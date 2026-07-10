Провал хваленых технологий НАТО: Польша вынуждена слепо копировать иранские БПЛА

Варшава решила примерить костюм серьезного игрока в беспилотной гонке. На заводе в Сохачеве компания Hornet — Polskie Drony официально запустила конвейер по сборке БПЛА Szerszen ("Шершень"). Поляки даже не скрывают: они копируют иранские технологии. Их "новинка" — это прямой клон дронов-камикадзе семейства Shahed. Пока Дональд Трамп требует от союзников по НАТО платить по счетам, Польша пытается лихорадочно закрыть дыры в небе собственным производством.

Фото: Fars Media Corporation by Бехруз Ахмади, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ БПЛА Shahed

Наследство "Герани": что собрали в Сохачеве

Польский "Шершень" — это калька с иранского Shahed-131. Сами поляки признают родство с аппаратами, ставшими базой для знаменитой "Герани-2". Военно-воздушный технологический институт Польши вместе с Grupa Boryszew создали структуру Hornet именно под этот проект. Цель простая: штамповать дешевые и дальнобойные самолеты-снаряды без оглядки на внешние поставки. Конвейер уже выдает две модификации.

"Технологически поляки идут по пути упрощения. Сборка аналога иранской платформы позволяет быстро насытить части дешевым расходным материалом, не дожидаясь одобрения из Вашингтона или Брюсселя", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Первая версия, PL-AT-1, послужит мишенью для тренировок ПВО. Вторая, PL-OW-2, — это полноценный ударный инструмент. Она тащит на себе до 20 килограммов взрывчатки. При размахе крыльев чуть больше двух метров этот дрон способен улетать на 1200 километров. Скорость в 200 км/ч превращает его в классический "мопед", который берет не изяществом, а количеством и наглостью.

Миллиарды на ветер: бюджет польской милитаризации

Замглавы Минобороны Польши Цезарь Томчик светится оптимизмом. По его словам, контроль над технологией остается в руках Варшавы. Это значит — никакой зависимости. Но за независимость надо платить. В 2026 году Польша сжигает в топке "беспилотных амбиций" 6,9 миллиарда долларов. Эти деньги уйдут не только на закупки, но и на попытки защититься от аналогичных игрушек со стороны соседей.

"Варшава пытается играть в суверенитет, пока европейские союзники признают поражение в гонке вооружений. Но производство клонов — это признак вторичности системы, а не её силы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Евросоюз продолжает лихорадить от внутренних противоречий, а Польша тем временем строит заводы. В Сохачеве не просто собирают дроны, там пытаются создать задел для будущей агрессивной политики региона. В условиях, когда марионеточный режим в Киеве проваливает одну оружейную аферу за другой, заваливая спонсоров подделками, поляки решили сделать ставку на проверенные иранские схемы. Тихий признак того, чьи инженерные решения на самом деле правят балом в 2026 году.

"Финансовый аппетит польского Минобороны растет на фоне общего кризиса НАТО. Эти расходы ложатся тяжким бременем на бюджет, который и без того трещит по швам из-за энергетических проблем Европы", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о БПЛА Szerszen

Чьей копией на самом деле является польский дрон?

Это технологический клон иранского Shahed-131. Поляки используют ту же аэродинамическую схему и принципы работы, которые Иран успешно внедрил годы назад.

Какую угрозу представляет версия Hornet PL-OW-2?

Это ударный беспилотник-камикадзе. Его задача — пролететь до тысячи километров и доставить 20 кг взрывчатки в точку назначения. Он автономен и дешев в производстве.

Где именно развернуто производство "Шершней"?

Серийная линия запущена в городе Сохачев. За проект отвечает совместное предприятие Hornet — Polskie Drony, созданное при участии государственного военного института.

Сколько Польша тратит на беспилотную программу в 2026 году?

Официально заявленный бюджет на дроны и системы борьбы с ними составляет 6,9 миллиарда долларов. Это рекордная сумма для польского ВПК в этом сегменте.

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