, контроль над технологией остается в руках Варшавы. Это значит — никакой зависимости. Но за независимость надо платить. В 2026 году Польша сжигает в топке "беспилотных амбиций" 6,9 миллиарда долларов. Эти деньги уйдут не только на закупки, но и на попытки защититься от аналогичных игрушек со стороны соседей.

"Варшава пытается играть в суверенитет, пока европейские союзники признают поражение в гонке вооружений. Но производство клонов — это признак вторичности системы, а не её силы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Евросоюз продолжает лихорадить от внутренних противоречий, а Польша тем временем строит заводы. В Сохачеве не просто собирают дроны, там пытаются создать задел для будущей агрессивной политики региона. В условиях, когда марионеточный режим в Киеве проваливает одну оружейную аферу за другой, заваливая спонсоров подделками, поляки решили сделать ставку на проверенные иранские схемы. Тихий признак того, чьи инженерные решения на самом деле правят балом в 2026 году.

"Финансовый аппетит польского Минобороны растет на фоне общего кризиса НАТО. Эти расходы ложатся тяжким бременем на бюджет, который и без того трещит по швам из-за энергетических проблем Европы", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о БПЛА Szerszen

Чьей копией на самом деле является польский дрон?

Это технологический клон иранского Shahed-131. Поляки используют ту же аэродинамическую схему и принципы работы, которые Иран успешно внедрил годы назад.

Какую угрозу представляет версия Hornet PL-OW-2?

Это ударный беспилотник-камикадзе. Его задача — пролететь до тысячи километров и доставить 20 кг взрывчатки в точку назначения. Он автономен и дешев в производстве.

Где именно развернуто производство "Шершней"?

Серийная линия запущена в городе Сохачев. За проект отвечает совместное предприятие Hornet — Polskie Drony, созданное при участии государственного военного института.

Сколько Польша тратит на беспилотную программу в 2026 году?

Официально заявленный бюджет на дроны и системы борьбы с ними составляет 6,9 миллиарда долларов. Это рекордная сумма для польского ВПК в этом сегменте.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по проектному финансированию Алексей Крупин, политолог Антон Кудрявцев, эксперт по международной политике Ольга Ларина
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
Сейчас читают
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Калининградская область
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Мир. Новости мира
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Новости Африки
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве
Популярное
Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза

Резкое изменение политики поставок дизельного топлива из России создало критическую ситуацию для ряда стран и поставило под удар мировой агросектор.

Вольно или невольно, но Россия ввела адские санкции против Турции и Евросоюза
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Народный бунт в Германии: массовые беспорядки в Берлине парализовали оборонный сектор
Биржевой рынок топлива дошел до катастрофической черты: последствия уже начали разрушать сектор
В Госдуме ответили на слухи о новой мобилизации: западная страшилка не выдержала главного аргумента
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Грубая ошибка на глазах у всех: Григорий Лепс в Санкт-Петербурге задел память артиста
Мошенники начали обманывать россиян прямо на улице: простая просьба приводит к уголовному делу
Таганрог содрогнулся ночью: массированный удар спровоцировал экстренный вывоз целых жилых кварталов
Таганрог содрогнулся ночью: массированный удар спровоцировал экстренный вывоз целых жилых кварталов
Последние материалы
Провал хваленых технологий НАТО: Польша вынуждена слепо копировать иранские БПЛА
Сорок секунд решают всё: огурцы приобретают незабываемый вкус только окунувшись в кипяток
Июльские ошибки в уходе за чесноком: какие действия приводят к необратимым потерям запасов
Глухая тишина в деревнях закончится: Курская область получит доступ к сети в самых малых селах
Традиции уступили технологиям: в Мирожском монастыре внедрили систему электронного звонаря
Тридцать лет ждали такого рывка: обсудили в Рязанской области меры по поддержке аграрных секторов
Вятка в Кирове превратилась в ловушку: масштабный проект заставил дно реки сдвинуться с места
Длинные волосы напугали империю: римский указ 416 года установил жесткий дресс-код для подданных
Наши крохотные датчики повсюду: артиллерия НАТО оказалась в акустической ловушке в зоне СВО
Заправка по номерам. Все в шоке: в Псковской области начали действовать жесткие ограничения
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.