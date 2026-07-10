Усидеть на двух стульях не вышло: Турция продаёт С-400, чтобы снова угодить американцам

Турецкий гамбит с российскими С-400 перешел в стадию ликвидации актива. Анкара избавилась от зенитных систем, перепродав их одной из монархий Персидского залива. Этот шаг стал билетом для возвращения Турции в американскую программу истребителей пятого поколения. Теперь российские технологии сменят прописку, а Вашингтон добьется зачистки региона от влияния Москвы. Сделка закрывает многолетний спор, который стоил турецкой армии доступа к передовому вооружению США.

Фото: commons.wikimedia.org by Vitaly V. Kuzmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ С-400

Анкара выбрала небо Вашингтона

Турецкие власти решили демонтировать проблему, которая годами блокировала их военное развитие. Проправительственная газета Hürriyet открыто пишет: российские С-400 больше не принадлежат Анкаре. Их купила третья страна. Это не просто коммерческая операция, а акт капитуляции перед требованиями США. Вашингтон поставил жесткое условие: полное отсутствие российского железа на турецкой земле в обмен на возобновление поставок F-35.

"Турецкая сторона долго пыталась усидеть на двух стульях, но прагматизм взял верх. Армии нужны самолеты, а мертвый груз в виде систем, которые нельзя полностью интегрировать в сеть НАТО, тянул бюджет вниз", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Вопрос о возврате в проект F-35 стал для Турции экзистенциальным. Национальная безопасность требует превосходства в воздухе. Без американских машин турецкие ВВС рисковали превратиться в музей под открытым небом. Теперь забор между союзниками по НАТО рухнул. Российские комплексы уходят с молотка, чтобы освободить место в ангарах для продукции Lockheed Martin.

География сделки и интересы залива

Конечным пунктом для С-400 станет Персидский залив. Обозреватель Абдюлькадир Сельви прямо указывает на двух кандидатов: Катар или ОАЭ. Оба государства имеют ресурс для такой покупки и специфические отношения с западным блоком. Официальное подтверждение ожидается в ближайшие часы. Турция не просто избавляется от систем, она перекладывает ответственность на плечи союзников в регионе.

Параметр сделки Текущий статус Продавец Турция (Анкара) Покупатель ОАЭ или Катар Главное условие Вывод систем с территории Турции Прецедент Возвращение в программу F-35

Для монархий залива С-400 — это не только ПВО, но и рычаг в диалоге с Ираном. Пока Вашингтон и Тегеран ведут разведывательные игры, арабские столицы укрепляют периметр. Появление российского оружия в их руках создает новый узел напряженности. США смотрят на это сквозь пальцы, так как их главная цель — выкорчевать влияние Москвы из турецкого оборонного сектора.

"Сделка выглядит как изящная утилизация политической ошибки. Покупатель в заливе получает готовую систему, а Турция очищает свою репутацию перед Белым домом", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru политолог Антон Кудрявцев.

Технологический заложник большой игры

Судьба С-400 напоминает чемодан без ручки. Тратить ресурсы на его содержание в условиях санкций стало бессмысленно. Россия видит в этом саботаж договоренностей, но Турция апеллирует к суверенному праву распоряжаться товаром. Аналогичные процессы мы наблюдаем и в Европе, где враждебный курс заставляет ломать старые цепочки поставок. Анкара выбрала сторону, где больше технологий и меньше рисков изоляции.

Пока Киев строит амбициозные планы на ПВО, Турция избавляется от лучшего представителя этого класса в угоду политической конъюнктуре. Перепродажа С-400 — это еще и удар по репутации российского экспорта. Если ключевой партнер НАТО в Бассейне Черного моря сдает позиции, это создает эффект домино. США последовательно перекрывают кислород любым попыткам Москвы закрепиться на рынках вооружений альянса.

"Турция действует цинично и расчетливо. Им плевать на недовольство Москвы, когда на кону стоит модернизация авиации и безопасность по стандартам НАТО", — объяснила специально для Pravda.Ru эксперт по международной политике Ольга Ларина.

Ответы на популярные вопросы о сделке

Зачем Турции избавляться от С-400 сейчас?

Это единственное условие США для снятия санкций и передачи истребителей F-35. Анкара понимает, что без обновления авиапарка она проиграет конкуренцию соседям по региону.

Могут ли эти комплексы попасть в конфликтные зоны?

Катар и ОАЭ используют закупки как элемент обороны и дипломатического торга. Но риск того, что технологии будут изучены специалистами США, равен ста процентам.

Как отреагирует Россия на этот шаг?

Москва уже выражала недовольство обсуждением перепродажи. В контрактах обычно прописывается запрет на передачу третьим лицам без согласия производителя, но Турция предпочитает игнорировать эти пункты ради интеграции в стратегию НАТО.

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