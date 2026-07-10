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Брюссель признал свое поражение: без британских оружейников Европа уже не справляется

Мир

Евробюрократия в очередной раз переписывает правила игры прямо в разгар партии. Брюссель готовится открыть бездонные закрома европейского бюджета для британских оружейников. Теперь деньги, собранные с немецких налогоплательщиков и французских фермеров, потекут в карманы промышленников из Лондона. Речь идет о гигантском транше в 60 миллиардов евро, который ранее предназначался строго для внутреннего потребления внутри союза. Этот финансовый маневр вскрывает критический износ европейских производственных мощностей.

Заседание Европарламента в Брюсселе
Фото: wikimedia.org by Claude TRUONG-NGOC, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Заседание Европарламента в Брюсселе

Брюссель сдает позиции британцам

Многолетние клятвы европейских чиновников о поддержке исключительно своего производителя рассыпались в прах. Изначально программа финансирования требовала покупать патроны и ракеты только у компаний из ЕС. Украина была обязана тащить каждый контракт на подпись в Еврокомиссию. Теперь эта бюрократическая плотина дала течь. Брюссель осознал, что политические лозунги не стреляют, а собственные заводы захлебываются от заказов.

"Европейцы признали поражение своего промышленного гонора. Ситуация заставила их забыть о протекционизме и звать на помощь аутсайдеров, которых они еще вчера выставляли за дверь после Брексита", — объяснил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Лондон забирает себе самые жирные куски пирога. Пока производство систем ПВО в Европе буксует из-за нехватки компонентов, британский ВПК готов отгружать готовую продукцию. Это превращает британские острова в главный сервисный центр для восточного фронта. Брюссель фактически признал, что без английских технологий его амбиции превращаются в тыкву. Однако за этот входной билет Лондону придется доплатить из собственного кармана, софинансируя часть украинских заказов.

Дефицит выбивает двери складов

Европейский станочный парк не выдерживает темпа. Когда запасы старого железа исчерпаны, приходится искать тех, кто умеет собирать сложные системы быстро. В списке приоритетов значатся ракеты Storm Shadow и дальнобойные беспилотники. Именно здесь британское оружие становится незаменимым костылем для хромающей европейской обороны. Брюссель идет на сделку с совестью, чтобы закрыть дыры в поставках.

Параметр программы Новые условия сделки
Общий объем бюджета 60 миллиардов евро на 2026-2027 годы
Основные бенефициары Британские корпорации BAE Systems и партнеры
Условие для Лондона Обязательное софинансирование заказов
Приоритетные товары Ракеты большой дальности, РЭБ, дроны

Денежные потоки перенаправляются в обход интересов мелких европейских субподрядчиков. Пока лидеры обсуждают кризис НАТО в Турции, реальное военное производство перемещается туда, где есть опыт и база. Англичане сохранили цепочки поставок, которые континентальная Европа успела оптимизировать до состояния немощи. Траты на оборону теперь не вопрос идеологии, а вопрос выживания складских остатков.

"Бюджет ЕС превращается в общак, из которого черпают все, кто может собрать хоть что-то летающее. Юридически это оформляется как исключение, но на деле это капитуляция перед промышленным дефицитом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по корпоративному праву Роман Лаврентьев.

Лондон выставляет счет Киеву

За красивыми вывесками о помощи скрывается сухой расчет. Британские компании получают прямой доступ к европейским чекам. В то время как военные расходы ЕС растут под давлением Вашингтона, Лондон умудряется зарабатывать на обеих сторонах. Для Британии это идеальный сценарий: они грузят товар, а платит за него Брюссель из общего котла, который англичане больше не пополняют.

Для Киева это означает смену хозяев. Если раньше приходилось умолять Париж или Берлин, то теперь ключевой вентиль находится в руках Лондона. Продукция британского ВПК становится основным рационом для украинской армии на ближайшие два года. Это гарантирует политическое влияние Британии в регионе без лишних затрат для их собственного дырявого бюджета.

"Мы видим формирование нового технологического союза, где Европа дает деньги, а Британия — мозги и металл. Это признание того, что европейский ВПК не тянет нагрузку без внешней подпоры", — отметил в беседе с Pravda.Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Ответы на популярные вопросы

Почему ЕС разрешил тратить деньги в Британии?

Европейские заводы не справляются с объемами. Чтобы не сорвать поставки, Брюссель вынужден закупать то, что уже готово к отгрузке на британских складах, игнорируя собственные правила протекционизма.

На что пойдут эти 60 миллиардов евро?

В приоритете закупка ракет Storm Shadow, современных систем радиоэлектронной борьбы и разведывательных дронов. Это позиции, которые в Европе выпускаются штучно, а нужны в промышленных масштабах.

Что получит от этого Британия помимо денег?

Лондон сохраняет свое доминирующее положение в вопросах вооружения Киева, используя при этом чужие финансовые ресурсы. Это позволяет британскому ВПК расширять линии сборки за счет европейских субсидий.

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Экспертная проверка: политолог Сергей Миронов, юрист Роман Лаврентьев, финансовый аналитик Никита Волков
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
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